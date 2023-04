Musíme si orazit Derby? Zlaté tři body, říká pardubický trenér Kováč

„Co si budeme povídat. To jsou pro nás ohromně důležité tři body, obzvlášť když víme, že zase vyhrály Teplice (2:1 na hřišti Olomouce),“ ulevilo se Kováčovi. „Zápas jsme ale vůbec nezačali dobře. Dvacet třicet minut byla na našich kopačkách znát velká nervozita a dostávali jsme se pod tlak po rozích a centrech ze stran. Pak jsme to ale dokázali obrátit. Byli jsme soustředění a dobře jsme chodili do soubojů. Takhle se hraje derby a byli jsme odměněni,“ dodal Kováč.

Černého chválil i kouč Hradce

Stejně jako na podzim, kdy dal nádherný gól pod břevno z voleje, byl i tentokrát jednou z jeho ústředních postav útočník domácích Pavel Černý. Nejen že vyhrál celou řadu osobních soubojů, ale hlavě zařídil onu vítěznou trefu, když se ve vápně prosadil po přihrávce od Michala Hlavatého.

„Opět odehrál fantastický zápas. Podržel míč, dokázal si dojít pro fauly a díky tomu jsme si v zápase mohli odpočinout,“ chválil osmatřicetiletého matadora Kováč.

Černého přínos dokázal na tiskové konferenci ocenit i kouč soupeře Stanislav Hejkal.

Královéhradecký Petr Kodeš (vlevo) si zpracovává míč před Dominikem Janoškem z Pardubic.

„Pavel už nemá takovou rychlost jako dřív, ale dokáže v soubojích prodat svoje současná kilíčka. Umí hrát derby a to, co v zápase předvedl on, tak to my jsme neměli,“ řekl Hejkal. Černého označil jako hlavní důvod pardubického úspěchu, respektive hradeckého neúspěchu.

„Když něco takového řekne pan Hejkal, tak to potěší a já mu tímto děkuji, ale sám se tak necítím. Těžil jsem z práce celého týmu, měl jsem dobrý servis a pokaždé bylo kam přihrát. Můj výkon zas až tak rozdílový nebyl,“ uvažoval Černý.

Naopak pochválil parťáka. Z pardubického pohledu totiž derby mělo ještě jednoho hrdinu. Téměř po roce se po zranění kolene do hry zapojil Jan Jeřábek. Odehrál závěrečných zhruba deset minut a na hřišti byl hodně cítit.

„Vstoupil do toho, jak je jeho stylem. Přišel, podržel míč, předvedl pár těch svých zasekávaček, které mu neskutečně vychází... Přinesl klid,“ hodnotil Černý.

Klid ale Jeřábek rozhodně neměl. Jen po pár vteřinách na hřišti už se úspěšně zapojil do hlavičkového souboje, pak hned do dalšího.

„Okamžitě jsem byl zafuněný, byl to kvapík. První tři minuty jsem vůbec nemohl popadnout dech a taky pro mě bylo docela zvláštní, že jsem poprvé nastoupil na novém stadionu,“ ohlížel se Jeřábek za svou obnovenou premiérou.