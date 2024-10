Budeme dobří, naší cestě věříme, tvrdí liberecký trenér Kováč

Jak celkově duel na Spartě hodnotíte?

Začali jsme rozpačitě, v prvních dvaceti minutách tam byly ještě nějaké následky z minulé prohry. Chtěli jsme hrát střední aktivní blok, ale v úvodu jsme dvakrát propadli po stranách. Kayondo měl po centru špatné postavení, díval se jen na míč, Wiesner před něho výborně skočil a hned jsme prohrávali. Potom jsme se ale zvedli, i druhý poločas jsme začali velmi slušně, čekali jsme na šanci a vyrovnali jsme. Sahali jsme po bodu, byl by krásný, ale nakonec jsme zápas prohráli. Z naše výkonu a z reakce na minulou vysokou porážku si vezmeme jen ta pozitiva a uděláme všechno pro to, abychom v sobotu doma nad Slováckem vyhráli. To bude pro nás klíčové.

Jaká byla reprezentační přestávka po debaklu od Jablonce?

Bylo to velice těžkých čtrnáct dní, protože to byla pro nás obrovská rána, ale bylo třeba jít dál. O tom derby už se ani bavit nechci, už jsme si všechno vyříkali a s kluky jsme mluvili hodně individuálně. Samozřejmě potřebujeme tu důvěru zpátky, fanoušci byli pořádně zklamaní.

Sparťanský kapitán Filip Panák v souboji s Lubomírem Tuptou z Liberce.

Proti Spartě nastoupil na rozdíl od derby od začátku ve středu obrany kapitán Mikula, byla znát jeho zkušenost?

Hrál skvěle, myslím, že to byl náš nejlepší hráč. Organizoval hru, byl pevný v soubojích a jak už jsem říkal, dávám si za vinu, že jsem ho nepostavil proti Jablonci.

Z jedenácti zápasů máte jen dvanáct bodů, představy před sezonou byly asi podle různých vyjádření z klubu jiné...

... trošku jsme si naběhli, jako klub jsme šli gembl. Majitel (Ondřej Kania) na to má ale právo a já to respektuji. Do českého prostředí vnesl něco jiného a samozřejmě jsou na něj hejty. Ale on je velmi chytrý chlap, dělá pro to maximum a myslím, že se i v nějakých věcech poučil. Na druhou stranu, máme jedenáct nových hráčů a pořád hledáme tu personu, která by to v nekomfortní zóně pozvedla. Máme mladý tým, mezi nejstarší patří Tupta a Hlavatý, kterým je šestadvacet. Mikula je skvělý lídr na hřišti, ale není to úplně ten typ, který by to v kabině zvedal. Určitě jsme měli mít o čtyři, pět bodů víc, je to od nás takové vlnité, nahoru dolů, ale budu se opakovat, tým má velký potenciál. Někdy je ta kritika na nás správná, ale my si jdeme svojí cestou, věříme jí neskutečně a uvidíte, že za půl roku, za rok budeme dobří. Doufám, že u toho ještě budu...