Návrat na Baník? Už to pro mě není takové, tvrdí odchovanec Řezník

Jak vás sledovat plzeňské představení zpoza hřiště bavilo?

Užíval jsem si to hodně. Jen škoda, že nemohli přijít diváci, protože ti by si to taky moc užili. Ale taková je bohužel situace. Odehráli jsme výborný zápas. Nechci říct, že to mohlo skončit ještě větším rozdílem, ale fakt jsme předváděli hezké akce a dali hodně gólů.

Jste rád, že jste si mohl oddechnout? Nebo je na odpočinek ještě brzy?

Nevím. Možná kdyby už za námi bylo čtyři nebo pět zápasů, tak bych to cítil jinak, ale takhle chce každý hrát. Určitě se však únava bude shromažďovat a nebude to sranda, takže je dobře, že máme široký kádr a můžeme hrát všichni. Je to naše výhoda.

Teď jedete na půdu Ostravy...

Baník byl před pauzou nahoře a uhrával dobré výsledky. Na to, že se třeba teď rozjíždí pomalu, nemůžeme spoléhat. Pro Ostravu bude nevýhodou hrát bez diváků, ale ani na to se nesmíme dívat.

V ostravském dresu jste vstoupil do ligy. Pořád máte ke klubu vztah?

Samozřejmě mě Baník vychoval a jsem za to rád, ale už to pro mě není takové jako před pár lety. Mančaft Ostravy se od té doby hodně obměnil a už tam skoro nikoho neznám.

Jak zvládáte podobně dlouhé cesty?

Uvidíme, jestli bude dálnice dobře průjezdná. Já věřím, že jo. Máme filmy a podobně, každý se baví sám. Já si koupil Nintendo, takže hraju hry. S cestováním bohužel nic neuděláme, už jsme na to zvyklí.