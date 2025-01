Vzpomínky kustoda: Tobiáš mu chtěl rozbít držku, Buren chtěl soletky, Otepka cigáro

Sedl do auta, aby byl jako první v tréninkovém centru. Trenérům pomohl, byl jim k ruce. Rozmístil kužely, došel pro zakopnutý míč nebo se zapojil do nějakého cvičení, když bylo třeba. Po konci tréninku vyrazil zpět na Střelecký ostrov, posbíral od hráčů věci, odvezl je na vyprání a nachystal se na další den. A tak pořád dokola. O víkendu zápas, takže všechno nachystat, navozit, na nic nezapomenout.

Radomil Procházka mladší prací kustoda u fotbalového Dynama žil 16 let. V minulém týdnu skončil, ale vztah k jeho milovanému klubu se nezmění. „Konec mě mrzí, ale nejsem zahořklý. Dynamu budu vždycky fandit, prožil jsem v klubu krásné roky. Svoji práci jsem vždy vykonával nejlépe, jak jsem uměl,“ zdůraznil 46letý Procházka.

Vizitka Radomil Procházka mladší (46 let) Narodil se 30. srpna 1978 v Českých Budějovicích. Mládí prožil ve Chvalšinách a později v nedalekém Českém Krumlově, kde žil s rodinou do 14 let a také tam začal hrát fotbal. Vyučil se prodavačem, získal i zkušenosti v kuchyni a v obchodě. U hradní stráže zvládl vojenskou službu, poté začal pracovat jako číšník. Stejnou pozici měl i při nástupu na Dynamo, kde se otevírala restaurace. Po čtyřech letech dostal nabídku stát se kustodem u fotbalového A týmu. Na této pozici zůstal 16 let, skončil v minulých dnech. Sám celý život jako útočník střílel góly v okresních a krajských soutěžích, nyní už hlavně trénuje. Je ženatý, má 14letého syna.

V Dynamu působil už od října roku 2004. Tehdy se v hlavní tribuně otevírala restaurace a Procházka v ní pracoval jako číšník. Podnik ale o čtyři roky později skončil. Tehdejší kustod Václav Kolář oslovil Procházku, jestli by ho nechtěl nahradit. „Jsi fotbalový blázen, pojď to zkusit,“ vyzval ho.

Syn bývalého ředitele kývl a brzy zamířil k tehdejšímu kouči Pavlu Tobiášovi. „Polil mě studený pot, měl jsem z něj strach. Ale on přikývl, že to zkusíme,“ potvrdil.

Za své působení u A týmu zažil Procházka dva sestupy i dva postupy. Ještě jeden moment však byl pro něj silnější než návraty do první ligy. „Byla to historická výhra 4:2 na Spartě. To byla taková slast. Když Budějovice jely na Letnou, tak se říkalo, že už v Průhonicích prohrávaly 0:2,“ podotkl.

Oba postupy však také zůstanou ve vzpomínkách. Hlavně ten v roce 2014 po výhře 6:0 v přímém souboji na stadionu Táborska byl spojený s velkým příběhem. „Měl jsem obrovské nervy, aby se to povedlo. V den zápasu jsem vykouřil asi 80 cigaret. Bylo to neskutečné, snad sedm a půl tisíce diváků, nám to tam napadalo,“ zavzpomínal.

Triumfální příjezd na budějovické náměstí a koupel v kašně kustod skoro nepřežil. „I v červnu je v té vodě strašná zima. Uvnitř je mech, klepete se. Nemohl jsem se dostat ven. Až jsem najednou viděl ruku a Simon Deli mi říká: Brácho, pojď. Vytáhl mě, to mi asi zachránil život,“ usmál se.

Vzpomínky na trenéry

Za roky u prvního týmu by jeho historky vydaly na hodiny. Staral se o slavné hráče a zažil zkušené trenéry. Tobiáš jako Procházkův první zůstane v paměti velmi silně. „Naučil mě nejvíc. Mohli jsme být kamarádi, hned jsem mu tykal, ale držel řád a disciplínu. Věděl, že fungující realizační tým je základ celkového úspěchu,“ potvrdil.

Nedávno 70letý kouč byl vždy lidský a jednal se všemi na rovinu. „Jednou jsem při zápase zařval na jednoho z našich hráčů: Čur**u, hraj! O víkendu se nic nedělo, pondělí nic. A v úterý si mě zavolal do kanceláře. Přišel jsem vysmátý a on mi povídá: Ještě jednou budeš urážet hráče a rozbiju ti držku. Řekl mi to do očí, nikde mě nepomlouval za rohem. Myslel to pro moje dobro. Když budu hráče kritizovat, nebudou mě mít rádi, ať to nedělám. Měl pravdu,“ přidal.

