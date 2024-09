Nejlepší výkon sezony, ale opět bez výhry. Bodově zaostáváme, mrzí Kováče

„V domácích zápasech jsme měli skvělé fáze, bohužel jsme ale nevydrželi v koncentraci až do konce. S Plzní se nám to i po vyrovnávacím gólu Vydry povedlo. V tomhle směru si myslím, že to byl od nás nejlepší zápas od začátku sezony,“ pokračoval Kováč.

První poločas domácí bitvy s Plzní přinesl šance na obou stranách, liberecký tým skvěle podržel brankář Bačkovský. Hosté sice dali gól, VAR však odhalil malý ofsajd, a tak Aduova trefa neplatila.

Po více než hodině hry se Slovan kuriózně ujal vedení: Marek Icha poslal míč na branku a gólman Tvrdoň si k překvapení celého stadionu srazil balon do sítě.

„Byl to ode mě jen centr. Chtěl jsem to dávat na zadní tyč, ale už jak míč letěl, myslel jsem si, že poběžím zpátky. Pak jsem ale viděl, jak to brankáři proklouzlo, a začal jsem se radovat,“ popsal svou trefu Icha.

Liberecký trenér Radoslav Kováč udílí pokyny.

V zápisu však není jako střelec uveden, oficiálně šlo totiž o vlastní gól Plzně. Radost Liberci nevydržela dlouho, protože střídající Vydra nádhernou střelou z dálky vyrovnal na konečných 1:1.

V samotném závěru mohl Mikula zblízka vstřelit vítězný gól, ale trefil jen brankáře Tvrdoně. „Bod s Plzní se počítá, ale škoda, že to nebylo v poslední vteřině za tři. Kluci by si to zasloužili, ale respektuju, že Plzeň měla taky šance,“ řekl trenér Kováč.

Zápas se nepovedl hlavnímu rozhodčímu Ondřeji Pechancovi a Stanislavu Volkovi u videa. Už ve dvanácté minutě měli domácí kopat penaltu za ruku Cadua. Po přezkoumání VAR se však chybně hrálo dál.

„Ruka hráče byla zjevně od těla v úrovni ramene v nepřirozené poloze. Před hraním rukou tento hráč lehce tečoval míč nohou, nedošlo však k výrazné změně směru míče. Z tohoto důvodu se jedná o přestupek. Rozhodčí i videorozhodčí v tomto případě hrubě chybovali,“ oznámila komise rozhodčích po svém zasedání.

Další zjevné pochybení podle ní nastalo v sedmaosmdesáté minutě, kdy měl být liberecký Kayondo vyloučen za zmaření zjevné brankové možnosti držením Jirky.

Když se vrátíme k bodům, které fotbalisté Liberce po cestě sezonou poztráceli, Kováč jmenoval několik zápasů. „Mrzí mě chyba v závěru v Teplicích a penalta proti Olomouci, kde jsme to měli jednoznačně dotáhnout do bodů, i když v Teplicích jsme hráli špatně. Na Baníku jsme byli lepším týmem, ale chyběla nám kvalita v poslední třetině hřiště. Se Slavií to byl doma skvělý zápas, ale scházela branka,“ rekapituloval.

Liberecký obránce Marios Purzitidis se snaží odehrát míč před Danielem Vašulínem z Plzně.

V reprezentační přestávce bude pod Ještědem trénovat jen torzo mužstva, hned deset hráčů si plní povinnosti u národních týmů. Pětici libereckých fotbalistů čekají důležité bitvy o postup na Mistrovství Evropy do 21 let, pozvánku dostali Koželuh, Halinský, Ševínský, Icha a Višinský.

Další mladík Varfolomejev míří za ukrajinskou jednadvacítkou a Strnad se připojí k českému mládežnickému výběru do 19 let. Liberec má zástupce i v „dospělých“ národních týmech: Tupta bude reprezentovat Slovensko, Kayondo Ugandu a Eneme Rovníkovou Guineu, oba v Africkém poháru národů.

Příští ligový zápas čeká fotbalisty Liberce až v sobotu 14. září v Mladé Boleslavi.