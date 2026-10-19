Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chance Liga 2026/2027

Závěr? Hrůza, katastrofa, zlobil se i přes výhru plzeňský trenér Kováč

Autor:
  9:15
Trenér Radoslav Kováč gestikuluje k hráčům v zápase s Jabloncem.

Trenér Radoslav Kováč gestikuluje k hráčům v zápase s Jabloncem. | foto: Petr EretMAFRA

Martin Cedidla (vpravo) a Baboucarr Faal svádí souboj o míč.
Amar Memič si zpracovává letící míč.
Trenér jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel gestikuluje u lajny.
Florian Wiegele vyboxovává míč pryč od své branky.
10 fotografií
Osm minut po začátku druhého poločasu se fotbalisté Plzně dostali v Jablonci nečekaně už do vedení 3:0, jenže místo pohodového dotažení zápasu k vítěznému konci přišlo velké drama. Domácí postupně snížili na rozdíl jediného gólu, byli ve velkém tlaku, ale Viktoria cennou výhru 3:2 nakonec přece jen horkotěžko uhájila.

„Ten náš závěr? To byla hrůza, katastrofa, protože jsme si koledovali o vyrovnání,“ soptil po vítězném duelu trenér plzeňské Viktorie Radoslav Kováč. „Jsme ale samozřejmě rádi za tři body, protože z Jablonce se jen tak vozit nebudou. Je to velice cenný skalp.“

Jablonec - Plzeň 2:3, nejdřív tři góly hostů, domácí však ze zápasu udělali drama

Čím si vysvětlujete nepovedený konec zápasu?
Prostřídali jsme, nechci nějak kritizovat hráče, ale poslali jsme je tam s nějakým plánem, aby navázali na ty, kteří šli dolů, aby drželi tu správnou strukturu. Ale naopak jsme se hrozně rozběhali, byli jsme najednou neorganizovaní, někteří byli jak splašení koně a presink jsme spouštěli jen po jednom. A Jablonec, který má velmi dobrý tým, toho využil.

Co bylo největší chybou?
Dali jsme Jablonci nesmyslně čtyři pět standardek, ale myslím si, že to bylo v přemíře snahy, protože tomu chtěli pomoct. Ale jak Faal, tak Lawal prostě udělali hloupé fauly, bylo jich strašně moc, přitom dobře víme, jak to jablonečtí hráči umějí zahrávat. Ten zápas jsme prostě měli dohrát v úplně jiné kvalitě, to si musíme říct na rovinu. Do té doby, kdy jsme byli organizovaní, jsme předváděli velmi slušný výkon, byli jsme efektivní a díky tomu dali tři góly.

Trenér Radoslav Kováč gestikuluje k hráčům v zápase s Jabloncem.
Martin Cedidla (vpravo) a Baboucarr Faal svádí souboj o míč.
Amar Memič si zpracovává letící míč.
Trenér jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel gestikuluje u lajny.
10 fotografií

V brance dostal zase šanci Wiegele, co byste řekl k jeho výkonu?
Musím říct, že dneska ukázal, proč je reprezentantem Rakouska. Byl skvělý, klidný, nohama hrál jistě a on má asi tu největší zásluhu, že jsme to tady v Jablonci zvládli. Ale i stopeři toho odbouchali strašně moc.

Váš druhý gól dal Kabongo, když poslal míč do branky nádherně skoro z poloviny hřiště. Jak hodnotíte jeho výkony z poslední doby?
Kabongo jde nahoru, dal krásný gól, ale pořád jsou tam situace, kdy vypíná. Hodně mu to ukazujeme, hodně s ním mluvíme a jestli na tom bude pracovat, tak z něho může být skvělý hráč, protože mívá nadstandardní řešení.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

12. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

6. kolo

11. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 11 8 3 0 26:6 27
2. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 6 2 3 18:13 20
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 6 2 3 18:14 20
5. AC Sparta PrahaSparta 11 6 1 4 20:12 19
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 11 6 1 4 14:14 19
7. FK JablonecJablonec 11 5 2 4 14:12 17
8. FK TepliceTeplice 11 5 2 4 18:17 17
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 23:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 11:11 15
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 10:18 7
16. FC ZlínZlín 11 0 1 10 8:23 1
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Slavia - Hradec 0:0, málo šancí i střel, pak domácí potopil Chorý, jenž byl vyloučen

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.

Zase ten Hradec. Slávističtí fotbalisté neoblíbeného protivníka neporazili počtvrté za sebou. V 11. kole Chance Ligy doma jen remizovali 0:0, což jejich suverénní postavení v čele tabulky neohrožuje....

Sparta - Lilleström 1:1, domácí přišli o výhru v nastavení, trest za kiks Guddala

Sparťan John Mercado po jedné z neproměněných šancí.

Sparťanští fotbalisté měli většinu utkání pod kontrolou, z nadějných akcí a příležitostí mohli několikrát stvrdit druhé vítězství v Evropské lize, ale svými možnostmi pohrdli a v nastavení je...

Závěr? Hrůza, katastrofa, zlobil se i přes výhru plzeňský trenér Kováč

Trenér Radoslav Kováč gestikuluje k hráčům v zápase s Jabloncem.

Osm minut po začátku druhého poločasu se fotbalisté Plzně dostali v Jablonci nečekaně už do vedení 3:0, jenže místo pohodového dotažení zápasu k vítěznému konci přišlo velké drama. Domácí postupně...

