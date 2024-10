Neomluvitelný výkon, facka do tváře celého regionu, čílí se liberecký Kováč

„Zápas ani nejde hodnotit, protože jsme propadli úplně ve všem. Strašně mě mrzí, že jsme ztratili důvěru lidí, kteří nás ještě podporovali, je to facka do tváře celého regionu,“ soukal ze sebe Kováč.

„V derby prohrát můžete, ale určitě ne takovým způsobem. Nedokážu si to absolutně vysvětlit. Samozřejmě, já jsem hlavní trenér, já chystám hráče na zápas, takže to jde za mnou. Dva měsíce, co jsme tady, zkoušíme vybudovat nějaký herní projev, nějakou rychlost, nějaké principy, a to jsme teď všechno zahodili do koše.“

Kde podle vás nastal zlom v utkání? Byl to vlastní gól v prvním poločase?

Stoprocentně, ale není možné, že dostanete gól a takhle se položíte. Jediný hráč, kterému bych chtěl dát obrovský kredit, je Kayondo, jenom on na hřišti nechal život. Je vidět, že je z těžkých poměrů a strašně si váží toho, že tady může vůbec být. Sprintoval, snažil se, bojoval a je jediný, kdo se mohl podívat do zrcadla, že pro to udělal maximum. První gól samozřejmě dostat můžete, ale já jsem potom viděl strach. Varováním pro nás byl druhý gól Jablonce, který neplatil pro ofsajd. V poločase jsme na to reagovali tak, že jsme měli štěstí a že nám to musí vlít krev do žil, ale ty výkony byly až trapné. Zklamali jsme na celé čáře. Já se s obrovským tlakem dokážu porvat, tým je ale mladý a budeme s tím muset pracovat a získat si důvěru lidí zpátky. Jednoduché to nebude.

Po zápase fanoušci dávali najevo nespokojenost, byl jste u toho také?

Ano, šel jsem za kotlem. Fanoušci můžou nadávat na hráče, ale já ty hráče připravuju. Jsem zklamaný z jejich nasazení. Taky jsem hrál fotbal, byl jsem i chvíli v Liberci, a kdo mě tady znal, tak ví, že bych něco takového jako hráč nedopustil. Bohužel jsem to dopustil jako trenér. Budujeme v Liberci nějaký projekt, který dává smysl, a tímhle zápasem jsme si to strašně moc pokazili. Opravdu si to nedokážu vysvětlit. My jako trenéři umíme na hráče zatlačit, umíme metodu cukru a biče, ale ten výkon je neomluvitelný. Moc mě to mrzí za lidi, kteří nám fandili. Po zápase jsme od nich dostali čočku, což je normální. Nemělo se to stát, je to prostě průser.

Jak se z toho dostat?

Samozřejmě to nepůjde jinak, než tvrdou prací. Musíme si všechno zanalyzovat. Pro lidi je to asi nevysvětlitelné, ale třeba i tohle může být ten odraz. Dá se říct, že jsme spadli na dno. Neočekával jsem to ani vteřinu. Možná je chyba ve mně, rozhodoval jsem se, jestli poslat do obrany Mikulu nebo zůstat s Purzitidisem na levou nohu kvůli rozehrávce, a vidíte, že derby je spíš o srdíčku a byla chyba, že jsem tam Mikiho nedal. Chtěl jsem zůstat u herních principů a špatně jsem to vyhodnotil, měl jsem zůstal u toho srdce.

Čekal jste, že se Hlavatý ve středu pole prosadí víc, i když na něj Beran hrál osobku?

Smutné je, že když nehraje Míša Hlavatý, nehraje nikdo. Nechci jmenovitě kritizovat hráče, ale od Luba Tupty potřebujeme o hodně víc, totéž platí o Ghalim. Tihle kluci mají už kolem 25 let a náš mladý tým se o ně potřebuje opřít. Ale my jsme už po prvním gólu úplně vypadli z organizace. Zkoušeli jsme nakopnout motory, ale byl to zmar, nešlo to. Sesypali jsme se do mrtva se vším všudy. Dostaneme třetí gól, rozehráváme a nikdo už nechtěl míč. Kluci byli úplně zboření. Pak jsem vystřídal i Hlavatého, chtěl jsem ukončit jeho trápení. Beran s ním běhal všude a ještě byl platný v ofenzivě. Jablonec podal skvělý výkon, tohle jsme ale absolutně neočekávali. Je to těžký direkt pro liberecký projekt, důvěra je v pr...

Marios Pouzitidis (vlevo) ze Slovanu Liberec pod tlakem Davida Puškáče z FK Jablonec.

Co vyloučení Frýdka v 74. minutě? Mohla za to přemotivovanost?

My jsme byli agresivní, až když to bylo 0:4… Byl to zákrok, který nic neřešil, obrovská hloupost, sám se vyřadil, podle mě dostane trest na čtyři až pět zápasů. V zápase jsme se celkově neměli čeho chytit, v poločase jsme změnili rozestavení na 3-5-2, protože jsem viděl, že obrana si moc nevěří na rychlost Kanakimany. Ale nefungovalo vůbec nic.

Byl to pro vás nejhorší zápas na postu trenéra?

Ano, trénuju čtvrtým rokem a tohle byl nejhorší zápas v mé krátké kariéře. Nic horšího se stát nemohlo. Hrajeme derby s Jabloncem, jsme na nějaké cestě a všechno jsme to zbořili. Budeme si to muset vyžrat.