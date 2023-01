Pardubický kouč Kováč: Musíme lovit, z každého zápasu vytěžit maximum

V tabulce Fortuna ligy devátý liberecký Slovan je úvodním dílem téhle skládačky, po níž následuje nastavba — v případě aktuálně 16. Pardubic s největší pravděpodobností skupina o záchranu. Podle Kováče to navíc pro jeho tým bude na Stadionu U Nisy opožděná generálka, protože v přípravě si na ni Východočeši z nouze museli pozvat třetiligovou Viktorii Žižkov.

„Samozřejmě jsme ji chtěli hrát se silným soupeřem, i když zaplaťpánbůh, že ten Žižkov přijel. Chtěl bych jeho trenérům poděkovat, že nám vyhověli — ale proti Liberci do toho zkrátka půjdeme z voleje,“ podotýká trenér.

ONLINE: Liberec vs. Pardubice podrobná reportáž v neděli od 15:00

Pomineme-li „vnitropodnikové“ modelové utkání, stihly Pardubice po Novém roce tři duely, přičemž ve všech třikrát skórovaly (podrobněji viz box).

„Hodně jsme pracovali na defenzivě a činnosti v útočném i obranném boxu. Hlavní plus však byl ten, že jsme si otestovali všechny hráče, hlavně ty mladé, což platilo už před Vánoci v Tipsport lize. I když to je druhá či třetí liga, výhry vás posouvají, především mentálně,“ komentuje Kováč konfrontace se Živanicemi, Příbramí a právě Žižkovem. „Můžeme se taky bavit o tom, že nás teď nikdo pořádně neprověřil, ale v kariéře jsme já a asi ani klub nikdy nezažili, že vám tři soupeři odvolají domluvený zápas. Musí to pro nás být obrovské ponaučení do budoucna,“ pokračuje.

Kromě nadějných odchovanců s kolegy zkoušel i zimní posily, mezi než patří navrátilec z hostování v pražské Dukle Huf a úplně nové tváře v osobách Poláka Bartosze Pikula (přestup z Opavy), Denise Darmovzala a Ladislava Krobota (oba hostování z Mladé Boleslavi). Krobot je stejně jako Huf útočník, Pikul s Darmovzalem záložníci.

„Lidsky i fotbalově je známe velmi dobře, víme, co od nich čekat. Problém byl v tom, že dlouho nehráli, ale už jsou tu třetí týden a hodně se posunuli. Měli by nám dodat rychlost, dravost, zdravou drzost a pochopitelně i góly,“ vypočítává kouč Kováč.

Na marodce zatím zůstávají dlouhodobě zranění Jeřábek se Solilem a také Mareš, jenž měl potíže s nehtem. Naproti tomu Helešic, který musel odstoupit v první půli s Příbramí, proti Žižkovu už zase hrál.