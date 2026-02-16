V Liberci nervy až do konce. Už se ani nedalo koučovat, zapotil se Kováč

„Myslel jsem si, že by to ofsajd být neměl, ale nikdy nevíte. Čekání bylo hodně dlouhé, rozhodlo pouhých šest centimetrů. V té zimě jsme chtěli hlavně udržet hráče v provozní teplotě a zaplaťpánbů z toho byl nakonec gól,“ oddechl si trenér Radoslav Kováč.
Ale byly to nervy až do konce, že?
To rozhodně. Mohli jsme dát určitě víc než jednu branku. Patrik Dulay mohl mít z toho zápasu dva plus dva body, ale bohužel nám chyběl klid v zakončení. Baník měl naopak dva nebezpečné brejky, ale nakonec jsme to uhráli s nulou. Měli jsme ten zápas zabít daleko dřív, ale i tak je to velice cenné vítězství. Tři body jsme moc potřebovali.
Liberec - Ostrava 1:0, rozhodl Mahmič, jehož gól se dlouho zkoumal
Jak se cítí trenér, když jeho hráči stojí několikrát sami před brankářem, ale zahazují i největší šance?
Je to strašně ošemetné, Baník má nebezpečné útočníky, kteří můžou kdykoli udeřit. Museli jsme být obezřetní až do konce. Druhý gól by to rozhodl, ale takhle jsme zůstali v napětí až do 98. minuty. Je to škoda, ale doufám, že se z toho poučíme.
Během utkání jste musel znovu sáhnout do obrany. Ke všem marodům na postu stopera se přidal i Mikula, který ze hřiště odkulhal a nahradil ho Masopust. Jak jste s ním byl spokojený?
Miky měl problém s kolenem a uvidíme, co ukáže vyšetření. Maso to zvládl skvěle, byl tam soubojově, rychlostně i silově. Pomohlo mu, že stál vedle N’Guessana, který odehrál výborný zápas. Masa musím pochválit, do rozjetého utkání není jednoduché naskočit, natož v takové zimě. Zvládl to super, připsal si třístý start v lize, v týdnu navíc oslavil třiatřicáté narozeniny. Na post stopera už se nám vrací i Drakpe, ale po tréninku říkal, že ještě chce být opatrný. Proto padla jasná volba na Masa.
Po prohře v Plzni jste nebyl spokojený s agresivitou a emocemi týmu. Změnilo se to proti Baníku?
Byl jsem naštvaný, protože v Plzni emoce chyběly. V šesté minutě jsme dostali gól ze standardky a bylo tam šest chyb. Přestali jsme být pozorní a bylo to hrozně brzo. Teď to bylo mnohem lepší, kluci to chtěli za každou cenu zvládnout a podařilo se.
Jak jste prožíval infarktový závěr zápasu. Poslední čtvrthodinu se hra přelévala z jedné strany na druhou a o těsné vedení jste mohli přijít. Čím si to vysvětlujete?
Zdálo se mi, že posledních deset minut už se nedalo ani koučovat, bylo to opravdu nahoru dolů. Drželi jsme míč v rohu na půlce Baníku, a oni měli najednou šanci. Vůbec jsme nechápali, co se děje. Pak zase střílíme do prvního protihráče a zase se to valí zpátky. Nervy z toho máme, to je jasné, ale tyhle zápasy naše mladé hráče posouvají.
Jak si ceníte toho, že brankář Koubek už podeváté v sezoně udržel čisté konto?
Působil velmi dobře. Po minulém zápase jsem k němu byl malinko kritický, ale tentokrát byl skvělý v koncentraci i organizaci hry. Čisté konto je i jeho velká zásluha. I on takový zápas potřeboval.
V utkání dostal čtvrtou žlutou útočník Krollis, a tak nemůže hrát v příštím kole na Slavii. Jak velká je to komplikace?
Krollis je zády k brance neskutečně silný, navíc je to takový táta mladších útočníků. Ale máme další dva hráče na tento post a musíme si poradit. Myslím, že to byla přísná žlutá, ale možná je i lepší, když to vyšlo na Slavii. Takový hráč je vždycky nejvíc potřeba na domácí zápasy.