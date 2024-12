Kováče naštval podavač míčů: Takhle se chovat nesmí. Penalta? Bez komentáře

„Trochu se mi posmál, ale to jsou emoce,“ krčil rameny hostující kouč po porážce 0:1.

Mladíka z nabalujícího se chumlu hráčů a členů obou realizačních týmů rychle odtáhl pryč útočník Chorý. Ze svého místa nad střídačkou uběhl třicet metrů i asistent Houštecký, aby se Kováčovi postavil. Sudí Všetečka oběma na cestu ukázal žlutou kartu.

„Nevím, jestli je to tady cílené,“ zamýšlel se Kováč nad podavačem. „Ale byl to takový chlapec. No. Řekněme, že kdyby to byl můj syn, dostal by vyhubováno.“

Ne, situace z posledních sekund zápasu na těsnou libereckou porážku vliv neměla. „Měli jsme dobrý vstup do utkání, obrovskou šanci Ghaliho. Fakt dobrých patnáct minut,“ povídal Kováč.

A potom?

Začali jsme ztrácet, hlavně ve středu pole bez tlaku, což je na Slavii vždycky problém. Domácí se dostali do náporu, my inkasovali na můj vkus laciný gól. Nedostoupili jsme hráče u lajny, prohráli souboj, ale je třeba uznat, že mladý Pech to udělal velmi dobře.

Co druhý poločas?

Chtěli jsme zůstat trpěliví, čekat na šanci. Mrzí mě, že jsme spoustu situací přehrávali, nevystřelili jsme a pořád jsme chtěli najít ideální pozici. Na to ale tady na Slavii není prostor.

Hodně jste se s asistenty zlobili po dvaceti minutách: souboj Holeš versus Višinský v pokutovém území, určitě jste ho už viděl i ze záznamu. Váš názor?

No. Můj komentář je takový, že to asi komentovat ani nechci. Myslím si, že Víša byl před ním. Ale nechceme brečet, pan rozhodčí se takhle rozhodl, musíme to respektovat.

Liberecký kouč Radoslav Kováč reaguje na dění v utkání se Slavií.

Jak složité je chystat se na Slavii personálně? Proti vám nasadili úplně jiný útok včetně zmiňovaného mladíka Pecha.

Je to jiné, ale styl ani náročnost hry Slavie se nemění. Pořád stejná struktura. Pokud máte v kabině tolik dobrých fotbalistů, klidně můžete vyndat kluka, navíc hrozně šikovného, a funguje to. Když zůstane jádro, mladí fotbalisti vedle zkušených borců rostou.

Potěšilo vás aspoň, že tým přece jen v posledních týdnech působí pevněji?

Sedá si to. Určitě jsme teď pevnější vzadu, z posledních pěti zápasů jsme dostali dva góly, což je dobrá vizitka. Ale ještě větší kvalita v ofenzivní fázi nám pořád chybí. Skvěle nám to vyšlo minule v Olomouci, také teď jsem v úvodu cítil, že pokud dáme gól, mohli bychom bodovat, i když byl teprve začátek. Až na posledních deset minut, kdy to bylo hodně otevřené a Provod trefil břevno, jsme Slavii do větších šancí nepouštěli. Věděli jsme, že tady budeme muset trpět i bez balonu, což jsme skousli. Ale znovu opakuju: škoda těch prvních patnácti minut. Tam jsme měli vytěžit víc.

Jak se vám líbil Eneme, který výrazně vyztužil střed zálohy?

Vynikající fotbalista, který je teď možná na třiceti nebo čtyřiceti procentech svého potenciálu. Přišel zraněný, hodně létá, posledních čtrnáct dnů de facto netrénoval, takže jsem byl sám překvapený, že vydržel devadesát minut. Šestka ani není jeho typický post, v tomhle směru nám chyběl Ivan Varfolomejev, který se v posledních týdnech hodně zvedá, ale stál pro žluté karty. Je důrazný, dostupuje, což mi připomíná...

Ano?

Slávistu Oscara. Toho jsem chtěl pochválit. Je subtilnější postavy, ale v zápase udělal šest nebo sedm skluzů a všechno čisté. Úžasný fotbalista. Hasil to tam v pravou chvíli a my to v tomhle směru měli složitější. Ale abych se vrátil k Enememu: pokud zůstane zdravý – a já doufám, že ano – uvidíte sami, že to bude hodně zajímavý hráč.

Před Slavií jste čtyřikrát v řadě neprohráli. Cítíte, že jste z nejhoršího venku?

To se teprve ukáže. Pořád jsou před námi tři kola do konce podzimu, musíme jít zápas od zápasu, vybouchat co nejvíc bodů. Ale věřím, že po zimě budeme lepší tým.