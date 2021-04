Spartu chceme i bez opor potrápit, burcuje teplický kouč Kučera

„Nečeká nás nic jednoduchého, zvlášť když musíme hrát bez nich,“ uvedl na klubovém webu teplický kouč Radim Kučera před zápasem s výkopem v 18.30. „Doufám, že se do nominace už připojí hráči, kteří byli v rekonvalescenci. Budeme chtít Spartu potrápit a ukázat se v dobrém světle.“

Už po poslední ligové remíze 1:1 s Bohemians Kučera burcoval: „Jsme schopní se o body porvat v každém zápase. Ani na Spartu nepojedeme s poraženeckou náladou!“ Jenže rudé vzkřísil trenér Pavel Vrba. „Sparta je favorit utkání, pod ním se zvedla, sbírala hodně bodů a ztratila pouze v Českých Budějovicích.“

Sparta - Teplice Od 18.30 hodin online

Reprezentační pauzu Teplice využily bezezbytku. „Někteří hráči doléčili své šrámy, takže to bylo celkem pestré. Využili jsme čas ke všemu, co jsme potřebovali, což nám hodně pomohlo. Věřím, že nás to zase posune o něco dál.“

Skláři taky pracovali na poničeném trávníku, k jeho oživení využili speciální stroj na dosetí.