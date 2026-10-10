Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chance Liga 2026/2027

Nebylo to perfektní, ale zlepšujeme se, cítí Kováč. Co musí zlepšit Panoš?

Ervín Schulz
  20:33

Fotogalerie4

Plzeňský trenér Radoslav Kováč během utkání proti Mladé Boleslavi | foto: Petr EretMAFRA

Do branky poprvé v ligové sezoně poslal dvaadvacetiletého Slováka Ťapaje, od první minuty dostal šanci i velký plzeňský talent Panoš. A když se při rozcvičce před zápasem zranil levonohý irácký šikula Doski, poslal kouč Radoslav Kováč na levou stranu obrany osmnáctiletého Pališčáka, další slovenský klenot. A Viktoria v pozměněné sestavě po reprezentační pauze zabrala, doma pokořila třetí Mladou Boleslav 3:0 a po třech zápasech bez výhry v nejvyšší soutěži získala tři body.

„Nebylo to perfektní, Bolka měla svoje šance, nastřelila tyčku i břevno, má velmi dobrou výstavbu hry. Výhry si vážíme o to víc, navíc je to s nulou. Věřím, že budeme pokračovat v progresu a budeme se zlepšovat,“ líčil šestačtyřicetiletý Kováč.

Výsledek vypadá jasně, ale u hrací plochy jste dával najevo emoce po celý zápas. Byly to nervy?
Dobře jsme začali. V první půli jsme měli velmi dobré pasáže, přechod dopředu se mi líbil. Kdyby Panoš proměnil velkou šanci, mohli jsme dát třetí branku daleko dřív. Ale Boleslav má velmi kvalitní tým, nechali jsme se několikrát vytáhnout, kam jsme nechtěli. Jsem moc rád, že jsme to nakonec zvládli.

Plzeň - Ml. Boleslav 3:0, druhá ligová výhra Kováče, už v úvodu rozhodl Kabongo

Po přestávce jste přenechali iniciativu soupeři, čím si to vysvětlujete? Výška našeho presinku a posuny nebyly ideální. Měli jsme být několikrát agresivnější v dostupování. První půle byla z naší strany určitě lepší než druhá. Měli jsme i štěstí, Boleslav dvakrát nastřelila brankovou konstrukci. Ale i tak si myslím, že některé věci se od nás zlepšily.

Co říkáte na výkon gólmana Dominika Ťapaje, který dostal v české lize první šanci?
Wigi (Florian Wiegele) měl virózu, proto jsme ukázali na něj. Uhrál to s nulou a hlavně v první půli tam měl po šanci Králíka skvělý zákrok. Myslím, že to zvládl velmi dobře, byl dobře nastavený a ten výsledek je pro něj odměnou. Uvidíme, jak to bude dál, určitě si řekl o daleko víc příležitostí.

A co mladík Panoš? Měl na hřišti dobré momenty, na druhou stranu zahodil dvě velké šance.
Lze to považovat za pozitivní výkon. Mohl skórovat už v první půli, ale víc mi vadila situace ve druhém poločase. Krásně si to otevřel, druhým dotekem měl střílet. Ale šel znovu do hráče. Musí to ještě víc zjednodušit, protože víme, že zakončení má vynikající. Měl tam dobré přechody a když bude držet svoji pozici, bude to dobré. Hrál po dlouhé době a zvládl to dobře.

Vítěznou trefu nakonec obstaral hned ve druhé minutě Christophe Kabongo, prosadil se parádní ranou pod břevno. Myslíte, že pozice na hrotu mu sedí nejvíc?
On vám asi řekne, že chce hrát nejraději zleva, ale to v žádném případě. (úsměv) Myslím, že je velice silný, když zůstane na ose a bude dělat věci, které umí, protože je má opravdu nadstandardní. Je to jeho pozice, dal vítězný gól, svoji práci udělal i při dalších našich brankách, které padly ze standardních situací. Baky (asistent Marek Bakoš) je skvěle nachystal a hráči včetně Chrise dělali, co měli. Ale nechci to přeceňovat. Za stavu 2:0 jsme mohli rozhodnout, na druhou stranu, kdyby Bolka snížila, nikdo neví, jak by to vypadalo. Měli bychom za takového stavu ještě lépe kontrolovat hru, i když proti nám stál velmi kvalitní soupeř.

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Stefana Pirgiče.
Plzeňský útočník Christophe Kabongo střílí gól v utkání proti Mladé Boleslavi.
Plzeňský záložník Stefan Pirgič se raduje z gólu.
Plzeňský trenér Radoslav Kováč během utkání proti Mladé Boleslavi
4 fotografie

Pracovali jste během reprezentační pauzy hodně na fyzičce?
Pracovali jsme na všech aspektech naší hry. Máme za sebou třítýdenní práci, šlápli jsme do toho opravdu hodně. Dnes to bylo zhruba do 60. minuty dobré, pak jsme se nechali malinko zatlačit. Ale rychlých přechodů a rozběhů bylo ve hře daleko víc než dříve. Je potřeba pracovat dál, tlačit to dopředu a být ještě lepší, protože zdaleka ne vše bylo perfektní.

