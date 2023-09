Jedna vydařená půle? To na Slavii stačit nebude, ví trenér Pardubic Kováč

Slovo poločas zmiňuje nikoli bezdůvodně. Když Východočeši začátkem února letošního roku právě proti Slavii otevírali zrekonstruovaný stadion, v tom druhém se sice prezentovali výtečně, jenže klíčová úvodní branka padla už v prvním.

Teď jdou Pardubice do bitvy se Slavií po reprezentační přestávce, před níž s velkou porcí kliky venku přemohly 1:0 Teplice. V tabulce jsou se sedmi body dvanácté a Slavia, jejímž posledním výsledkem je vysoké vítězství 5:1 nad nováčkem z Karviné, jen vinou horšího skóre s 19 body druhá za Spartou.

„Vyhrát před pauzou je vždycky příjemnější. Několikrát se nám stalo, že se to nepovedlo a negativní série byla třeba i delší, takže tohle nám určitě pomohlo,“ kvituje kouč Kováč.

První týden jsme měli silový blok, potom jsme dali tři dny volna, protože to pro kluky bylo velmi náročné a chtěli jsme, aby si odpočali, i mentálně. Teď před Slavií už zase jedeme klasický mikrocyklus,“ nastiňuje.

Pomalu, ale jistě se mu také vracejí do tréninku marodi: Marek Icha, Tomášové Solil a Koukola i Dominik Mareš. „Jsem rád, že je vidíme na hřišti. Bude to lepší a lepší,“ věří Kováč.

Proti Slavii ale někdo z nich do hry zasáhne sotva. Přitom na stoperu vedle Denise Donáta vznikla díra, jeho parťák Denis Halinský patří stejně jako Icha Slavii a na základě dohody o hostování hrát nesmí.

Pardubický trenér Radoslav Kováč slaví výhru nad Teplicemi.

Pardubice nicméně na poslední chvíli získaly tři posily, mezi nimiž je i jeden borec právě na tenhle post: Kolumbijec Pablo Ortiz. „Sestavu prozrazovat nechci, ale je to jedna varianta,“ připouští Kováč.

„Jenže ho tu máme týden. Zvyká si a myslím, že bude koukat, jaká to se Slavií bude intenzita, jaká tam bude soubojovost a náročnost. Sami jsme zvědaví, jak to zvládne, pokud nastoupí. Je to hlavní otazník, neviděli jsme ho v žádném zápase. Nejsme nadšení, ale někdy je lepší, když toho hráče hodíte do vody, ať plave,“ přemítá trenér.

Nulu vzadu z Teplic by si, notabene, moc přál zopakovat. „Znamenalo by to minimálně bod,“ usmívá se. „Ale víme, že pro nás bude velká výzva Slavii ubránit. Má pět nabušených, kvalitních útočníků,“ dodává trenér Kováč.