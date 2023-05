Cíl baráž splněn. Ale ještě to budou nervy, ví pardubický trenér

„Po Zlínu to bylo náročné v tom, že jsme zápas s ním měli výborně rozehraný, a nakonec ho ztratili,“ připomněl Kováč víkendový kolaps v poměru 1:2.

„Na psychiku to byl nápor. Já sám po tom utkání přijel domů hodně rozsekaný. Na Jablonec se ale kluci skvěle připravili, je to hlavně jejich zásluha. Chci všechny pochválit. Klobouk dolů. Tým je mladý, zvládl to bravurně a dostali jsme se z toho,“ kvitoval kouč.

Spočítal, že hned sedm členů kádru, jež nasadil proti Jablonci, letos kope ligu premiérově; o úvodní branku se navíc postaral teprve 21letý Vojtěch Sychra, orlickoústecký rodák, jejž však lze brát napůl jako pardubického odchovance.

„Hrál tři čtyři zápasy v základu, chtěli jsme ho tam podržet. Je to náběhový a pracovitý hráč, ale dostával se málo do šancí, ani je moc nevypracovával. Díky svému pohybu byl silný v presinku, i další věci dělal dobře. Teď nám to vrátil. Strašně důležitý gól, i vzhledem k jeho věku,“ vyzdvihl Kováč.

Po otevření skóre v osmé minutě se sice dostavil klasický herní útlum jeho party, přesto kapitán Černý v 26. vedení navýšil a Pardubice nerozhodila ani nucená střídání zraněné gólmanské jedničky Nity a špílmachra Hlavatého, jemuž se motala hlava. Náhradník Markovič byl totiž po pauze dokonce výraznější než Nita a obstáli i všichni další, které Kováč v průběhu druhé půle poslal na zteč.

„Chci poděkovat i realizačnímu týmu a všem našim fanouškům, kteří nás k výhře dovedli. Jsme rádi, že je máme. Zbývají tři zápasy, věřím, že to celé dotáhneme do vítězného konce, i když víme, že to ještě budou nervy,“ prohlásil Kováč.

V neděli na Baníku (od 17 hodin) půjde o to, podat důstojný výkon a udržet správné nastavení hlav. A baráž proti někomu z trojice Karviná, Vyškov či Příbram?

„S týmem před ní zase budeme mentálně pracovat, víme, že můžeme jen ztratit. Nepadáme přímo, tak uděláme vše pro to, aby sem příští rok zase přijely ty nejlepší české kluby,“ slíbil trenér Kováč.