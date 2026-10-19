„Ten náš závěr? To byla hrůza, katastrofa, protože jsme si koledovali o vyrovnání,“ soptil po vítězném duelu trenér plzeňské Viktorie Radoslav Kováč. „Jsme ale samozřejmě rádi za tři body, protože z Jablonce se jen tak vozit nebudou. Je to velice cenný skalp.“
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Jablonec - Plzeň 2:3, nejdřív tři góly hostů, domácí však ze zápasu udělali drama
Čím si vysvětlujete nepovedený konec zápasu?
Prostřídali jsme, nechci nějak kritizovat hráče, ale poslali jsme je tam s nějakým plánem, aby navázali na ty, kteří šli dolů, aby drželi tu správnou strukturu. Ale naopak jsme se hrozně rozběhali, byli jsme najednou neorganizovaní, někteří byli jak splašení koně a presink jsme spouštěli jen po jednom. A Jablonec, který má velmi dobrý tým, toho využil.
Co bylo největší chybou?
Dali jsme Jablonci nesmyslně čtyři pět standardek, ale myslím si, že to bylo v přemíře snahy, protože tomu chtěli pomoct. Ale jak Faal, tak Lawal prostě udělali hloupé fauly, bylo jich strašně moc, přitom dobře víme, jak to jablonečtí hráči umějí zahrávat. Ten zápas jsme prostě měli dohrát v úplně jiné kvalitě, to si musíme říct na rovinu. Do té doby, kdy jsme byli organizovaní, jsme předváděli velmi slušný výkon, byli jsme efektivní a díky tomu dali tři góly.
V brance dostal zase šanci Wiegele, co byste řekl k jeho výkonu?
Musím říct, že dneska ukázal, proč je reprezentantem Rakouska. Byl skvělý, klidný, nohama hrál jistě a on má asi tu největší zásluhu, že jsme to tady v Jablonci zvládli. Ale i stopeři toho odbouchali strašně moc.
Váš druhý gól dal Kabongo, když poslal míč do branky nádherně skoro z poloviny hřiště. Jak hodnotíte jeho výkony z poslední doby?
Kabongo jde nahoru, dal krásný gól, ale pořád jsou tam situace, kdy vypíná. Hodně mu to ukazujeme, hodně s ním mluvíme a jestli na tom bude pracovat, tak z něho může být skvělý hráč, protože mívá nadstandardní řešení.