Hodně jste přemýšlel, zda do sestavy hned zařadit reprezentanty, kteří za sebou mají náročný program?
Kluci dostali pár dnů na regeneraci. Memič hrál ještě v pondělí, ale on je mašina, pořád sprintuje a jezdí dopředu. Sraz byl dlouhý, chtěli jsme některé hráče nechat odpočinout a nenasadili je. Měli za sebou i hodně cestování. Vsadili jsme na kluky, které jsme na tréninku viděli každý den. Ale třeba Ladris (Tomáš Ladra) dostal virózu, pár dnů nebyl k dispozici. I proto dostal šanci Panoš.

Když se pár minut před utkáním zranil Doski, měl jste v hlavě jasný plán, že ho nahradí Pališčák?
Přemýšleli jsme, byly tam i jiné varianty. Ale on je dynamický hráč, navíc měl proti sobě Solomona, který je opravdu velmi rychlý. Sedm minut před zápasem se dozvěděl, že do toho půjde a zvládl to dobře. V pauze jsme ho střídali kvůli žluté kartě, šel tam Souaré. A i on to zvládl kvalitně.

Chance Liga 2026/27

Sledovat další díly na iDNES.tv

První ligový gól za Plzeň si připsal srbský záložník Pirgič. I on si řekl o větší prostor?
Určitě. Ale třeba i Filip Prebsl odehrál velmi dobrý zápas. Jsem přesvědčený, že Pirgič bude do budoucna pro Plzeň velmi dobrý hráč, dnes dal krásný gól. To jsou pozitivní signály. Zápasů bude v dalších dnech v krátkém sledu hodně a hráči, kteří dostali šanci ukázali, že jsou konkurence schopní. Za to jsem rád.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

10. kolo

6. kolo

11. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

9. kolo

10. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 10 8 2 0 26:6 26
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 5 2 2 17:12 17
4. FK JablonecJablonec 10 5 2 3 12:9 17
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
6. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 10 5 1 4 12:13 16
8. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 4 2 4 10:13 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 3 4 3 20:17 13
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 3 3 3 10:11 12
12. FC Baník OstravaOstrava 10 3 1 6 7:18 10
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 10 0 1 9 8:20 1
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Španělsko - Česko 3:1, fotbalisté sahali po remíze, mistři světa v závěru znejistěli

Čeští fotbalisté děkují fanouškům po prohře se Španělskem.

Třetí zápas, třetí porážka. Čeští fotbalisté pod novým trenérem Santim Deniou ještě nic neuhráli. Ale podobně jako v předchozích duelech proti Chorvatům a Angličanům v Lize národů úplně nepropadli. V...

Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane

liga mistrů hokej

Žádná střela na bránu, žádná šance, tři inkasované góly a čtvrtá porážka za sebou. Čeští fotbalisté ani v Anglii nepřekvapili a na rozdíl od víkendového utkání ve Španělsku jim není ani za co...

Jste rasisti! To vy pácháte genocidu! Irové po dotazech Izraelců ukončili tiskovku

Trenér irského národního týmu Heimir Hallgrímsson před utkáním s Izraelem.

Spor se táhne už od rozlosování skupin fotbalové Ligy národů. Irsko proti Izraeli? Politická rozbuška. I proto UEFA rozhodla, že se obě vzájemná utkání odehrají na neutrálním hřišti. Jenže k rozepřím...

Krejčí nadával, Denia se divil. Ale experti se shodli: Druhý český gól správně neplatil

Český obránce Ladislav Krejčí vidí v utkání proti Španělsku druhou žlutou kartu.

Španěl Raya, nejlepší gólman Premier League, na brankové čáře upustil balon a dobíhající útočník Ryan Naderi při svém debutu v české reprezentaci z kroku dorážel do sítě. Vyrovnáno? Opravdu?! Nakonec...

Míč daleko od brány, komentátor křičel při šanci. ČT vysvětluje chybu v přenosu

Český záložník Alex Král s míčem před Robertem Fernandezem ze Španělska

V úvodním poločase je netěšil výkon českých fotbalistů, ale ani přenos, který ve veřejnoprávní televizi sledovali. Fanoušky v sobotu večer při utkání reprezentantů v Lize národů proti Španělsku (1:3)...

Nebylo to perfektní, ale zlepšujeme se, cítí Kováč. Co musí zlepšit Panoš?

Plzeňský trenér Radoslav Kováč během utkání proti Mladé Boleslavi

Do branky poprvé v ligové sezoně poslal dvaadvacetiletého Slováka Ťapaje, od první minuty dostal šanci i velký plzeňský talent Panoš. A když se při rozcvičce před zápasem zranil levonohý irácký...

10. října 2026  20:33

Chelsea zválcovala Bournemouth, Leeds prohrál s Arsenalem. Tottenham remizoval

Jordan Henderson (vlevo) a Cole Palmer z Chelsea slaví gól proti Bournemouthu.

