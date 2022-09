Pardubice teď dostanou gól ze všeho, všiml si Kováč. Krizi má zaplašit výhra

„Ve středu máme první zápas (2. kolo Mol Cupu ve Velvarech, od 16.30), což je fajn, ale na přípravu na nedělní utkání s Bohemkou bychom chtěli tak dva dny navíc,“ neskrývá Kováč. „Jsme do toho hozeni, musíme to brát tak, jak to je. Od Šejby (trenér gólmanů a sportovní manažer týmu Martin Shejbal) a Páji Němečka musím vstřebat co nejvíc informací,“ dodává 42letý kouč, jenž podepsal smlouvu do 30. června 2024.

Kdy vás Pardubice oslovily?

V neděli, v pondělí večer se to pak dopeklo. Bylo to velmi rychlé, ale nebylo o čem přemýšlet. Pardubice mají velký respekt už od mládeže, dělají to tu dobře. Pro nás s kolegy to byla obrovská výzva. Navíc jsme opravdu rádi, že jsme tu šanci dostali, protože se pořád cítíme jako mladí, nezkušení trenéři, kteří teprve začínají, i když už jsme něco prošli. Uděláme všechno pro to, abychom se tu zase posunuli.

Bylo jednoduché se s manažerem Táborska Martinem Vozábalem domluvit na odchodu, když se jednalo o prakticky celý realizační tým?

Ano. Táborsko je menší klub, asi nikdy nebude vyhrávat pravidelně druhou ligu. Tam nebylo prioritní, jak hraješ, co a proč hraješ. Zadání znělo: Udělej nějaký bod a budeme spokojení. Úplně jsme se v tom nesetkali. Když jsme tam přicházeli, chtěli jsme změnit všechno. Už v přípravě narazila kosa na kámen, v tom směru jsme se nepochopili.

Když se to seběhlo takhle rychle, měl jste možnost vidět nějaké pardubické zápasy?

Jo, jo. Část utkání ve Zlíně, protože jsem byl zvědavý na Němu (Němečka). Tam to bylo hodně vyrovnané, Hlavoun (Hlavatý) si dal vlastňák, což byla velká škoda. Taky poslední zápas v Ostravě. Rozhodovalo se v boxech, kde byl Baník efektivnější, ale kdyby člověk neznal výsledek, byl to úplně vyrovnaný zápas. S Olomoucí to bylo složité. Sigma měla hromadu šancí, tyček.

Pardubice inkasují hodně gólů a zároveň mají potíže s jejich střílením. Dvě základní věci tedy haprují...

V předchozích kolech nefungovala hlava, ofenzivní předfinální fáze, v obdržených brankách je problém jednoznačně. Bránění ovšem není jen o stoperech. Do ofenzivy i defenzivy přepíná deset hráčů v poli. Teď jsou ve fázi, že z každého h...a dostaneš gól. Tak to bohužel je. Můžeme se bavit o sporné penaltě v Ostravě, že by to možná bylo jinak, ale to je bezpředmětné. Musíme se hlavně zaměřit na organizaci hry.

Tu by mohl dost zlepšit Jan Jeřábek, jakmile bude fit po zranění.

Honza je hráč, jehož absence je pro celý tým opravdu citelná, to víme.

Jak se vám jinak zamlouvá zdejší kádr?

Mužstvo je myslím velmi dobře složené, byť jsou někteří hráči zranění — ale to je normální. Má velký potenciál, jen potřebujeme nastavit mentální sílu, kluci potřebují co nejdříve vyhrát, aby si zase věřili. To je vždycky nejlepší lék. Viděl bych dva posty, které by se daly perfektně doplnit, víc prozrazovat nebudu. Tým je mladý, jsou tu hráči z jedenadvacítky: Solil, Hranáč, Vlček, k tomu šikovní Tischler, Hlavatý... Spousta dobrých hráčů. Ti hlavně ale potřebují tu tříbodovou podporu. Je to také o tvrdé práci. Mám zprávy od Němy a od Shejbiče, že kluci jsou nastavení dobře. To je to nejzásadnější.

Budete měnit rozestavení? Upřednostňujete tři stopery.

S těmi variantami si budeme hrát. Chtěli bychom mít svoji identitu, ale musíme se připravovat i na soupeře. Nejsme v pozici, že bychom všechny přehrávali. Musíme hledat skulinky, abychom je překvapili a urvali to. Na začátku bude třeba upustit krásy a hrát efektivně. Uvidíme. Do zimy potřebujeme urvat co nejvíc bodů, co půjde.

Prvním ligovým utkáním pro vás bude derby v Ďolíčku s Bohemians 1905...

Moc se na to těším. Vím, že je kluci třikrát za sebou porazili, tak doufám, že to hned napoprvé nepo... (směje se)

Jak důležité podle vás je, aby se klub v nejvyšší soutěži udržel, když tu navíc od jara bude stát nový stadion?

Strašně. Ale jestli se o tom bude přemýšlet od první minuty, už jsem mrtvý teď. Pardubice čekaly, že budou tak do osmého místa, protože transfery udělaly na takový klub vážně velké.

Radoslav Kováč

V čem jste teď jako trenér jiný, než když jste před dvěma lety přicházel do Opavy?

Tehdy jsem začínal na postu hlavního kouče, byla to moje první taková zkušenost. Spadlo se, ale my to měli nastavené tak, že musíme hrát s fotbalisty, které máme rozvíjet a prodávat dál. Samozřejmě jsme se chtěli zachránit, ale i když se to nepovedlo, poslali jsme do ligy pět hráčů, takže nějaká práce byla zaplaťpánbůh vidět. Výchovu hráčů a záchranu bylo náročné skloubit.

V Pardubicích budete mít rovněž příležitost vybrušovat talenty. Láká vás to?

Tady jsou mladí fotbalisté, kteří už kopou ligu déle. Do Opavy jsme brali takové, kteří nehráli ani za U19. Mohli by to zvládnout, věříme, že kvalita tu bude.

Po Opavě jste měl před nástupem v Táborsku rok volno. Jak jste ho využil?

Díky Petru Čechovi jsem mohl být ještě za trenéra Tuchela na stáži v Chelsea. Chtěl jsem se podívat, jak má nastavený tréninkový proces, mikrocyklus. Byl jsem rád, že to bylo podobné - ale pochopitelně s úplně jinou kvalitou. Chtěl jsem se taky nachystat na studium profilicence, nebyla legrace se tam dostat. Ten rok mi hodně pomohl, jsem zpátky a jsem za to šťastný.