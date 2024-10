Novým hráčům vysvětlujeme, co pro klub derby znamená, říká trenér Kováč

„Je to strašně moc důležitý zápas pro region i pro fanoušky. Máme v týmu hodně nových hráčů a už od pondělka jim vysvětlujeme, co derby znamená. Celý týden cítím z týmu velkou koncentraci a věřím, že to ukážeme i na hřišti,“ říká Radoslav Kováč.

Jako hráč jste zažil tři Podještědská derby s výsledky 1:0, 2:0 a 3:0 pro Liberec. Vzpomínáte si na ně ještě?

Ano. Hrál jsem první zápas za Liberec a hned to bylo domácí derby. Pamatuju si, že tenkrát za Jablonec nastupovali Tomáš Čížek nebo Luboš Loučka. Druhé derby jsme hráli v Jablonci po utkání s italským Udine, kdy jsme postoupili do skupiny Evropské ligy. Přiznám se ale, že na ten třetí zápas si vůbec nevzpomínám.

Liberec – Jablonec Sobota 19.00 online

Poprvé jdete do derby v roli trenéra. V čem to bude jiné?

Jako hráč jsem byl kapitán týmu, takže odpovědnost byla taky velká. Ale trenér je samozřejmě vždycky vidět víc v tom dobrém i špatném. Region, fanoušci i celý klub touží po úspěchu. Navíc jsme z pěti domácích zápasů vyhráli jen jeden. Motivaci máme zkrátka velkou a uděláme všechno pro to, abychom derby zvládli.

Chápou hráči z ciziny včetně Afričanů, co souboj s Jabloncem pro Liberec znamená?

Celý týden se s nimi o tom bavíme. Ptal jsem se jich, jaké derby hrají ve svých zemích. Asi moc netuší, že Jablonec leží pár kilometrů od Liberce, ale při slovu derby vyvalili oči a bylo vidět, že se na ten zápas strašně těší.

Jablonec trénuje Luboš Kozel, kterého jste po skončení minulé sezony nahradil na lavičce Liberce, takže proti vám bude mít asi velkou motivaci...

Stoprocentně, a je to tak správné. Byl v Liberci tři roky, udělal tady kus práce. Teď bojuje za konkurenční klub. Je to velký příběh, my ale máme taky obrovskou motivaci a soustředíme se sami na sebe. Víme, že když derby zvládneme, můžeme se posunout hodně nahoru, navíc je to poslední zápas před repre pauzou. Bude to mít grády.

Proběhl před derby nějaký kontakt s trenérem Kozlem?

To vůbec. My jsme s trenérem v minulosti párkrát komunikovali, a když se potkáme, vždycky pokecáme. Respektujeme ho jako velmi dobrého trenéra, ale každý bojujeme za svůj klub.

Když jsme u Jablonce, jak vidíte jeho aktuální sílu?

Víme, že mají skvělé standardní situace. Tekijaški je velmi nadstandardní obránce české ligy, líbí se mi agresivita Martince, který může hrát všechny posty. Hollý je dobrý fotbalista stejně jako Beran nebo Puškáč. Kanakimana hraje v dobré formě, co se týče brejkových věcí. Celková struktura Jablonce už mi připomíná trenéra Kozla, vidím tam jeho způsob hry. Mají o dva body víc než my a je na nich vidět progres. Ale my máme taky svou sílu, jen musíme hrát celých devadesát minut, nestačí jen vybrané pasáže.

Při poslední výhře na Dukle 4:1 dal dva góly střídající útočník Letenay. Řekl si tím o nasazení v derby od začátku?

Budeme se o tom rozhodovat. Lety přišel z druhé slovenské ligy, zvyká si na nové tempo i prostředí. Je to ale hráč, který na sobě velmi tvrdě pracuje. Na Dukle bylo vidět, že zlepšil svůj pohyb i vnímání prostoru, je skvěle nastavený, poctivě trénuje, ptá se. Bylo mi ho hrozně líto proti Bohemians, kdy mu v nastavení neuznali krásný gól, který měl podle nás platit. Ale zůstal dobře nastavený a na Dukle nám po změně stran pomohl, ale zvedl se celý tým.

Jak to vypadá se zraněným obráncem Plechatým nebo s nejlepším střelcem derby, útočníkem Rabušicem?

Plechatý už trénuje, ještě ale není v plném tréninku s týmem. Bolela ho třísla, rok nehrál, magnetická rezonance sice nic neukázala, ale pořád to bylo strašně bolestivé. Nakonec jsme zjistili, že to bylo od kyčlí. Vypadá líp a líp a poslední týden už se v kabině jen směje. Čekáme, až se uzdraví na sto procent. A Míša Rabušic? Asi bych to před takovým zápasem neměl prozrazovat, ale taky už je v tréninku.