Z dalších jihočeských trenérských ikon Procházka poznal třeba Františka Cipra, Jiřího Kotrbu, ale i budoucího reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého. „To je skvělý chlap, lidský. Když už zařval, tak to muselo být. Do dneška si občas zavoláme. Celou dobu je neprávem utlačovaný, přitom udělal titul s Libercem, s reprezentací byl na velkých turnajích. I v Dynamu to zachránil asi pět kol před koncem, ale stejně ho vyhodili,“ zalitoval.

Radomil Procházka v roce 2019

Bývalý kustod ze zhruba tří desítek trenérů vzpomíná i na Miroslava Soukupa, Davida Horejše a další. S jeho pozicí se však vázala i jedna nemilá povinnost. „Já byl ten, komu při konci trenéři vraceli věci. Vážil jsem si každého, kdo pro Dynamo něco udělal. Konce nebyly příjemné,“ přiznal.

Kustod, obzvlášť takto dlouholetý, plní v kabině i další role. Tvoří atmosféru a zábavu, je spojkou mezi trenéry a hráči, ale také jim bývá oporou. „Byl jsem taková jejich máma a vrba. Každého jsem vyslechl, když měl nějaký problém. Tomu zahla manželka, tomu nejede auto, jiný má nemocné dítě, další se nevyspal. Vždy jsem se jim snažil i poradit,“ dodal.

Někteří už klábosení s kustodem měli jako denní rituál. „David Horejš a Ruda Otepka si ke mně chodili každý den ráno sednout do kamrlíku. Měli židle i podepsané. Pak za mnou chodil i Tomáš Hunal. S tím jsme si sedli. On tolik nedřel, mezi dvěma tréninky si klidně dal vepřovou. Ale pak byl v zápase vždy na svém místě,“ okomentoval.

Velký respekt měl Radomil Procházka před příchodem Tomáše Řepky. „Je to blázen na svobodě, ale není to špatný člověk. Zažili jsme společně spoustu srandy, je takový bezprostřední. Pak už jsme se smáli všemu, co řekl,“ uvedl.

Díky bližšímu vztahu s některými hráči jim kustod plnil i trochu netradiční přání. „Neumím moc anglicky, ale nějak se vždy domluvíme. Takový Mick van Buren uměl docela česky, tak to šlo. A on potřeboval mít večer před zápasem vždy soletky. Tak mi říkal: Prochy, jeď benzína, kup sůl tyčinka. Ruda Otepka zase musel mít cigáro,“ usmál se.

Za roky praxe si však Procházka ověřil, že ti nejlepší nebyli pro něj zdaleka nejnáročnější. „Naopak. Tomáš Sivok, Jarda Drobný i ten Řepka a další hvězdy, to byli profíci, kteří téměř nic nechtěli. A platilo to bohužel i obráceně,“ vylíčil.

Do Vltavy pro míč nemusel

Hlavně v posledních letech bylo běžné, že do budějovického klubu chodili i hráči tmavé pleti. I přes jazykovou bariéru ale s kustodem vždy našli společnou řeč. „Ferda Hudson, Sandro, Simon Deli, ale také v minulé sezoně Poulolo nebo Alli. Mám na ně hezké vzpomínky. Allimu jsem loni přinesl poprvé dres, chtěl velikost M. To měl jak noční košili. Nakonec jsme se dostali s jeho malou postavou až na velikost pro třináct let,“ připomněl.

Afričtí hráči vnímali podle něj citlivěji než ostatní období, kdy se čekalo na výplaty. „Oni část peněz posílají domů, tak jsou na to hákliví. Jsou to většinou dobří kluci. Třeba Simon Deli mě prosil, že by vzal domů brankářské rukavice. Já mu ze srandy řekl, že mám jen dvě levé. A on že nevadí, že si ustřihnou palec a budou rádi,“ řekl.

Procházka musel řešit, když na Střeleckém ostrově někdo zakopl míč. „Na tribunu za brankou jsem vylezl, ale jinak ne. Dříve nám míče ze střechy sundávali hasiči, to už teď nejde. Prostě tam balony zůstanou. Pár jich tam bude,“ shrnul.

Do nedaleké řeky Vltavy však ještě nikdy nikdo míč nedostal. „Zkoušel jsem hráče, kdo ze země ze středového kruhu překopne hlavní tribunu. Nezdá se to, ale je to dálka. Zatím to překopl jen Míla Penner, ten měl obrovský švih v noze. Honza Šimák trefil horní hranu tribuny,“ srovnal.

Podle Procházky se změnila doba, že už hráči nechodí ani tak často společně na pivo. „Po vyhraném zápase to bývala povinnost. Dneska je to jiné. Už jsem taky starší, takže jsem měl od kluků trochu věkový rozdíl. Ale díky nim jsem byl pořád duchem mladý. Bavilo mě to,“ uzavřel Procházka, který trénuje budějovickou Slavii v šesté lize. V kariéře nastřílel 550 gólů.