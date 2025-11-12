Chance Liga 2025/2026

Přijdou v Sigmě o kapitána? Breite přiznal: Už jsem byl jednou nohou v Teplicích

Václav Havlíček
  13:10
Kariéra versus rodinný život. Tyto dvě proměnné si aktuálně dává na misky vah kapitán olomouckých fotbalistů Radim Breite, jenž musí zažívat rozporuplné pocity. Na jednu stranu se dostal se Sigmou do evropských pohárů, na straně druhé, když se v létě ozvaly Teplice, jejichž je odchovancem, pocítil 36letý středopolař touhu vrátit se domů.
Slávistický habán Tomáš Chorý se natahuje po míči, prti němu olomoucký kapitán...

Slávistický habán Tomáš Chorý se natahuje po míči, prti němu olomoucký kapitán Radim Breite. | foto: ČTK

Filip Slavíček slaví branku se spoluhráčem Radimem Breitem v utkání proti Noahu.
Kapitán Sigmy Radim Breite v souboji s Alim.
Olomoucký Radim Breite (vpravo) a Matěj Ryneš ze Sparty v souboji o míč.
Jan Navrátil objímá Filipa Zorvana po jeho druhém gólu ve finále, s gratulacemi...
15 fotografií

Severočeši o svého někdejšího hráče projevili zájem na konci přestupového okna. Breite, vědom si, že jeho herní vytížení navzdory kapitánské pásce už nebude tak velké jako dřív, by se návratu na rodný sever Čech nebránil.

Jenže Sigma řekla ne.

„Myslím si, že to bylo docela daleko. Vzhledem k tomu, jaké měly Teplice představy o transferu, ve kterém hrál roli i Daniel Trubač,“ uvedl už dříve trenér Tomáš Janotka.

Létaly popelnice i sedačky. Sigma divočinu zvládla. Takhle presují stále? divil se Noah

Právě Trubače chtěla pro změnu Olomouc, a to prakticky od začátku přestupového okna. Ale Teplice odmítly i deset milionů korun, svého nejlepšího hráče nechtěly pustit. „V průběhu přestupního období žádná nabídka, kterou náš klub obdržel, neodpovídala jeho kvalitám. Na úplném konci přestupního období jsme pak již žádnou nabídku ani neevidovali. Proto Dan v Teplicích zůstal,“ prohlásil teplický šéf Rudolf Řepka.

Podobně se následně vyjadřovala i Sigma k Breitemu. „Nabídka, kterou jsme na něho dostali, byla absolutně neakceptovatelná. Iniciovaly to Teplice a pro hráče v Radimově věku to mohlo být jistě zajímavé a lákavé. Bavili jsme se s ním o tom. Nakonec to ale bylo k realizaci hodně daleko,“ řekl Janotka.

Breite ovšem minulý týden namítl: „Myslím, že jednou nohou jsem už byl v Teplicích.“

Olomoucký kapitán Radim Breite vynadal Slávistovi Davidu Douděrovi.

„Nevím, proč to pak padlo. Přestup byl ale kousek od toho, aby se uskutečnil. Bylo to velké. Přišlo to nečekaně, pár dní se to řešilo. Měl jsem z toho smíšené pocity, nevěděl jsem, co bude, nebo nebude. A pak jsem jen dostal info, že je to na bodu mrazu a že se přestup nekoná,“ popsal novinářům.

Rozporuplně pak odpovídal na další otázku, jestli je i vzhledem k účasti v Evropě rád, že zůstal na Hané. „To jsou super otázky,“ odmlčel se. „Můžeme říct, že ano. Nevím, je to těžká otázka. Jsem rád, že jsem tady, ale když ještě cítíte zájem… Je to těžké,“ soukal ze sebe.

Lze tak čekat, že Breiteho pozice se bude opět řešit v zimním přestupovém období. A to i proto, že důrazný kapitán, jenž i po třicítce notně zlepšil také výstavbu hry, nemá takovou minutáž jako loni.

Sedět v Evropě? Už si ji asi nikde jinde nezahraju

Nemyslete si, Breite je pro Sigmu stále důležitým hráčem a nastupuje do většiny zápasů.

Ale až ve třetím zápase skupinové fáze Konferenční ligy dostal šanci v základu. Mač druhého kola proti Rakówu strávil celý na lavičce, proti Fiorentině dostal jen dvacet minut. V neděli v lize proti Pardubicím nenastoupil vůbec.

„V Konferenční lize to byl jeho první start od začátku, zaslouží si ho, protože byl jedním z důležitých hráčů, který pomohl, abychom v Evropě hráli. Věřili jsme v jeho zkušenosti. A jestliže jsme v jeho případě v předchozích zápasech upřednostnili ligu, tak teď jsme to chtěli mít vyvážené,“ komentoval Janotka Breiteho nasazení na půdě arménského Noahu.

Filip Slavíček slaví branku se spoluhráčem Radimem Breitem v utkání proti Noahu.

