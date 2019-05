Nový olomoucký kouč Látal: Mám rád magory, co nechají na hřišti všechno

Těšíte se na práci doma?

Jdu do prostředí, které znám, znají mě tu lidi. Já se po iks letech vracím do české ligy, naposledy jsem byl v Baníku Ostrava, kde jsem trénoval velice krátce. Je to pro mě velká výzva. Chtěl bych s tím mančaftem v tomhle městě něco dokázat.

Nabídek jste měl víc. Váhal jste?

Po jednání s manažerem Minářem jsem neváhal vůbec. Byl jsem rozhodnutý, že do Sigmy chci. Samozřejmě nějaké nabídky jsem měl, ale chtěl jsem se vrátit do české ligy, to bylo pro mě zásadní. Nějakou dobu jsem trénoval v zahraničí a hlavně mě to táhlo domů, protože vztah k Olomouci pořád mám. Byl jsem za tu nabídku velice rád.

Z Olomouce jste před 17 lety jako hráč odcházel ve zlém. Klub vás tehdy společně s další legendou Pavlem Hapalem vyřadil z kádru. Teď se vracíte jako trenér. Cítíte satisfakci?

K tomu se nevracejme, to je za námi. Co bylo, bylo. Berme to tak. Teď jsem v jiné roli jako trenér. Vracím se do známého prostředí, kde jsem na fotbal chodil pořád. Mám to tady rád. Těším se a je pro mě velká motivace něco dokázat.

Jaký je fotbal podle vašeho gusta?

V prvé řadě potřebuji mužstvo poznat. Hráče znám jako divák, ale chci je poznat víc a dostat do nich týmovost, aby kabina byla pohromadě, to je pro mě strašně důležité.

Jako hráč jste byl známý říznou hrou, houževnatostí. Tyhle prvky by se sigmákům hodily, že?

Ano, jsem trenér, který má rád agresivitu, dynamičnost, nasazení. Spíš vyznávám hráče, kteří jsou problémoví, kteří se na hřišti vyžívají v tomhle způsobu hry. Práce tady bude dost. Na začátku budeme nabírat kondici.

Co myslíte těmi problémovými hráči?

Řeknu to sprostě: Magoři, kteří na hřišti nechají všechno. Oni jsou problémoví, ale pro mužstvo velice platní. Když tam máte spící pannu, je to potom těžký.

Nový trenér Olomouce Radoslav Látal (vlevo) a vedle něj sportovní manažer klubu Ladislav Minář.

Na kom budete tým stavět?

Osa tady je, mužstvo má kvalitu. Máme tady výbornou stoperskou dvojici, na tom se dá stavět. Víme, kde nás tlačí bota. Střed chceme doplnit. Kraje máme jedny v nejlepší v lize, máme tam velkou konkurenci. Trošku nás trápí útočník. Teď to bude na mně skloubit tak, aby to fungovalo.

Jak budete chtít tým, který opustil klíčový záložník Kalvach, posílit?

Představu máme. Už jsme se o tom bavili, začínáme některé věci ladit. Odešel nám Kalvach, ale to je všechno. Teď je to v jednání. Hráče máme vytipované. Přestupní termín je dlouhý.

V širším kádru je i váš syn...

... o to hůř pro něho! Já jsem byl na něj vždy hodně kritický, někdy až moc. Zapomeňme na to, jestli je to můj syn, nebo není, já s k němu budu chovat jako k ostatním. Buď na to bude mít výkonnost, nebo nebude. Do přípravy nastoupí 23 hráčů a každý má startovní čáru. Začínáme od nuly.

Máte dobrý přehled také o hráčích v juniorce. Vidíte tam nového Kalvacha, Jemelku?

To je předčasné. Máme vizi, něco nachystaného. Chci, aby spojení mezi mnou a béčkem bylo velice úzké, abychom byli hodně propojení s mladými. Jestli někdo vyskočí, to je na klucích.

Máte jasno o realizačním týmu?

Jsme domluveni, ale ještě s někým jednáme. Do příštího týdne to dotáhneme.

Dostanete se teď víc do rodných Němčic nad Hanou?

Maminka jezdí za mnou. Když jsem byl v Trnavě, tak jsem to bral vždycky přes Němčice. V Olomouci jsem od patnácti let.

Jak vás roky v zahraničí trenérsky posunuly?

Hlavně angažmá v Bělorusku mi dalo strašně moc. Člověk se vžil i do hokejových trenérů. Byla to práce náročná na psychiku. Jde o řeč, majitele a různé věci. My jsme vyhráli 1:0 a majitelovi to bylo málo, chtěl vyhrát 5:0. Tam jsem se naučil, co je stres. A to člověka posílí.