19. října 2026  9:15

Aby nás viděl pan Mikloško. Ostravští fotbalisté uctili legendu, pak se za ni rvali

Sparťan Roman Macek a ostravský Filip Kubala bojují o balon.

Fandové a fotbalisté ostravského Baníku před zápasem se Spartou minutou potlesku uctili v září zesnulého šéfa sportovního úseku klubu a někdejšího reprezentačního brankáře Luďka Mikloška. Domácí k...

19. října 2026  8:15

Tykačka s hlasatelem, popichování od přítelkyně. Hadaš: Sigmě vděčím za mnohé

Matěj Hadaš ze Sigmy vstřelil v utkání s Libercem svůj první ligový gól v...

Ve fotbalové Olomouci působí už od první třídy. O víkendu prolomil dnes 22letý pravý obránce Matěj Hadaš velký kariérní milník - vstřelil svůj první ligový gól. Čekání ukončil při svém sedmdesátém...

19. října 2026  7:30

Když jste leklá ryba, tým neposunete. Otepka o emocích a fotbalových sígrech

Premium
Rudolf Otepka je trenérem Hluboké nad Vltavou ve čtvrté lize (12. října 2026).

Odehrál přes 430 zápasů v nejvyšší soutěži, dal 70 gólů a na dalších 71 přihrál. Proslul geniální levačkou, nápaditými standardkami i emocemi. Dnes dvaapadesátiletý Rudolf Otepka trénuje Hlubokou nad...

19. října 2026

Šulc dalším gólem zavelel k obratu, Lyon jde po výhře do čela francouzské ligy

Pavel Šulc, střelec třetího lyonského gólu, a Ruben Kluivert během utkání...

Trefil se ve čtvrtek, prosadil se i v neděli. Pavel Šulc po brance v Evropské lize skóroval i ve francouzské fotbalové Ligue 1, v jejím sedmém kole přispěl vyrovnávacím gólem k obratu a vítězství...

18. října 2026  23:08

Jablonec - Plzeň 2:3, nejdřív tři góly hostů, domácí však ze zápasu udělali drama

Sestřih zápasu
Martin Cedidla z Jablonce smutně reaguje na inkasovaný gól proti Plzni.

Plzeňští fotbalisté si po nezdaru v pohárové Evropě spravili chuť a z Jablonce si odváží cenné vítězství. Po gólech Dweha, Kabonga a Memiče vedli už o tři góly, nakonec se však museli ještě o body...

18. října 2026  17:49,  aktualizováno  20:34

Parádní forma. Schick skóroval i v šestém kole bundesligy, dostal krásně namazáno

Patrik Schick se raduje se spoluhráči z Leverkusenu z branky.

Patrik Schick i v 6. kole německé fotbalové ligy skóroval a gólem a asistencí řídil výhru Leverkusenu 2:1 nad dosud neporaženým Freiburgem. Dát alespoň jednu branku v každém z prvních šesti...

18. října 2026  18:25,  aktualizováno  20:11

Arsenal přetlačil Nottingham a je druhý, United jen remizovali. Brighton si zastřílel

Noni Madueke rozhodl jediným gólem o výhře Arsenalu na hřišti Nottinghamu.

Čtyřmi nedělními zápasy pokračovalo 7. kolo anglické fotbalové ligy. Manchester United uhrál na Leedsu remízu 1:1, naopak Brighton smázl londýnské Crystal Palace pěti góly. Uspěl také Bournemouth,...

18. října 2026  14:50,  aktualizováno  20:05

Jde o sebevědomí a rytmus. Nebyli jsme schopní dát gól, smutnil po remíze Priske

Trenér Sparty Brian Priske se chytá za hlavu po ztrátě míče svých svěřenců.

Po třech prvoligových výhrách fotbalisté Sparty v nejvyšší domácí soutěži zaškobrtli. Na hřišti Baníku, který podal zatím nejlepší výkon v sezoně, stejně jako domácí nevstřelili branku. Sparťané tak...

18. října 2026  19:47

Unikl sparťan Hoever červené? Podle sudích nefauloval, Kubalu to překvapilo

Ostravský útočník Filip Kubala v souboji se sparťanem Ki-Janou Hoeverem.

Do druhé půle nenastoupil kvůli hrozbě vyloučení, sparťanský bek Ki-Jana Hoever ale klidně nemusel dohrát už poločas první. Už se žlutou kartou totiž tvrdě došlápl na kotník ostravského Filipa...

18. října 2026  18:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zápas sousedů v tabulce skončil bez vítěze, Žižkov doma remizoval s Táborskem

Lukáš Havel (2) z Táborska oslavuje gól se svými spoluhráči.

Fotbalisté Žižkova v 11. kole druhé ligy remizovali s Táborskem 2:2. Pražané, vedení bývalým trenérem Jihočechů Radkem Kronďákem, dvakrát dotáhli jednobrankovou ztrátu a bodovali popáté za sebou....

18. října 2026  13:21,  aktualizováno  18:01

Baník - Sparta 0:0, oba týmy zahazovaly šance, domácím v první půli neuznali gól

Sestřih zápasu
Sparťan Hugo Sochůrek si kryje míč před ostravským Davidem Plankou.

Sparťanští fotbalisté po třech ligových vítězstvích bez obdržené branky ztratili. V jedenáctém kole pouze remizovali 0:0 na půdě ostravského Baníku, který byl většinu zápasu aktivnější. V závěru však...

18. října 2026  14:04,  aktualizováno  17:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×