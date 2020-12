Nový teplický kouč Kučera proti své Sigmě. Kamarádství musí jít stranou

City stranou, Kučera chce „svou“ Sigmu zdolat a navázat tak na úspěšný teplický debut z minulého týdne, kdy vyhrál v Mladé Boleslavi 2:0. „Doufám, že hráči budou makat jako v Boleslavi. Po psychickém útlumu je ten zápas a čisté konto nakopne,“ věří Kučera, jenž má Olomouc načtenou.

„Sigma se prezentuje hlavně velmi dobrou defenzivou, hodně jí pomohl návrat Romana Hubníka. S ním šly výkony mužstva nahoru. Hnacím motorem ofenzivy je zase David Houska. Sigma je velmi nepříjemným soupeřem, který nabral velké sebevědomí. Musíme být maximálně ostražití, čeká nás těžký protivník.“

Olomouc na Teplice umí; neprohrála s nimi v posledních devíti zápasech od března 2014, z toho šestkrát zvítězila. „Radim Kučera je herní trenér. Jeho mužstva se nikdy nebála útočit a bylo to vidět už při zápase v Mladé Boleslavi. To jim psychicky pomůže,“ podotýká olomoucký asistent trenéra Jiří Neček.

Teplice - Olomouc Od 16 hodin online

„Radim je náš velký kamarád, bude to zpestření. V Teplicích se nám daří, musíme zabodovat a poprat se se zbytečnými ztrátami z minulých dvou zápasů,“ připomíná bolestivé plichty s Příbramí a Pardubicemi, když o vítězství přišla Olomouc pokaždé až těsně před koncem.

Nebýt toho, byla by už druhá...

Cukr a bič jako Uličný

Kučera má po nepovedené štaci v Ostravě touhu prorazit v první lize.

„V Ostravě jsem se naučil pracovat v tlaku, ten byl v Baníku velký. Po postupu z druhé ligy se mužstvo budovalo, i tam jsme řešili defenzivu. Ustálit se mi ji tehdy nepodařilo. Vyhlédnuté posily nedopadly a mělo to vliv na sezonu. První jarní zápas se Slováckem jsme prohráli a já v Baníku skončil. Poučil jsem se z toho,“ vzpomínal někdejší kouč Znojma či Jihlavy. „Ne každé angažmá se musí vyvést, ale věřím, že v Teplicích to bude úplně jiné.“

Neváhal a kývl na náročnou misi na severu Čech. Skláře na spodek tabulky sráží kupa zraněných a navíc mají před sebou těžký los.

„Chceme se posunout do klidnějších vod. Parametry na to tým má, důležité je hráče zmobilizovat a zraněné co nejdřív dát dohromady, abychom mohli sílu ukázat,“ tvrdí Kučera. „A sbírat body, aby na nás nezačal působit psychický tlak, že se budeme pohybovat jako kandidáti sestupu. Ideální je do zimy získat patnáct bodů, cokoli nad deset bude dobré. Nechceme rok končit na sestupových příčkách.“

Čím se „herní“ trenér Kučera vyznačuje? „V defenzivě zahušťování středu hřiště, pracovitost v posunech. A do ofenzivy, aby každý hráč vnímal, co má dělat on a co udělá spoluhráč. Chci, abychom působili v presinku jako tým, počínaje brankářem a konče útočníkem,“ plánuje.

Kučera je komunikativní typ trenéra, který má k hráčům blízko. „Něco jsem pochytil od pana Uličného, to je takový cukr i bič,“ zmíní olomouckého trenérského bouřliváka. „A když byl bič, bylo to hodně nepříjemné. Až takový rapl nejsem. Když budou body, bývá cukr, když chybí agresivita, běhání, používám bič. Mluvit s hráči, dostat je na svou stranu, to si přeju. Chci, aby věděli, že můžou za mnou se všemi problémy.“