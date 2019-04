Jsem rád, že noha drží, pochvaluje si plzeňský obránce Řezník

Střetnou se v něm dva adepti na účast v nadstavbové skupině o titul. V tabulce druhá Viktoria už ji má jistou, pátý Baník je blízko.

„Ještě bych nepředbíhal, na konci té šestky je to hodně nabité,“ naznačil v rozhovoru pro klubový web 30letý Radim Řezník, že klub z Ostravy ještě musí zabojovat.

Radime, vy jste se nedávno vrátil do sestavy po zranění, jak se cítíte po fyzické stránce?

Já jsem hlavně rád, že noha drží, což je pro mě důležité. Ten první zápas s Bohemkou jsem toho měl docela dost, ale to je asi normální po takové dlouhé pauze. Teď už je to mnohem lepší a snad to půjde každým zápasem nahoru.

Na Slovácku jste po delší době udrželi čisté konto, nakolik je to důležité? Zaznamenal jste zlepšení v defenzivě?

Je dobře, že jsme udrželi nulu, protože v zápasech předtím se nám obranná hra tolik nevedla. I když jsme většinou dostávali góly po našich chybách, nikoliv proto, že by nás soupeři přehrávali.

Teď hostíte „váš“ Baník, co od toho zápasu čekáte?

Baník je hodně nepříjemný soupeř, postoupili do semifinále poháru a v lize naposledy porazili doma Teplice. Mají celkem mladý mančaft, vpředu zkušeného Baroše, teď dával dva góly zase Kuzmanovič. V ofenzivě jsou hodně silní. Ale my hrajeme doma a já doufám, že tři body zůstanou v Plzni.

Nadstavbová část o titul se kvapem blíží. Jak se na soutěžní novinku těšíte?

Zrovna jsme se o tom s kluky bavili v kabině, že je to nezvyk. Kdyby nebyla, tak už nás čekají poslední tři kola… Ty chceme všechny vyhrát, abychom šli do nadstavby z co nejlepší pozice. Pak se může stát cokoliv, ve skupině o titul budou jenom kvalitní týmy. Uvidíme, jak to všechno dopadne. My se soustředíme na sebe.