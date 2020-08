Olomouc má jasný cíl. Chceme napravit minulou sezonu, hlásí trenér Látal

„Chceme napravit tu minulou sezonu tak, abychom výsledkově i herně vypadali lépe a v tabulce jsme poskočili výš,“ říká 50letý kouč.



Po kotrmelcích, které má fotbal za sebou, se rozhodl, že nebude hrát nadstavbu. Jste rád?

Řeknu to tak: když jste byl osmý nebo devátý, měl jste možnost hrát o UEFA. To teď padá. Budete muset být nahoře nebo jít přes MOL Cup.

Chcete tedy bojovat o poháry?

Každý, kdo vstupuje do ligy, se o to chce poprat. My také, chceme o to bojovat. Bude to ale jiné, musíte šlapat od začátku. A říkal jsem „dívejme se dozadu“, protože sestupují tři mužstva. Je to o chytnutí začátku. Bylo rozhodnuto, že když se odehraje 51 procent ligy, může se ukončit, takže na to si také musíme dát pozor a vstoupit dobře, aby nám neutekl začátek.

V prvním kole narazíte na Liberec, který má hodně změn v kádru. Je výhoda potkat ho na začátku?

Změny tam mají, ale pořád jsou tam kvalitní fotbalisté, dobře doplnili kádr ze Slavie a ukáže sobota, jak budou oba týmy sehrané. Mužstvo je určitě kvalitní, co znám Pavla Hoftycha, tak nepřijedou zadarmo odevzdat kůži. Má svůj herní styl, kterým se tu bude prezentovat, a myslím, že od něj neustoupí.

Čekáte, že i s posilami bude hrát podobně?

Bude to záležet všechno na nás. Přijede soupeř, který bude dobře bránit, a s tím se musíme vypořádat. Minulý ročník měl Liberec výborné protiútoky a myslím, že trenér to bude učit i nové hráče. Měsíc byli pohromadě, není to tedy tak, že by spolu byli chvilku.

O základní sestavě máte jasno?

Už jsme se rozhodli, ale nějaké váhání tam na dvou místech bylo. Je to v útočné fázi, kde jsme vybírali ze dvou možností.

Máte připravenou i variantu se třemi stopery?

Moc jsme to nezkoušeli, dá se říct, že jen jeden zápas. Hned jak nám vypadl Beneš se Štěrbou, tak jsme od toho upustili, protože to nemělo cenu. Nakonec i Roman Hubník měl drobnější problémy se zády a zůstal nám na generálku jen Greššák, což není typický stoper.

Kromě zkušeného Hubníka přišel do týmu ještě chorvatský útočník Radič. Kam s ním počítáte?

Potřebuje trochu klidu, důvěry. Je to strašně hodný kluk, který není zvyklý na takové tempo, slovinská liga je trochu pomalejší. Měl na všechno čas, tady je to pro něj rychlejší v práci s míčem i v presinku. Všechno se učí, pracujeme, dobře se s ním německy domluvím, ale chvilku to bude trvat. Věřím, že bude pro Sigmu platný.

Olomoucký trenér Radoslav Látal (uprostřed) udílí pokyny.

Přál jste si přivést ještě křídlo, to se nepodařilo. Jinak jste s kádrem spokojený?

Tipů jsme měli spoustu, ale odvíjí se to od finančních prostředků, bohužel to nedopadlo. Nechtěli jsme se pouštět do něčeho, co by nám nepomohlo na sto procent. Na kraje nějakou konkurenci máme, takže budeme pracovat s tím, co je.

Už před startem jsou první nakažení hráči, jakou dáváte lize naději, že se dohraje?

Je to těžké. Ráno jsme byli na testování a čekáme na výsledky. Tři dny před zápasem jdete na testy a do poslední chvíle čekáte, jestli budete hrát nebo ne. My vlastně ještě nevíme, jestli budeme v sobotu hrát. A tak to bude každý týden, kdy budeme čekat do poslední chvíle. Pro fotbal je to zvláštní situace.