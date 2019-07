Byli jsme jak zmoklé slepice, kritizuje Látal po porážce s Trnavou

Příčiny viděl především v únavě týmu z nabírání kondice. „Víme, že výkon nebyl dobrý, jsme utahaní, taháme nohy a kazíme jednoduché přihrávky. Získáme míč, zkazíme jednoduchou přihrávku. Teď jsme skončili blok a věřím, že se kluci dostanou z únavy, a máme čtrnáct dní na to, abychom je připravili na první mistrovské utkání,“ vnímá start ligy, který už se neúprosně blíží.

Trnava předvedla na Andrově stadionu hodně pohybu i napadání a domácím nedala prostor na obvyklou kombinační hru.

„Z naší strany to nebylo ono. Chtěli jsme hrát trochu do presinku, ale bylo to unavené, neběhali jsme, prohrávali jsme osobní souboje. Bezkontaktní fotbal. Trnava přijela nachystaná, byla agresivní, bylo ji na hřišti slyšet a my jsme byli jak zmoklé slepice,“ trefně Látal pojmenoval herní projev Sigmy.

„Tak se hrát nedá, ale víme, že tam je únava a kluci nejsou stoprocentně připravení. Ale musí se to změnit, tak to nemůže pokračovat dál. Chtěli jsme vyhrát, připravovali jsme se na to, ale abychom zrušili tréninky, to určitě ne,“ dodal kouč.

Na to, že olomoučtí fotbalisté zatím v přípravě s výjimkou Trnavy potkávali jen týmy z druhé ligy, či v případě Otrokovic třetí, tak zatím žádnou hitparádu nepředvedli.

„Všechny zápasy nám dávají o hráčích poznatky, ať to byla porážka s Vítkovicemi, nebo naposledy výhra těch mladších nad Pardubicemi (2:1). Z každého zápasu si něco vezmeme. Čekají nás dva těžší zápasy v Rakousku a budeme se chystat na Plzeň, kde nás nic lehkého nečeká,“ připomíná Látal.

Do Rakouska sigmáci odjíždějí už v úterý a utkají se tam s druholigovým německým Karslruher FC a belgickým Mouscronem.