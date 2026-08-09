Radosta: Dostali jsme se do stavu flow. A Doski? Chtěl jsem si to s ním rozdat

„Prohrávat s Plzní v 10. minutě 0:3, to by hodně týmů složilo. Já ale cítil, že nebudeme skládat zbraně. Po prvním gólu jsme na naši stranu strhli lidi, potom už nás zastihla taková flow,“ líčil muž zápasu, jak se Teplice dostávaly do transu.
Když skláři po deseti minutách ztráceli 0:3, vypadalo to spíš na ostudu než na zápas, na který se bude vzpomínat jako na památné vítězné bitvy se Slavií 3:1 či se Spartou 4:2 v roce 1999. „Nebudu lhát, na hřišti jsme cítili, že vrátit se za takového stavu proti takovému soupeři bude nesmírně těžké. Ale když jsme snížili na 1:3, zase jsme si začali věřit.“
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Proč se to ale vlastně v úvodu tak zvrtlo? „Sám nevím, proč ta desetiminutovka byla tak hororová. Plzni tam spadlo všechno, těžko hledat, kde byla chyba. Ale za ten obrat nám musím složit poklonu,“ zářil Radosta. „Ve finále možná trošku i litujeme výsledku, mohli jsme klidně brát tři body. Ale i remíza je pro všechny velká odměna.“
K výhře nebylo daleko, ve druhé půli Teplice otočily skóre z 3:4 na 5:4. Plzeňský Višinský ale stihl ještě zachránit favoritovi aspoň bod.
„Měli jsme Plzeň na lopatě, tak to trošku zamrzí. Ale musíme být skromní. Kdyby nám někdo za stavu 0:3 řekl, že z toho bude remíza, tak to bereme všemi deseti,“ líčil Radosta.
Trenér Zdenko Frťala byl na infarkt, ale více než 8 000 diváků si zápas užívalo. I když skláři nevyhráli, fanoušci jejich výkon ocenili potleskem vestoje jako v divadle – na Stínadlech něco nevídaného.
„Naši fanoušci jsou dlouhodobě skvělí, i za stavu 0:3 jsme je slyšeli, fandili dál. I pro ně jsme to chtěli zvládnout, krásná podpora od nich,“ děkoval Radosta.
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Do střelecké listiny se zapsal gólem na 2:3, u dalších dvou teplických tref asistoval. Irácký reprezentant Doski na levé straně plzeňské obrany nestíhal.
„Doskiho mám nakoukaného i z MS, vím, jak je to kvalitní bek. Já se ale chci poměřovat s kýmkoliv, nikomu se nepodvolit, naopak mu vnutit svoji aktivitu a sílu, která spočívá ve hře nahoru. Řekl jsem si, že si to s ním prostě rozdám. A myslím, že to byly hezké souboje,“ usmál se Radosta.
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V lize načal už 9. sezonu, soupeře vždy trápil rychlostí, teď přidal i produktivitu, která mu chyběla. „Cítím na sobě progres, chci být pro tým větším přínosem, mít víc gólů a asistencí,“ přeje si hráč, jenž v nejvyšší soutěži odkopal 134 zápasů a připsal si 8 gólů a 6 přihrávek. „Zápasy se Spartou, Slavií či Plzní mi pomáhají, poznáte, o čem liga je. Snažím se vzít si z toho co nejvíc, chci se dál zlepšovat.“
A co Teplice, které z úvodních tří kol vytěžily sedm bodů? „Nechci spekulovat, kam až můžeme mířit. Ale dneska jsme ukázali, že jsme konkurenceschopní s kýmkoliv.“
Další příležitost potvrdit to budou mít Teplice v sobotu na Letné proti vrávorající Spartě.