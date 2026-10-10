Nebylo to perfektní, ale zlepšujeme se, cítí Kováč. Co musí zlepšit Panoš?

„Nebylo to perfektní, Bolka měla svoje šance, nastřelila tyčku i břevno, má velmi dobrou výstavbu hry. Výhry si vážíme o to víc, navíc je to s nulou. Věřím, že budeme pokračovat v progresu a budeme se zlepšovat,“ líčil šestačtyřicetiletý Kováč.
Výsledek vypadá jasně, ale u hrací plochy jste dával najevo emoce po celý zápas. Byly to nervy?
Dobře jsme začali. V první půli jsme měli velmi dobré pasáže, přechod dopředu se mi líbil. Kdyby Panoš proměnil velkou šanci, mohli jsme dát třetí branku daleko dřív. Ale Boleslav má velmi kvalitní tým, nechali jsme se několikrát vytáhnout, kam jsme nechtěli. Jsem moc rád, že jsme to nakonec zvládli.
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Plzeň - Ml. Boleslav 3:0, druhá ligová výhra Kováče, už v úvodu rozhodl Kabongo
Po přestávce jste přenechali iniciativu soupeři, čím si to vysvětlujete? Výška našeho presinku a posuny nebyly ideální. Měli jsme být několikrát agresivnější v dostupování. První půle byla z naší strany určitě lepší než druhá. Měli jsme i štěstí, Boleslav dvakrát nastřelila brankovou konstrukci. Ale i tak si myslím, že některé věci se od nás zlepšily.
Co říkáte na výkon gólmana Dominika Ťapaje, který dostal v české lize první šanci?
Wigi (Florian Wiegele) měl virózu, proto jsme ukázali na něj. Uhrál to s nulou a hlavně v první půli tam měl po šanci Králíka skvělý zákrok. Myslím, že to zvládl velmi dobře, byl dobře nastavený a ten výsledek je pro něj odměnou. Uvidíme, jak to bude dál, určitě si řekl o daleko víc příležitostí.
A co mladík Panoš? Měl na hřišti dobré momenty, na druhou stranu zahodil dvě velké šance.
Lze to považovat za pozitivní výkon. Mohl skórovat už v první půli, ale víc mi vadila situace ve druhém poločase. Krásně si to otevřel, druhým dotekem měl střílet. Ale šel znovu do hráče. Musí to ještě víc zjednodušit, protože víme, že zakončení má vynikající. Měl tam dobré přechody a když bude držet svoji pozici, bude to dobré. Hrál po dlouhé době a zvládl to dobře.
Vítěznou trefu nakonec obstaral hned ve druhé minutě Christophe Kabongo, prosadil se parádní ranou pod břevno. Myslíte, že pozice na hrotu mu sedí nejvíc?
On vám asi řekne, že chce hrát nejraději zleva, ale to v žádném případě. (úsměv) Myslím, že je velice silný, když zůstane na ose a bude dělat věci, které umí, protože je má opravdu nadstandardní. Je to jeho pozice, dal vítězný gól, svoji práci udělal i při dalších našich brankách, které padly ze standardních situací. Baky (asistent Marek Bakoš) je skvěle nachystal a hráči včetně Chrise dělali, co měli. Ale nechci to přeceňovat. Za stavu 2:0 jsme mohli rozhodnout, na druhou stranu, kdyby Bolka snížila, nikdo neví, jak by to vypadalo. Měli bychom za takového stavu ještě lépe kontrolovat hru, i když proti nám stál velmi kvalitní soupeř.
Pracovali jste během reprezentační pauzy hodně na fyzičce?
Pracovali jsme na všech aspektech naší hry. Máme za sebou třítýdenní práci, šlápli jsme do toho opravdu hodně. Dnes to bylo zhruba do 60. minuty dobré, pak jsme se nechali malinko zatlačit. Ale rychlých přechodů a rozběhů bylo ve hře daleko víc než dříve. Je potřeba pracovat dál, tlačit to dopředu a být ještě lepší, protože zdaleka ne vše bylo perfektní.
Hodně jste přemýšlel, zda do sestavy hned zařadit reprezentanty, kteří za sebou mají náročný program?
Kluci dostali pár dnů na regeneraci. Memič hrál ještě v pondělí, ale on je mašina, pořád sprintuje a jezdí dopředu. Sraz byl dlouhý, chtěli jsme některé hráče nechat odpočinout a nenasadili je. Měli za sebou i hodně cestování. Vsadili jsme na kluky, které jsme na tréninku viděli každý den. Ale třeba Ladris (Tomáš Ladra) dostal virózu, pár dnů nebyl k dispozici. I proto dostal šanci Panoš.
Když se pár minut před utkáním zranil Doski, měl jste v hlavě jasný plán, že ho nahradí Pališčák?
Přemýšleli jsme, byly tam i jiné varianty. Ale on je dynamický hráč, navíc měl proti sobě Solomona, který je opravdu velmi rychlý. Sedm minut před zápasem se dozvěděl, že do toho půjde a zvládl to dobře. V pauze jsme ho střídali kvůli žluté kartě, šel tam Souaré. A i on to zvládl kvalitně.
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První ligový gól za Plzeň si připsal srbský záložník Pirgič. I on si řekl o větší prostor?
Určitě. Ale třeba i Filip Prebsl odehrál velmi dobrý zápas. Jsem přesvědčený, že Pirgič bude do budoucna pro Plzeň velmi dobrý hráč, dnes dal krásný gól. To jsou pozitivní signály. Zápasů bude v dalších dnech v krátkém sledu hodně a hráči, kteří dostali šanci ukázali, že jsou konkurence schopní. Za to jsem rád.