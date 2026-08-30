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Chance Liga 2026/2027

Po euforii náraz. Kováč: Neumíme zápas zabít. Střídání před gólem? Naše chyba

Ervín Schulz
  20:41
Po pohárové euforii a postupu do Evropské ligy přišel náraz. Nový kouč fotbalové Plzně Radoslav Kováč na vlastní kůži poznal, proč se tým v domácí soutěži trápí. „Je to další ztráta a je už jich moc,“ ulevil si Kováč po nedělní domácí remíze se Slováckem 1:1. Aby zlých zpráv nebylo málo, už po dvaceti minutách skončil na nosítkách Spáčil, kterému Horský ve vzájemném souboji plnou vahou spadl na kotník.

Chance Liga 2026/27

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„Zatím nevíme, ale nevypadá to moc dobře,“ povzdychl si plzeňský trenér. Oproti čtvrtečnímu duelu proti Crvene zvezdě Bělehrad udělal v základní sestavě čtyři změny, na hřiště poslal i jednu ze dvou posil Adama Gabriela, zatímco další obránce, zkušený Slovák Denis Vavro, zůstal pouze na lavičce.

„V Dánsku mi pravidelné vytížení chybělo, nebylo na co čekat. Měl jsem veškerý servis, abych se mohl připravit,“ líčil Gabriel, který přišel do Viktorie z Midtjyllandu a podepsal smlouvu na tři roky. V závěru první půle mohl i skórovat, ale střelu z dobré pozice mu zablokoval soupeř.

Plzeň - Slovácko 1:1, hořký ligový start Kováče. Západočeši v lize opět klopýtli

„Měl jsem pálit do opačného koutu branky...,“ litoval Gabriel.

Jinak se ale Viktoria dlouho hledala. „Chtěli jsme pracovat daleko víc běžecky za obranu, ale to se nevedlo. Sáhli jsme o půli do sestavy, zlepšilo se to, začali jsme daleko víc běhat. Vstřelili jsme úvodní branku, ale pak nedokázali z dalších možností zápas zabít, jak se říká. Šance Souarého a Adua byly obrovské, mělo to být 2:0,“ popisoval Kováč.

Zpackané střídání... a Plzeň inkasovala

Slovácko za to favorita ztrestalo v 82. minutě. V době, kdy sudí Beneš usoudil, že Ladra protahoval střídání a na základě nového pravidla nechal Viktorii minutu o deseti, po narážečce s Trávníkem propálil Wiegeleho střídající Ndubuisi.

„Pirgič nemohl na hřiště, ale i tak to byla naše blbost. Dva hráči se nechytli proti Trávníkovi. Laciný gól, který nás stál dva body,“ mínil kouč.

Plzeňský trenér Radoslav Kováč během utkání proti Slovácku

Plzeň ztratila body počtvrté z dosavadních pěti zápasů a je až jedenáctá. „Slabiny jsou na obou stranách. Nedokážeme přidat druhý gól a z jedné situace lacino inkasujeme. To musíme změnit,“ zdůraznil Kováč, který nevyloučil ještě další změny v kádru.

„Vedení pracuje, přestupové okno je stále otevřené. Bavíme se o nějakých hráčích, víc konkrétní ale být nechci.“ Jenže čelo tabulky Viktorii dál ujíždí.

Plzeňský trenér Radoslav Kováč během utkání proti Slovácku
Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Tomáše Ladry.
Plzeňský obránce Karel Spáčil musel být po střetu s protihráčem odvezen do nemonice.
Plzeňský trenér Radoslav Kováč během utkání proti Slovácku
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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1. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
2. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 14:5 11
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
7. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
8. FK JablonecJablonec 4 3 0 1 5:3 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 1 1 4:4 7
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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