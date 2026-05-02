Šílenost, nechápal kouč Liberce zákrok Mosese. Žluté karty? Pojďme radši dál

„Pokud chcete porazit Slavii, musí se vám sejít všechno. Jenže my jsme dostali dvě laciné branky ze standardek,“ zlobil se Kováč.
„I tak si myslím, že hlavně druhý poločas jsme hráli velmi dobře. Nakonec jsme dali kontaktní branku Mahmičem, který to krásně trefil. Zkoušeli jsme s výsledkem ještě něco udělat, lidi nás hnali a i v oslabení jsme odehráli velmi dobrý zápas, ale nakonec nemáme nic.“
Co jste říkal kvalitě utkání? Moc se nehrálo, bylo hodně soubojů a přerušení…
Opakuje se to. Je to škoda. Před zápasem jsem říkal panu rozhodčímu, ať si to zkusí nastavit tak, aby se nepolehávalo. Než se ale kopne standardka, někdy čekáme pět minut… Ta intenzita tam nebyla, a my jsme ji potřebovali. Herního času bylo málo, ale co s tím naděláme? Chválím hráče za charakter a mentalitu, udrželi i herní kvalitu. I ve stavu minus jedna byly pasáže, kdy jsme Slavii přehrávali.
Jak jste viděl zákrok slávisty Mosese na Hodouše, který ani nebyl vyhodnocen jako faul, i když Hodouš skončil v nemocnici?
Je to jasná červená karta. Byl v bezvědomí, dostal loktem do spánku. Pojďme si to říkat tak, jak to je. Když máte hráče v bezvědomí a není to ani faul, tak je to přece šílenost. Šílenost, která… Ne, já už to nechci komentovat, pojďme dál. Doufám, že Hody bude zdravý.
Liberec dostal sedm žlutých karet, Slavia jednu. Je to podle vás odpovídající?
Pojďme dál, tohle je úplně zbytečné…
Co říkáte výkonu záložníka Mahmiče, který se vrátil do základní sestavy a dal gól?
V prvním poločase se mi to od něj ještě moc nelíbilo, ale ve druhém dal krásný gól a bylo ho pak plné hřiště. Měl čtyři skvělé měsíce a bylo jasné, že přijdou i propady. Byly situace, kdy řešil věci, které mu moc nepomáhaly. Ale dá se to pochopit, protože kolem něj bylo velké haló. Jsem rád, že šel správnou cestou. Teď se trefil, je už na sedmi gólech a věřím, že ho to nakoplo.
Ukázali jste svým výkonem proti Slavii, že ještě můžete zamíchat pořadím v první šestce?
Určitě ano, ale musím se opakovat, že jsme nezvládli standardky. Ty dva laciné góly strašně bolí, protože kluci tam nechali všechno. Musíme na tom do budoucna daleko víc pracovat, protože dnes tyhle věci rozhodují zápasy. Pořád chceme dosáhnout na páté místo, o to víc prohra se Slavií mrzí. Slavia neměla moc vyložených šancí. Druhý poločas byl od nás skvělý, ale nemáme nic.
Na 2:0 dával z přímého kopu Jurásek. Vyčítáte ten gól brankáři Koubkovi?
Já si myslím, že je to jasné. On sám dobře ví, že tohle byla jednoznačně chytatelná střela.
Na tribunách bylo přes osm tisíc diváků, což nebývá v Liberci zvykem…
Bylo to nádherné. Už na derby v Jablonci byla skvělá atmosféra. Se Slavií jsme prohráli, takže se to hodnotí špatně, i když to bylo s prvním týmem české ligy. Věřím ale, že když to správně uchopíme, i tyhle zápasy nás můžou posunout dál.