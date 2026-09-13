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Chance Liga 2026/2027

Penalta? Překvapilo mě, že si vzal míč Červ, přiznal Kováč po dalším selhání Plzně

Ervín Schulz
  19:50
Bylo překvapení, když si míč vzal zrovna on. Záložník Lukáš Červ v závěru prvního poločasu mohl z pokutového kopu srovnat duel osmého ligového kola proti Olomouci na 2:2. Ostrá střela však proletěla nad břevnem a míč skončil vysoko na tribuně, zatímco fotbalová Plzeň klesla zase níž.

Chance Liga 2026/27

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„Musím si s klukama sednout a zeptat se, proč se rozhodli takhle. Samozřejmě se může stát, že se penalta nepromění, ale je to škoda,“ mínil trenér Viktorie Radoslav Kováč po porážce se Sigmou 2:3.

Plzeň pošesté v sezoně ztratila, z pěti domácích duelů vyhrála jediný proti poslednímu Zlínu.

Byl Lukáš na penaltu určený?
My neurčujeme hráče. Vezmou si to kluci, kteří si v té chvíli věří. Ano, byl jsem překvapený, že si míč bral Lukáš. Ale nikdy bych nezařval: Nekopej! Když si věří, je to jeho zodpovědnost. Bohužel, neproměnil. Já čekal spíš Ladrise (Tomáše Ladru). Je to výborný exekutor standardek i penalt.

Zklamaný plzeňský záložník Lukáš Červ po neproměněné penaltě v nastavení prvního poločasu proti Olomouci

Byl to hodně zlomový moment?
Kdybychom proměnili a do poločasu srovnali, byl by to dobrý impuls. Pak jsme dobývali, jenže po brejku inkasovali gól na 1:3. Ze čtyři střel jsme dostali tři branky. Vzadu je to strašně křehké, bez debat. Olomouc pak zalezla, my se snažili, Faal dal krásný gól. Víc jsme nestihli. V tom boxu se musíme chovat lépe, agresivněji, útočníci si musí najít centr na první tyč. A je to i o kvalitě centrů, kolikrát jsme trefili prvního hráče před sebou.

Naopak vzadu jste soupeři dovolili skórovat ze tří rychlých protiútoků.
Přitom jsme měli dobrý vstup do utkání, kontrolovali hru. Pak přišel první nákop a my tu situaci podceníme. Nerad mluvím o jednotlivcích, ale Sampson (Dweh) se musí v takové situaci chovat lépe. Byl to jednoduchý balon, který skončil gólem. Nás to na chvíli utlumilo. Pak jsme po pěkné akci srovnali, když si dali vlastní branku. Jenže přišel další brejk a další gól... Po mentální stránce je to složité, protože dostáváme brutálně laciné góly.

Máte pocit, že hráči ještě nevstřebali změny v herním systému, které po nich chcete?
My teď řešíme hlavně obranu. Furt couváme, to se mi nelíbí. Nejsme na hráčích soupeře v takovém postavení, jak si představujeme, to je problém. Na tom je ještě hodně práce. Je to o detailech v postavení, v rozehrávce.

Plzeň – Olomouc 2:3, Červ zahodil vyrovnání a domácí opět klopýtli

Chyběl vám potrestaný Slovák Vavro. Věříte, že právě on se stane šéfem obrany. A pomůže i Dwehovi, který často chyboval?
Samozřejmě. Je to zkušený borec a věříme, že organizace a pevnost obrany se s ním zlepší. Proto sem tihle kluci přicházejí.

Co brankář Wiegele, nečekáte, že přece jen chytne něco navíc?
Po zápase jsme to v kabině komunikovali. Bohužel ho to teď netrefuje. Neříkám, že něco pokazil, ale gólman musí vždy chytit něco navíc. Měl v posledních dvou zápasech dvě nuly, čekali jsme, že mu to pomůže. Ale to není zdaleka jen o něm, je to o celé hře směrem dozadu. Nicméně dostat ze čtyř střel tři góly je hodně.

Ani útočníci nedostávají od záložníků kvalitní míče. V čem je problém?
Týmy proti nám mají dobrou organizaci, zahuštěný prostor hlavně ve středu pole. Tam je třeba hru rychle protáčet, aby útočníci dostávali centry z krajů, aby byl daleko větší servis. Sigma má zkušený tým, překonávat hráče v boxu je těžké. Ale musí tam být víc balonů do kapsy. Potřebujeme být přímočařejší, po zisku míče šli rychle nahoru. Naznaky tam jsou, ale mentálně to nyní není ideální. Každý gól nás sráží. Z toho se dá dostat jen poctivou prací.

Plzeňský trenér Radoslav Kováč během zápasu s Olomoucí.
Momentka z utkání Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc v osmém kole fotbalové Chance Ligy.
Plzeňský záložník Tomáš Ladra bráněný Markem Soldou (vlevo) z Olomouce.
Olomoučtí hráči slaví gól proti Plzni v osmém kole Chance Ligy.
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Už ve čtvrtek vás čeká první duel v Evropské lize, nová soutěž. Může to být odrazový můstek?
Určitě. Ale dnes jsme chtěli jednoznačně zvítězit. Z pěti zápasů doma jsme vyhráli jen se Zlínem, to je tristní. Poztráceli jsme moc bodů, musíme se dát do kupy a hlavně doma ty zápasy zvládat. Jako to bylo v Plzni dřív. Na tom musíme zapracovat, teď musíme body získávat venku, abychom se vrátili tam, kde máme být.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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1. FC Slovan LiberecLiberec 8 6 1 1 13:4 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 5 1 2 16:10 16
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 8 5 1 2 12:10 16
5. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 4 2 1 15:9 14
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 4 2 2 8:7 14
7. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
8. FK JablonecJablonec 8 4 1 3 10:8 13
9. AC Sparta PrahaSparta 8 4 0 4 15:12 12
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 2 4 2 16:15 10
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 2 3 2 8:9 9
12. FC Baník OstravaOstrava 8 3 0 5 5:15 9
13. FK PardubicePardubice 8 1 2 5 7:13 5
14. SK Artis BrnoArtis Brno 8 1 1 6 7:18 4
15. 1. FC SlováckoSlovácko 8 0 3 5 5:14 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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