„Jsme rádi, že jsme takhle zareagovali na minulý víkend. Celý týden byl pro nás těžký, protože jsme prohráli derby, takže kritika byla velká. Ale tým to zvládl skvěle,“ těšilo libereckého trenéra Radoslava Kováče.
Dostal jste od vedení klubu po derby nějaké ultimátum?
Ne, žádné ultimátum jsem neměl. Vedení mi nic neřeklo. My prostě jedeme dál. Samozřejmě to bylo těžké pro nás i fanoušky, prohráli jsme derby doma dvakrát po sobě a pro region je to obrovský zápas. Ale teď už je to pryč. Jak říkám, reakce týmu byla velice dobrá. Měli jsme hodně individuálních pohovorů s hráči. Je to pořád mladý tým a potřebovali jsme je zvednout. Přijeli jsme už den před zápasem a cítil jsem z týmu velké odhodlání. Čekali jsme, že zápas pro nás bude strašně těžký, protože Slovácko není v jednoduché situaci, a když viděli ty naše ročníky, chtěli nás zašlapat do země. Ale odehráli jsme to dobře.
Slovácko - Liberec 0:3, gól i asistence, hosty k výhře nasměroval Krollis
Co bylo klíčem?
Moc důležité bylo, že jsme dali první gól, protože za 14 kol se nám to podařilo jen čtyřikrát. Když v lize dáte první branku, máte velkou šanci na úspěch. O přestávce jsme tým kárali, že v poslední třetině hřiště máme slabou koncentraci. Podle mě jsme měli rozhodnout už v prvním poločase, takže jsme apelovali na hráče, že potřebujeme ještě jeden gól. Ten jsme nakonec dali a pak už bylo hotovo.
V sestavě jste udělali pět změn. Co bylo důvodem?
Dali jsme tam nové kluky, chtěli jsme hrát hodně rychle a využívat křídla. Určitě nám v útoku hodně pomohl Krollis. Hrál po dlouhé době od začátku, dal gól a na další nahrál. Dulay měl druhý ligový start v životě a odehrál skvělý zápas. Výkon celého mužstva měl parametry, byl hodně dynamický a to je přesně to, co chceme hrát.
Kdyby byl tým vyzrálejší, mohli jste dát možná deset gólů, souhlasíte?
Určitě. Poslední přihrávka od nás chce víc koncentrace. Pracujeme na tom, protože se tím trápíme celý poslední měsíc, možná i déle. Věřím, že to bude jen lepší, kluci si to musí prožít. Nakonec to zvládli, šancí jsme si vytvořili dost, ale na gól se hodně nadřeme.
Jak se tým vyrovnával s absencí tvůrce hry Hlavatého, který stál pro čtyři žluté karty?
Všichni záložníci předvedli výborný výkon. Chtěl bych vyzdvihnout Vojtu Stránského, který odehrál skvělý zápas, potřebovali jsme to od něj.
V minulé sezoně jste Slovácko porazili dvakrát 4:0 a v obou případech pak u jeho týmu skončil trenér. Uvědomujete si, že jste teď možná „odvolali“ už třetího trenéra Slovácka?
O tom jsem ani nepřemýšlel. Samozřejmě situace Slovácka není jednoduchá a je mi to líto. Potřebovali jsme tady vyhrát, protože jsme hráli sami za sebe, ale dokážu se vžít do situace trenéra Slovácka. Nevím, co na to dál říct.