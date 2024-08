Když se Slavia zatáhla, bylo to těžší. Ale tenhle tým má budoucnost, věří Kováč

„Je to škoda. Myslím, že jsme si bod zasloužili,“ řekl Kováč. „Hrálo se ve fantastické kulise, o to víc mě mrzí, že jsme doma nedokázali dát gól.“

Liberec staví zajímavé mužstvo, chválil Trpišovský „Pro nás to byl velmi těžký zápas. Přesně tak, jak jsme čekali. Hlavně první poločas se hrál v obrovské intenzitě, bylo to náročnější než v Evropě. Z našich ztrát v úvodu rezultovaly liberecké šance, při té Nyarkově nás hodně podržel Tonda Kinský. Na hřišti jsme nechali všechno, zvládli jsme fakt těžké utkání. Tipuju, že se bude Slovan pohybovat do pátého místa, pro všechny půjde o náročný výjezd, jeden z nejtěžších.“

Jak hodnotíte liberecký výkon?

V prvním poločase jsme hráli velmi dobře. Proti tak silnému soupeři, jako je Slavia, ale musíte dát branku. Škoda, že to tam Nyarko v úvodu zápasu neuklidil, protože to byla velká šance.

Co po přestávce?

Slavia se trošku zatáhla a pro nás už to bylo složitější. V některých situacích jsme měli mít větší trpělivost. A je taky škoda, že si na rozdíl od soupeře nemůžeme pomoct nějakým vysokým hrotovým útočníkem. Mrzí mě, že jsme ve dvou domácích utkáních uhráli jen bod. Nejsme spokojení, ale je na čem stavět. Tenhle tým má budoucnost, musíme pracovat dál.

Jediný gól padl po parádní bombě Dioufa zpoza vápna o břevno. Dalo se to vůbec ubránit?

Když prohrajete tak krásným gólem, mrzí to ještě víc. Samozřejmě Ševínský předtím vyvážel míč a čekal na nějaký pohyb, ale přišla ztráta. Nabádáme hráče, aby se nebáli hrát, takže vyčítat mu to nebudu, nicméně z toho byl roh a Diouf to trefil, jak to trefil. Vždycky se může udělat víc, ale musím ocenit i střelu, která se nedala chytat.

Chance Liga @chanceliga Dělovka Malicka Dioufa znamená poločasové vedení Slavie 1:0 😮‍💨🚀 https://t.co/bg6Flysojt oblíbit odpovědět

Co jste říkal výkonu útočníka Nyarka, který byl v prvním poločase blízko vstřelení gólu?

Je neskutečně rychlý, ještě musí zlepšit timing náběhů, ale je to obrovsky talentovaný hráč, jeden z vůbec nejrychlejších v lize. Byl to teprve jeho třetí start, je to ročník 2004, přišel z druhé rakouské ligy, ale potenciál má velký. Máme do útoku i Olafa Koka, který dostal na chvíli šanci, Letenay se do toho taky dostává, ale jsou to mladí kluci, s kterými musíme pracovat. Věřím, že nějakého útočníka ještě zkusíme udělat.

Útočník Kulenovič odešel v týdnu do Nizozemska, jak to vypadá se zraněním zkušeného Rabušice?

Asi už můžu říct, že v pátek prodělal operaci kolene, byl na artroskopii. Věřím, že to nebude nic dlouhého. Bohužel jsme přišli o dva útočníky, ale jsou tu další, kteří musí ukázat, že do týmu patří.

Na zápas se Slavií přišlo devět tisíc diváků. Vy jste v Liberci kdysi hrál, zažil jste tady někdy podobnou atmosféru?

Možná evropské zápasy se Sevillou nebo Udinese by se tomu vyrovnaly. Musím moc poděkovat fanouškům, že přišli, kulisa byla vážně fantastická. Mrzí mě, že jsme pro ně neurvali aspoň bod. Věřím, že je svými výkony budeme dál lákat do hlediště.