Na vyhrocené zápasy s českými sudími. Jsou líp připravení, říká jejich šéf

V minulém ročníku tři exponovaná utkání řídili sudí z Polska, derby pražských S a dva souboje Slavie s Plzní, v nichž šlo o titul.

Tenkrát to byla správná volba, sestava rozhodčích totiž prochází výraznou proměnou po obří korupční aféře spojené s bývalým místopředsedou asociace Romanem Berbrem či někdejším vyšehradským manažerem Romanem Rogozem.

Při loňském nástupu do čela komise Příhoda některé sudí kvůli ztrátě důvěry na listinu pro profesionální soutěže nezařadil.

Další spolkla Berbrova kauza. Někteří dostali trest v podobě zákazu působení ve fotbale na několik let. Jiní při rozplétání aféry raději sami kariéru ukončili, aby se vyhnuli projednávání na etické komisi.

Vedení rozhodčích tak muselo náhradu hledat mezi mladými z výkonnostního fotbalu. A vyhrocené zápasy, které v sobě nesou nenávist mezi aktéry, svěřila komise i na popud z klubů rozhodčím z Polska. To se nyní pokusí změnit.

„Osmdesát procent rozhodčích je nezkušených, ale tu zkušenost získají právě tím, že budou řídit co nejvíc zápasů,“ říká Příhoda. „Teď jim vyšla jen jedna sezona, lépe se budou cítit až třeba po čtvrté.“

Na listinu zařadil sedm nováčků, nově budou profesionální soutěže řídit Karel Rouček, Daniel Vokoun, Stanislav Volek a Jan Všetečka, další tři jsou asistenti. „Udělali jsme program Pojď do ligy, komise pod námi vybraly rozhodčí, které daly do programu. My s nimi rok pracovali a vybrali lidi, kteří postoupili do profesionálních soutěží,“ vysvětlil Příhoda.

„Začnou v druhé lize. Když nemáte konkurenci, tak se rozhodčí neposouvají. Vždy ji budeme hledat. Už to třeba příště nebudou čtyři, můžou to být dva, jeden. Ale je dobré mít tu soutěživost.“

V jarní části uplynulého ročníku nedošlo ke skandálním verdiktům, takzvaným zářezům. „Když po sezoně o nás nemluví v souvislosti s baráží nebo s bojem o titul, tak je to dobře. S odstupem času jsme i od klubů měli pozitivní zpětnou vazbu. Emoce jsou, když se hraje, což chápu,“ podotkl šéf sudích.

Do startu nového ročníku zbývá týden a sudím vrcholí příprava. „Stejně jako hráčům,“ poznamenává Příhoda.

Třídenní seminář zakončili v pátek na Strahově fyzickými testy. „Myslíme si, že rozhodčí jsou líp připraveni než loni. A to jak po fyzické, tak i teoretické stránce.“

Zvláštní pozornost věnovali systému VAR čili spolupráci videoasistentů se sudími na hřišti. „V jarní části jsme měli od videa méně zásahů, v tom bychom měli pokračovat. Takový je trend.“