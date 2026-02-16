Chance Liga 2025/2026

V Liberci nervy až do konce. Už se ani nedalo koučovat, zapotil se Kováč

Michael Havlen
  10:55
I druhý domácí zápas jarní části ligy fotbalisté Slovanu Liberec zvládli vítězně. V teplotě hluboko pod nulou U Nisy udolali ostravský Baník 1:0 a upevnili si páté místo v tabulce. Jediná branka zápasu padla zkraje druhého poločasu. Mahmičova přesná trefa k tyči se hodně dlouho zkoumala na videu – a VAR ji nakonec posvětil.
Liberecký útočník Lukáš Mašek v souboji s ostravským brankářem Martinem...

Liberecký útočník Lukáš Mašek v souboji s ostravským brankářem Martinem Jedličkou. | foto: ČTK

Sudí Jan Beneš (druhý zleva) přihlíží ošetřování libereckého Jana Mikuly v...
Fanoušci ostravského Baníku při zápase v Liberci.
Liberecká radost v zápase proti Baníku Ostrava. Zleva Krollis, Stránský, Mašek...
Liberecký trenér Radoslav Kováč
5 fotografií

„Myslel jsem si, že by to ofsajd být neměl, ale nikdy nevíte. Čekání bylo hodně dlouhé, rozhodlo pouhých šest centimetrů. V té zimě jsme chtěli hlavně udržet hráče v provozní teplotě a zaplaťpánbů z toho byl nakonec gól,“ oddechl si trenér Radoslav Kováč.

Ale byly to nervy až do konce, že?
To rozhodně. Mohli jsme dát určitě víc než jednu branku. Patrik Dulay mohl mít z toho zápasu dva plus dva body, ale bohužel nám chyběl klid v zakončení. Baník měl naopak dva nebezpečné brejky, ale nakonec jsme to uhráli s nulou. Měli jsme ten zápas zabít daleko dřív, ale i tak je to velice cenné vítězství. Tři body jsme moc potřebovali.

Liberec - Ostrava 1:0, rozhodl Mahmič, jehož gól se dlouho zkoumal

Jak se cítí trenér, když jeho hráči stojí několikrát sami před brankářem, ale zahazují i největší šance?
Je to strašně ošemetné, Baník má nebezpečné útočníky, kteří můžou kdykoli udeřit. Museli jsme být obezřetní až do konce. Druhý gól by to rozhodl, ale takhle jsme zůstali v napětí až do 98. minuty. Je to škoda, ale doufám, že se z toho poučíme.

Během utkání jste musel znovu sáhnout do obrany. Ke všem marodům na postu stopera se přidal i Mikula, který ze hřiště odkulhal a nahradil ho Masopust. Jak jste s ním byl spokojený?
Miky měl problém s kolenem a uvidíme, co ukáže vyšetření. Maso to zvládl skvěle, byl tam soubojově, rychlostně i silově. Pomohlo mu, že stál vedle N’Guessana, který odehrál výborný zápas. Masa musím pochválit, do rozjetého utkání není jednoduché naskočit, natož v takové zimě. Zvládl to super, připsal si třístý start v lize, v týdnu navíc oslavil třiatřicáté narozeniny. Na post stopera už se nám vrací i Drakpe, ale po tréninku říkal, že ještě chce být opatrný. Proto padla jasná volba na Masa.

Po prohře v Plzni jste nebyl spokojený s agresivitou a emocemi týmu. Změnilo se to proti Baníku?
Byl jsem naštvaný, protože v Plzni emoce chyběly. V šesté minutě jsme dostali gól ze standardky a bylo tam šest chyb. Přestali jsme být pozorní a bylo to hrozně brzo. Teď to bylo mnohem lepší, kluci to chtěli za každou cenu zvládnout a podařilo se.

Jak jste prožíval infarktový závěr zápasu. Poslední čtvrthodinu se hra přelévala z jedné strany na druhou a o těsné vedení jste mohli přijít. Čím si to vysvětlujete?
Zdálo se mi, že posledních deset minut už se nedalo ani koučovat, bylo to opravdu nahoru dolů. Drželi jsme míč v rohu na půlce Baníku, a oni měli najednou šanci. Vůbec jsme nechápali, co se děje. Pak zase střílíme do prvního protihráče a zase se to valí zpátky. Nervy z toho máme, to je jasné, ale tyhle zápasy naše mladé hráče posouvají.

Liberecký trenér Radoslav Kováč

Jak si ceníte toho, že brankář Koubek už podeváté v sezoně udržel čisté konto?
Působil velmi dobře. Po minulém zápase jsem k němu byl malinko kritický, ale tentokrát byl skvělý v koncentraci i organizaci hry. Čisté konto je i jeho velká zásluha. I on takový zápas potřeboval.

V utkání dostal čtvrtou žlutou útočník Krollis, a tak nemůže hrát v příštím kole na Slavii. Jak velká je to komplikace?
Krollis je zády k brance neskutečně silný, navíc je to takový táta mladších útočníků. Ale máme další dva hráče na tento post a musíme si poradit. Myslím, že to byla přísná žlutá, ale možná je i lepší, když to vyšlo na Slavii. Takový hráč je vždycky nejvíc potřeba na domácí zápasy.

23. kolo

Kompletní los

22. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 22 12 6 4 30:20 42
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 22 10 7 5 37:22 37
6. MFK KarvináKarviná 22 10 2 10 35:37 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 22 8 6 8 33:29 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 22 7 6 9 26:29 27
10. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
11. FK PardubicePardubice 22 6 7 9 28:38 25
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
14. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 22 3 7 12 14:29 16
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
