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Chance Liga 2026/2027

Kováč: Nasazení bylo tragické. Nastoupí ten, kdo se pro klub rozbije na kaši

Ervín Schulz
  9:44
Plzeňský trenér Radoslav Kováč se svým asistentem Markem Bakošem během utkání s...

Plzeňský trenér Radoslav Kováč se svým asistentem Markem Bakošem během utkání s Pardubicemi | foto: Petr EretMAFRA

Plzeňský útočník Christophe Kabongo se pokouší vystřelit před Dávidem Krčíkem z...
Plzeňský útočník Christophe Kabongo hlavičkuje v souboji s Denisem Halinským z...
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu v Plzni.
Plzeňští fotbalisté oslavují gól Amara Memiče (vpravo).
12 fotografií
Na jaře výhra 1:0, v neděli zasloužený triumf 2:1. Trenér fotbalistů Pardubic Jan Trousil podruhé v řadě dovedl tým k vítězství v Plzni, kde téměř dva roky působil v roli asistenta Miroslava Koubka. „Celý týden jsem říkal hráčům, že sem jedeme vyhrát, ať si tak nastaví hlavy. Přistoupili k tomu výborně a troufám si říci, že jsme tu uspěli zaslouženě,“ prohlásil Trousil po utkání 12. kola první ligy.

Zato Viktoria se po výhrách nad Mladou Boleslaví a v Jablonci znovu zadrhla. Místo posunu blíž k elitní šestce zůstala na deváté pozici.

Plzeň - Pardubice 1:2, další domácí prohra, favorit se po půli zmohl jen na snížení

„Největší zklamání, co jsem v Plzni,“ ulevil si kouč Radoslav Kováč. „Máte hráče, kteří mají talent. Ale pořád je to o srdci, o tom, jaký máte vztah ke klubu a co mu chcete obětovat. První poločas byl tragický. Někteří hráči dostali šanci a čekal jsem, že ji chytnou za pačesy. Místo toho jsme první půli prospali. Co se týče nasazení, první poločas byl od některých tragický. Ale sestavu jsem postavil já, jsem za to zodpovědný. Takže naštvaný jsem i sám na sebe,“ řekl Kováč.

Hosté odskočili do vedení po opakované střele Samuela, na kterého ve 39. minutě navázal Icha šikovnou tečí po rohovém kopu. „Asi po roce jsme využili standardní situaci, to je pro mě malý zázrak. Navíc proti týmu, který z takových situací neinkasuje,“ chválil Trousil.

Pardubický trenér Jan Trousil.

Snížit mohl Kabongo, který ještě v nastavení úvodního dějství napálil břevno. I tak se Viktoria nadechla, brzy po pauze Memič prostřelil brankáře Neumana a snížil.

Ale pak? Vlastně jen sterilní tlak, navíc Pardubice mohly několikrát rozhodnout po rychlém brejku.

Plzeňský trenér Radoslav Kováč se svým asistentem Markem Bakošem během utkání s Pardubicemi
Plzeňský útočník Christophe Kabongo se pokouší vystřelit před Dávidem Krčíkem z Pardubic.
Plzeňský útočník Christophe Kabongo hlavičkuje v souboji s Denisem Halinským z Pardubic.
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu v Plzni.
12 fotografií

„Po půli jsme hráli dobře deset, možná dvacet minut. Do plné obrany máme problém, servis ze stran nebyl ani dnes ideální. A opakuje se to stále dokola. Práce je před námi hodně a nikdo jiný nám nepomůže. Zase si na tréninku ukážeme, co chceme hrát a musíme to zlomit. Energii mám, nesnáším prohry. Musíme hráče zase zvednout. Ale budu po nich chtít daleko větší zodpovědnost a příště vybereme ty, kteří se za klub půjdou rozbít na kaši,“ konstatoval Kováč.

Pikantní duel prožil pardubický stoper Krčík. Zkraje září, pár dnů po nástupu trenéra Kováče, ve Viktorii skončil, byť patřil k oporám.

Bylo to emotivní, nic jiného než výhru jsem si v Plzni nepřipouštěl, líčil Krčík

„Jsem šťastný, že jsme vyhráli. Můj odchod byl kdovíjaký, když jsem tu viděl některé lidi, ještě mi to na emocích přidalo. V týdnu jsem klukům říkal, že nic jiného než výhra tu neexistuje. A udělali mi velkou radost, tohle je krásná třešnička,“ líčil Dávid Krčík.

„Otázka na jeho odchod je zbytečná. Co bylo, není už třeba řešit. Dávid odehrál dobrý zápas, Pardubicím gratuluji,“ reagoval Kováč.

Po porážkách v Evropské lize a domácí soutěži čeká Viktorii hned ve středu 3. kolo MOL Cupu v Jihlavě. „Charakter týmu se musí změnit. Hrozně rychle si musíme uvědomit, že chceme daleko víc,“ zdůraznil trenér. Dokáže to změnit?

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 12 8 4 0 27:7 28
2. AC Sparta PrahaSparta 12 7 1 4 25:13 22
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 6 3 3 19:14 21
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 6 3 3 19:15 21
5. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
6. FK JablonecJablonec 12 6 2 4 16:13 20
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 12 6 2 4 16:16 20
8. FK TepliceTeplice 12 5 3 4 18:17 18
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 4 4 4 24:21 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 3 5 11:15 15
12. FK PardubicePardubice 12 4 2 6 14:17 14
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 11 2 3 6 11:20 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 4 7 11:23 7
16. FC ZlínZlín 12 0 2 10 9:24 2
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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