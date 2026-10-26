Zato Viktoria se po výhrách nad Mladou Boleslaví a v Jablonci znovu zadrhla. Místo posunu blíž k elitní šestce zůstala na deváté pozici.
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Plzeň - Pardubice 1:2, další domácí prohra, favorit se po půli zmohl jen na snížení
„Největší zklamání, co jsem v Plzni,“ ulevil si kouč Radoslav Kováč. „Máte hráče, kteří mají talent. Ale pořád je to o srdci, o tom, jaký máte vztah ke klubu a co mu chcete obětovat. První poločas byl tragický. Někteří hráči dostali šanci a čekal jsem, že ji chytnou za pačesy. Místo toho jsme první půli prospali. Co se týče nasazení, první poločas byl od některých tragický. Ale sestavu jsem postavil já, jsem za to zodpovědný. Takže naštvaný jsem i sám na sebe,“ řekl Kováč.
Hosté odskočili do vedení po opakované střele Samuela, na kterého ve 39. minutě navázal Icha šikovnou tečí po rohovém kopu. „Asi po roce jsme využili standardní situaci, to je pro mě malý zázrak. Navíc proti týmu, který z takových situací neinkasuje,“ chválil Trousil.
Snížit mohl Kabongo, který ještě v nastavení úvodního dějství napálil břevno. I tak se Viktoria nadechla, brzy po pauze Memič prostřelil brankáře Neumana a snížil.
Ale pak? Vlastně jen sterilní tlak, navíc Pardubice mohly několikrát rozhodnout po rychlém brejku.
„Po půli jsme hráli dobře deset, možná dvacet minut. Do plné obrany máme problém, servis ze stran nebyl ani dnes ideální. A opakuje se to stále dokola. Práce je před námi hodně a nikdo jiný nám nepomůže. Zase si na tréninku ukážeme, co chceme hrát a musíme to zlomit. Energii mám, nesnáším prohry. Musíme hráče zase zvednout. Ale budu po nich chtít daleko větší zodpovědnost a příště vybereme ty, kteří se za klub půjdou rozbít na kaši,“ konstatoval Kováč.
Pikantní duel prožil pardubický stoper Krčík. Zkraje září, pár dnů po nástupu trenéra Kováče, ve Viktorii skončil, byť patřil k oporám.
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Bylo to emotivní, nic jiného než výhru jsem si v Plzni nepřipouštěl, líčil Krčík
„Jsem šťastný, že jsme vyhráli. Můj odchod byl kdovíjaký, když jsem tu viděl některé lidi, ještě mi to na emocích přidalo. V týdnu jsem klukům říkal, že nic jiného než výhra tu neexistuje. A udělali mi velkou radost, tohle je krásná třešnička,“ líčil Dávid Krčík.
„Otázka na jeho odchod je zbytečná. Co bylo, není už třeba řešit. Dávid odehrál dobrý zápas, Pardubicím gratuluji,“ reagoval Kováč.
Po porážkách v Evropské lize a domácí soutěži čeká Viktorii hned ve středu 3. kolo MOL Cupu v Jihlavě. „Charakter týmu se musí změnit. Hrozně rychle si musíme uvědomit, že chceme daleko víc,“ zdůraznil trenér. Dokáže to změnit?