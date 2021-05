Teplický trenér Kučera: Spadl mi kámen ze srdce, karty teď držíme my

„Jsem rád, že jsme to zvládli. Určitě mi spadl kámen ze srdce,“ přiznal trenér Radim Kučera.



Před nedělním duelem s Českými Budějovicemi byly karty rozdané jasně. Pokud skláři nevyhrají, Příbram i Brno se jim před posledními dvěma koly nebezpečně přiblíží. Zbrojovka totiž urvala remízu v Liberci a Příbram dokonce doma porazila 1:0 favorita Jablonec a přicvakla se k nim na dva body.

„Příbram na nás vytvořila tlak. Je nepříjemné, že se soupeř stébla chytá, je jasné, že je v situaci, že už nemá co ztratit, může hrát uvolněněji.“ Naopak Teplice, které musí svůj náskok hájit a navíc se jim dlouhodobě výsledkově nedaří, jsou v křeči. Asi i proto byla první půlhodina s Dynamem ze strany žlutomodrých extrémně špatná, jako by se schovávali, aby snad náhodou nedostali míč.

„Soupeř si v úvodu vypracoval nějaké standardní situace, tím se chytil. Budějovice působily lepším dojmem, nás svazovala povinnost vítězství. Nebyli jsme na míči, nebyli jsme aktivní v pohybu, byla tam malá nabídka, malé sebevědomí,“ viděl Kučera.

Až úvod druhého dějství Teplice dostal z potíží, trefil se Moulis. „To nás postavilo na nohy, pak jsme byli daleko víc nebezpeční dopředu, vypadalo to už jinak. A když jsme přidali druhý gól, už jsme si to pohlídali. Pracovalo se dobře v defenzivě, Budějovice měly kvalitu i tlak, ale ne stoprocentní šanci. Urvali jsme to, bylo klíčové tento zápas zvládnout,“ uvědomuje si trenér.

Výhra Teplic stvrdila pád Zbrojovky, ve hře ale zůstává Příbram. Sice ztrácí dvě kola před koncem pět bodů, ale upíná se k poslednímu kolu, kdy se sokové spolu utkají na Stínadlech. Kučera však věří, že rozhodne už tento víkend. Skláři jedou do Karviné, Příbram hostí Pardubice.

„V Karviné to budeme chtít zvládnout, ne kalkulovat a nechávat to na poslední kolo, nechceme s tím hazardovat. Boj o záchranu je nepříjemná věc, ale sami jsme se do toho dostali, sami se z toho musíme vyhrabat,“ velí kouč.

Pokud Teplice v Karviné vyhrají, je hotovo, jsou zachráněné bez ohledu na výsledek konkurenta. Už i remíza to ale může zamotat. A Příbrami po výhře nad Jabloncem narostlo sebevědomí.

„Řekl jsem hráčům, že máme před sebou tři finálové zápasy. První jsme zvládli, teď se chystáme na další. Pořád žijeme!“ nevzdává se příbramský trenér Jozef Valachovič. Důvod k mírnému optimismu ale mají i Teplice a jejich kouč: „Karty teď držíme my.“