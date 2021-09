Teplický kouč Kučera: Každý se snaží něco dělat. Pravda ale leží na hřišti

„Každý vidí, jaké góly jsme schopní dostat. Stává se nám to pořád. Ostravu pustíme do tří šancí a dá nám dvě branky, my do ní bušíme a nic. Naše psychika moc dobrá není, musíme se z toho zvednout,“ velí záložník sklářů Daniel Trubač, který ve 2. poločase otevřel skóre zblízka po centru Chlumeckého.

Když Baník jen čtyři minuty nato srovnal díky Almásimu, teplický trenér Radim Kučera klesl do kolen. V závěru si přihrávku Kuzmanoviče ve skluzu srazil do vlastní branky Mazuch, který už předtím neuhlídal Almásiho, a kotel ostravských polonaháčů šílel nadšením.

„Vítězný gól byl hodně krkolomný, Mazuch za sebou cítil dva nabíhající hráče a šel do toho automaticky. Ale zlomilo se to gólem na 1:1, po kterém jsem byl naštvaný, měli jsme vydržet déle bez inkasované branky,“ cítil Kučera. „Věřil jsem, že když jsme ubránili Jablonec, ubráníme i Baník. Bohužel.“

Sedm zápasů, jen tři body. Mizérie sklářů nebere konce. „Snažím se pracovat, abychom tuhle sérii otočili. Přitom od 1. kola nejsme v zápasech úplní outsideři, že by nás soupeř totálně přehrával, drtil a my hráli špatně, jenže to nedokážeme přetavit ve tři body. Je to ubíjející pro mě, hráče, fanoušky, vedení klubu. Každý se s tím něco snaží dělat. Pravda ale leží na hřišti,“ tvrdí Kučera.

Souhrn 7. kola fotbalové ligy

Tlak na jeho osobu se stupňuje. „Cítím ho celou dobu, co jsem od loňského prosince tady. Celé jaro se nevyhrávalo, hrálo se o záchranu. Vnímám to, nejsem naivní. Bohužel vždycky přijde nějaké zranění. Za devět měsíců se mi nestalo, abych měl všechny hráče zdravé. Před Baníkem vypadl kapitán Mareš, vyvrknul si kotník a bude dva tři týdny chybět,“ litoval kouč Teplic. „Za výkon proti Ostravě nemám klukům co vytknout. Zápas odmakali.“

Podle Trubače skláři hrají, na co mají. „Na sílu zkoušíme zápas přiklonit k lepšímu. Když vedeme 1:0, víme, že si nemůžeme dovolit hrát hezký fotbal. O výsledek se bojíme, to je pochopitelné. Utkání se musíme učit dohrávat líp. Může to být i nezkušeností, měli jsme v sestavě hodně mladších hráčů,“ podotkl Trubač. „Nemyslím, že po prvním gólu budeme tím týmem, který bude neustále určovat tempo. Víme, že nemáme takovou sílu, abychom celou dobu zápas kontrolovali. Ve 2. půli s Baníkem jsme byli pasivní.“

Další pokus na útěk ze začarovaného kruhu mají skláři v neděli na půdě Karviné. „Nemůžeme se spoléhat, že budeme body honit jako loni někdy v prosinci. Chce to zabrat, abychom se nedostali pod větší a větší tlak, aby nám prostředek neutekl,“ burcuje Trubač.