Kováč před Zlínem: Chce to hlavně nebláznit. Pomohl by nám plný stadion

Nepopírá důležitost nadcházejícího záchranářského souboje se Zlínem, který v CFIG Areně startuje v neděli v 15 hodin — to by dost dobře ani nešlo. Ale zároveň trenér pardubických fotbalistů Radoslav Kováč odmítá, že by to měl být „zápas o všechno“.