„Doteď jsem hrál víceméně jenom ligu, takže jsem si zápas proti Noahu užil. Od rána jsem se těšil, věděl jsem, že budu hrát. Výhra 2:1 byla třešničkou na dortu,“ vzkázal Breite, jemuž končí smlouva příští léto.

Jak bral, že byl dosud z evropských zápasů spíše vynecháván a upřednostňován v lize? „Je to pro mě těžké. Co si budeme... Já už si Evropu asi nezahraju. Jsem ale rád, že kdokoliv dostal šanci, hrál fantasticky. To je i odpověď trenérovi, že kluci, co nastoupili, podali výborný výkon. Patří to k týmovosti. Když nehraje jeden, zaskočí plnohodnotně druhý. To je to důležité, co tady funguje,“ ocenil kapitán Sigmy.

Z buldoka rozehrávačem

I on sám si všiml, že nasbírá za zápas daleko více průnikových a progresivních přihrávek. Už zdaleka neplatí, že rodák ze severočeské Krupky je jenom dotíravým odebíračem míčů. „Abych řekl pravdu, nic neměním. Snažím se být pořád stejný, ale vnímám zlepšení a jsem za to rád,“ pochvaloval si.

I v pokročilém fotbalovém věku zvládá zátěž skvěle, byť se ještě nestalo, aby mu trenér Janotka dopřál stoprocentní minutáž ve dvou zápasech po sobě v momentě, kdy ve čtvrtek Sigma hrála evropské poháry a v neděli ligu. „Takže ani nevím, jestli to zvládám, nebo ne. Ale jinak to beru v pohodě. Uvidíme, co teď bude. Důležité je, že kluci jsou dobří a budou platní, i když já nebudu v zápasech. Mě už každý hází do starého železa,“ zasmál se.

Sigma má opět nejlepšího střelce. Vašulína vyzdvihl i kouč soupeře: Nepoznávám ho

Tak či onak, Sigmě dopomohl v Evropě ke třem bodům z horké arménské půdy. Postup v Konferenční lize mají Hanáci na dosah. „Bavíme se o tom každý týden. Tady se počítá každý gól i bod. Loni rozhodovalo i skóre. A viděli jste to na Mladé Boleslavi. Chvíli postupovala, ale pak jí to nevyšlo,“ uvědomuje si Breite drsnou realitu evropské soutěže.

Za Sigmu hraje Breite už sedmou sezonu, přišel v zimě roku 2020 ze Slovanu Liberec, kde naposledy zažil evropské poháry.

Teď si je konečně vyzkoušel i na Hané.

Přidá ale v Sigmě ještě další rok?

Sigma v laufu: Nej obrana i střelec

Anglický týden zvládli na výbornou. Z posledních tří soutěžních zápasů vytěžili fotbalisté olomoucké Sigmy devět bodů. Dvakrát vyhráli v lize, k tomu přidali první triumf v Konferenční lize. Před reprezentační pauzou si tak mohou říct: „Máme splněno.“

Polovina základní části Chance Ligy je minulostí a Olomouc navzdory očekáváním okupuje čtvrtou příčku. „Za tento týden si všichni zaslouží kredit. Třikrát jsme vyhráli ve všech těžkých zápasech a zakončili jsme týden snů,“ rozplýval se trenér Janotka.

Po nemastných výkonech zkraje sezony začíná mít Sigma konečně herní tvář. Vydrží jí příjemná změna? „Ze začátku to nebylo ideální, ale v létě se v klubu událo hodně změn. Teď cítíme, že si to sedá,“ vypozoroval záložník Sigmy a jedna z její letních posil Michal Beran.

Olomoucký záložník Michal Beran (vlevo) si kryje míč před Rokem Štormanem z...

Hanáci mají nejlepší defenzivu v lize, což se po letním odchodu stopera Pokorného příliš nečekalo. A navíc – Sigma se nadále pyšní domácí neporazitelností v probíhající sezoně. To kromě Sigmy může konstatovat už jen Sparta a Slavia.

Hanáci odehráli na Andrově stadionu zatím osm zápasů s bilancí pět výher a tří remíz. „Máme nejlepší defenzivu v lize. Osm čistých kont a i počet střel na branku od soupeřů je nízký. Kluci odvádějí skvělou práci,“ ocenil Janotka své svěřence.

„Pokud chceme být v sezoně úspěšní, tak potřebujeme zastupitelnost. Abychom dokázali nahradit hráče, který vypadne, někým jiným. V defenzivě je to ještě citelnější. Jsme rádi, že se můžeme opřít o všechny hráče a že jsme úspěšní i s lehkou rotací. Je to o mentálním nastavení hráčů, že dobře trénují, i když nehrají. V momentě, kdy pak tu šanci dostanou, ji dokáží využít,“ pravil trenér.

Po reprezentační přestávce čeká Sigmu venkovní zápas na půdě Dukly. Opět se bude opírat o skvělou obranu i průběžně nejlepšího střelce ligy Daniela Vašulína.

16. kolo

Kompletní los

15. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 15 9 6 0 29:11 33
2. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Zobrazit více
Sbalit

