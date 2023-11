Kováč: Tlačíme na hráče, aby si víc věřili, ale zatím to nefunguje

„Budeme pořád tvrdě trénovat stejně jako doteď, hlavně ale chci, aby se kluci uzdravili a abychom se mohli zase vrhnout do práce kompletní,“ přál si Kováč v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

Tým totiž musí zabrat. V sobotu znovu prohrál, tentokrát v Mladé Boleslavi. Znovu po výsledku 0:1 a znovu gólem zkraje druhého poločasu.

„Jo, je to pořád dokola. První poločas byl vyrovnaný, obrovskou šanci tam měl Emil Tischler, ale pak se něco zlomilo. Řekli jsme si, že do druhé půle musíme nastoupit trpělivě a koncentrovaně. Že šance přijde, hlavně to chce být důslední vzadu. Bohužel jsme ale špatně odcouvali jeden dlouhý balon za obranu a Vasil Kušej to hned uklidil,“ mrzelo Kováče.

Čerstvý reprezentant Pardubicím ukázal, kde je tlačí bota. I když některé míče ztrácel, neúnavně chodil do soubojů dál a byl odměněn. Východočechům tahle odvaha a sebevědomí chybí.

„Tlačíme na hráče, aby si víc věřili, ale zatím to nenese ovoce,“ pronesl Kováč.

Mohl si alespoň ulevit, že nebude dlouhodobě postrádat Kryštofa Daňka, u kterého se po zápase se Zlínem (0:1) spekulovalo o delší absenci kvůli zlomené ruce. V Boleslavi ale na hodinu nastoupil. Zbytek odehrál nemocný Michal Hlavatý.

„Míša má horečky a v týdnu pořádně netrénoval. Nechtěl jsem mu ublížit, už se Zlínem to bylo hraniční,“ řekl Kováč.