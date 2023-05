Řezník: jsem rád, že jsem zpátky, ale výsledek pozitivní není

Plzeň brala pouze bod z domácího zápasu podruhé za sebou, neměla ho přitom rozehraný vůbec špatně. Vedla, pak našla odpověď na kiks brankáře Jindřicha Staňka, který se podepsal pod vyrovnávací gól. Krátce po brance na 2:1 ale podruhé inkasovala.

Mluvil jste po zápase s Jindřichem Staňkem o první brance?

Prostě to propadlo. Nechci z toho dělat nějakou vědu. Jindra je skvělý brankář. Vždycky nás podržel. Chytil spousty gólů. Je to chyba a je jedno, jestli to udělá ten nebo ten. Stalo se, to je fotbal.

Jaké bylo vrátit se na hřiště?

Velké pozitivum, na rozdíl od výsledku. Chtěli jsme vyhrát, dvakrát jsme vedli...

Nastoupil jste po dlouhé době. S čím byl takový problém?

V první řadě bych chtěl říct, že nevím, kde jste přišli na to, že mám problém s kolenem. Je v pořádku. Na podzim jsem měl problém se zadním stehenním svalem. Nemohl jsem se toho zbavit, pořád se mi to vracelo. Takové zranění je pro hráče to nejhorší. Normálně jsou svalová zranění na čtyři až pět týdnů, já po pěti týdnech začal trénovat a stejně mě to pořád bolelo. Takový byl podzim.

A poté?

Odtrénoval jsem s týmem přípravu. Vypadalo to dobře, ale při přátelském utkání s Petřínem mě začalo tahat v lýtku a v podstatě přišel stejný průběh jako na podzim. Doktoři mi našli trhlinu v lýtku a začal jsem se léčit znovu. Poté jsem začal trénovat, na předzápasovém tréninku proti Olomouci jsem vyskočil a začalo to celé znovu. Tentokrát to nebyl přímo sval, ale jizva. Asi to nebylo úplně dohojené a táhlo se to dalších pět týdnů. Je to také samozřejmě o věku. Tři týdny jsem trénoval, jel s týmem do Ostravy, kde jsem doufal, že pár minutek dostanu. Nedostal a nastoupil jsem až proti Slovácku.

Co se honí člověku v také chvíli hlavou?

Vždycky jsem byl silný. Mám za sebou dvě operace kolene a už vím, co to obnáší. Byl to takový koloběh. Chvíli to bylo dobré, snažil jsem se zůstat pozitivní. Samozřejmě když se mi to vrátilo, tak to bylo horší. Končit jsem ale určitě nechtěl. Pomáhali mi rodina, děti, kluci i pan Šádek. Pro něj asi bylo také nepříjemné, když vám hráč nehraje takovou dobu. Jsem rád, že mě všichni podrželi a doufám, že už je to za mnou.

Končí vám smlouva, řešíte budoucnost?

V posledních čtyřech zápasech se uvidí, jestli budu hrát, a poté se to bude řešit. Věřím, že budu zdravý a na hřiště se ještě dostanu. Pak budu řešit budoucnost, jestli budu hrát tady, nebo někde jinde. Pokud budu zdravý, tak věřím tomu, že týmu mohu pomoct. Fotbal mě baví a chci ho hrát.