Po dlouhé třítýdenní přestávce se vrací nejsledovanější fotbalová soutěž světa. Šesté kolo anglické Premier League vykopl mistrovský Arsenal, který se doma nečekaně trápil s Leedsem. Po otočce...

10. října 2026  13:30,  aktualizováno  20:30

Bohemians - Baník 1:0, bídná série Ostravy trvá. O výhře rozhodl hlavičkou Čermák

Sestřih zápasu
ilustrační snímek

Fotbalisté Baníku Ostrava vyhráli v Chance Lize naposledy v srpnu. Neuspěli ani po reprezentační pauze. V desátém kole nestačili na Bohemians, Pražané po hlavičce Čermáka zvítězili 1:0. O druhý gól...

10. října 2026  17:30,  aktualizováno  20:26

Prohra s Viktorií Žižkov stála místo českolipského trenéra Mathausera

Ústí nad Labem, 7. 8. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Česká Lípa, 3. kolo 2....

Fotbalisté České Lípy v 10. kole druhé ligy prohráli se Žižkovem 1:2. Nováček soutěže získal z posledních čtyř zápasů jediný bod a vedení na nepříznivé výsledky zareagovalo odvoláním trenéra Petra...

10. října 2026

Zbrojovku sestřelil její odchovanec Růsek: Nehodilo by se, abych gól slavil

Jablonecký fotbalista Antonín Růsek.

V Brně fotbalově vyrostl, teď svému mateřskému klubu zasadil rozhodující ránu. Útočník Antonín Růsek se v 85. minutě zápasu desátého kola první ligy postaral o jediný gól Jablonce, který si ze...

10. října 2026  19:41

Hlavou i ramenem. Naderi dvěma góly přispěl k výhře Rangers nad Kilmarnockem

Ryan Naderi (uprostřed) slaví svůj gól proti Glasgow Rangers v duelu s...

Novopečený reprezentační útočník Ryan Naderi dvěma góly pomohl fotbalistům glasgowských Rangers k vítězství 3:1 nad Kilmarnockem. Po 8. kole skotské ligy má třiadvacetiletý hráč na kontě už čtyři...

10. října 2026  18:18

Schick pomohl k výhře Leverkusenu v Mohuči a je nejlepším střelcem bundesligy

Útočník Patrik Schick z Leverkusenu během utkání proti Mohuči

Patrik Schick dal při vítězství Leverkusenu 4:3 v Mohuči branku i v pátém zápase německé fotbalové ligy v této sezoně a vede tabulku střelců. Bayern Mnichov dostal v Augsburgu už v 8. sekundě...

10. října 2026  18:03

Zbrojovka - Jablonec 0:1, v závěru rozhodl střídající Růsek, hosté jdou na čtvrté místo

Sestřih zápasu
Jablonecký Garang Kuol slaví trefu proti Zlínu.

Fotbalisté Jablonce si připsali důležitou výhru. V sobotu v desátém kole Chance Ligy zvítězili na hřišti Zbrojovky Brno 1:0, gól v 85. minutě rozhodl střídající Růsek. Severočeši tak v tabulce...

10. října 2026  14:40,  aktualizováno  17:46

Plzeň - Ml. Boleslav 3:0, druhá ligová výhra Kováče, už v úvodu rozhodl Kabongo

Sestřih zápasu
Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Stefana Pirgiče.

Poslední tři soutěžní zápasy prohráli, teď si spravili chuť. Fotbalisté Plzně v sobotním, desátém kole Chance Ligy porazili na domácím hřišti dosud třetí Mladou Boleslav suverénně 3:0. Už ve druhé...

10. října 2026  14:30,  aktualizováno  17:30

Hradec Kr. - Artis 2:4, nečekaná výhra Brňanů. Domácí dohrávali v deseti

Sestřih zápasu
ilustrační snímek

Překvapení kola? Dosud měli na kontě jen jednu ligovou výhru, přesto fotbalisté Artisu Brno v sobotu v desátém kole vyloupili královéhradeckou FINEP Arénu, když zvítězili 4:2. Brňané přitom...

10. října 2026  14:50,  aktualizováno  17:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ronalda suspendovali. Federace s ním zahájila řízení kvůli opuštění reprezentace

Cristiano Ronaldo po vystřídání v zápase s Chorvatskem.

Portugalská fotbalová federace (FPF) oznámila, že zahájila disciplinární řízení s Cristianem Ronaldem a předběžně ho suspendovala za to, že minulý týden během Ligy národů opustil národní tým. Kapitán...

10. října 2026  16:06

Oulehla: Domácí ztráty neumím rozklíčovat. A repre pauza? Příliš dlouhá

Frustrovaný ústecký trenér David Oulehla

Paradox druholigového fotbalového Viagemu. Venku ještě nedostal ani gól a ztratil jediný bod, doma schytal už jedenáct branek a má jen dvě výhry ze šesti zápasů. „Mrzí mě to, hodně nad tím přemýšlím,...

10. října 2026  14:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.