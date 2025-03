Šťastný Kováč: Spartu mám rád, ale strašně moc jsem ji chtěl porazit

„Spartu jsem chtěl strašně moc porazit. Chtěl jsem to udělat pro naše fanoušky a kluky v kabině. Jsem šťastný, že jsme to zvládli,“ říkal liberecký trenér po skalpu úřadujících mistrů. Slovan dokázal doma porazit Spartu po dlouhých pěti a půl letech, jediný gól zápasu vstřelil chvíli po obrátce Denis Višinský.

Sezona se zatím pro Liberec nevyvíjela nejlíp. O to víc jste výhru nad Spartou potřebovali, je to tak?

Určitě ano. Jsme moc šťastní, že jsme to zvládli. Nebudeme si nic nalhávat, po domácí remíze s Duklou jsme se dostali pod obrovský tlak. Pak jsme jeli na těžké utkání do Jablonce a doma měli Spartu. Vytěžili jsme z toho čtyři body a oba zápasy jsme odehráli s nulou. Reakce od hráčů byla fantastická. Chtěl bych je pochválit, byl to týmový výkon. Nakonec se nám podařilo porazit silnou Spartu, takže konečně můžou mít naši fanoušci nějakou radost. Víme, že to s námi nemají jednoduché. Celý klub tohle vítězství potřeboval. Teď před sebou máme reprezentační přestávku, kdy si můžeme dobře odpočinout. Nakonec se to krásně načasovalo.

Čím jste dokázali rozjetou Spartu zastavit?

Chtěli jsme vycházet z vyššího bloku a z toho přecházet do presinku. Zvolili jsme rozestavení 4-2-3-1 a naším plánem bylo pokrýt sparťanskou osu Kairinena, Kuchtu a Haraslína. O Kairinena, který je tahounem sparťanské ofenzivy, se postaral Masopust. Poprvé po dlouhé době hrál od začátku a jeho přínos pro tým byl enormní. Šli jsme do rizika tím, že jsme postavili do středu hřiště jen technické hráče, ale vyšlo to. Chtěli jsme být agresivní a pořád nebezpeční. Nakonec jsme to uhráli s nulou a Višinský, který má skvělou sezonu, dal kýžený gól.

V posledních čtyřech zápasech jste dostali jediný gól. Zapracovali jste na tréninku na defenzivě?

Všechno si sedlo. Do obrany přišel Šimon Gabriel. Klobouk dolů, hraje fantasticky. Zvedl se vedle něho Plechatý, s každým zápasem roste i Koželuh. Hráči jsou spolu delší dobu, to jsme předtím neměli. Někteří kluci hrají ligu poprvé a potřebovali se sehrát, čas ničím nenahradíte. Škoda, že ještě nemůže hrát stoper Knapík, pomalu už ale začíná po zranění běhat.

V brance to s velkým klidem jistil Tomáš Koubek...

Když v zimě přišel, měl za sebou dlouhé období, kdy nechytal. Potřeboval se do toho dostat. Postavili jsme ho hned v prvním kole a šli jsme tím trochu do rizika. Ale konečné rozhodnutí bylo na něm. V Plzni pak dostal červenou kartu a chytil se Ivan Krajčírik. Po jeho vychytané nule na Bohemce jsme ale do branky vrátili Koubka. Klid a zkušenost pro náš mladý tým byly hrozně zásadní. Každý říkal, proč to děláme, že je to harakiri. My jsme to ale takhle cítili.

Liberecký útočník Santiago Eneme s míčem před Jaroslavem Zeleným ze Sparty

Ve Spartě jste prožil roky, byl to pro vás hodně speciální zápas?

Stoprocentně, mám tam nejvíc kamarádů. Kopu za Liberec, ale Spartu mám rád. Jsem její fanoušek, ale chtěl jsem ji strašně moc porazit a chtěl jsem to udělat pro naše fanoušky a kluky v kabině. Pro mě je teď srdce Liberec.

Je to největší vítězství vaší trenérské kariéry?

Bezpochyby. Na takový zápas jsme strašně moc čekali. Jsem rád, že divácká kulisa byla výborná a že jsme konečně udělali našim fanouškům radost. Jsou čtyři kola do konce dlouhodobé části ligy, máme nějakou bodovou sérii, ale když si vzpomenu, co všechno jsme prodrbali... Ale nemá smysl se vracet zpátky. Díváme se dopředu, teď si odpočineme. Kluci jedou na nároďáky a z toho mám vždycky nervy. Eneme a Kayondo míří do Afriky, čeká je dlouhý let a doufám, že se vrátí zdraví.