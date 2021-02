Hráči ani proti béčku Slavie nic neukázali, lamentuje teplický kouč Kučera

„Pardubice mají velice pracovité, poctivé mužstvo, až zarputilé. Soupeři nenechá nic zadarmo. Jsou tam kluci, kteří 1. ligu vybojovali, a chtějí se ukázat,“ tuší těžkou šichtu teplický trenér Radim Kučera.

Teplice - Pardubice Od 14 hodin online

I pod ním to teď, na rozdíl od solidního podzimního dojezdu, skřípe. Na jaře skláři nevyhráli, naposledy remizovali s Karvinou 2:2, ač vedli 2:0. Náladu jim nezvedla ani příprava s béčkem Slavie – porážka 3:5. Hráli ti, co proti Karviné stáli. „Zkomplikovalo mi to výběr sestavy na ligu. Čekal jsem, že se hráči porvou a ukážou se v co nejlepším světle, ale neukázali vůbec nic,“ zaskočilo Kučeru.

Scházejí mu zranění Shejbal a Knapík, naposledy nedohrál Macej, možná sáhne ke změně brankáře, neboť Grigar i proti Karviné chyboval. A soupeř?

„Vpředu zkušený Černý, uprostřed běhavý Hlavatý, pak nepříjemní Solil, Tischler,“ jmenoval Kučera na klubovém webu persony nováčka. „Musíme si na dát pozor, vycházejí z dobré defenzivy a počkají na každou naši chybu.“