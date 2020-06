Celý život trénuju, abych chytal první ligu. Třicátník Porcal se dočkal

„Ke komentování Matoušova stavu je kompetentní spíš klubový lékař,“ reagoval dvaatřicetiletý Porcal, který sice prošel Teplicemi a Libercem, ale do loňského příchodu z Varnsdorfu chytal nanejvýš druhou ligu.

„Celý život jsem trénoval, abych hrál první ligu, teď se to podařilo. Trošku mě ale mrzí, že je to na úkor Matyho, který se nešťastně zranil,“ povzdechl si.

Radil vám něco před zápasem?

Samozřejmě jsme spolu mluvili, byl každý den v kabině. Před zápasem za mnou přišel, popřál mi hodně štěstí, ať se mi daří. Je to super kluk.

Když jste Trmala v Opavě vystřídal, okamžitě jste inkasoval po nevydařeném odkopu. Bylo těžké hodit chybu za hlavu?

Poctivě jsem se připravoval na další zápas. Říkal jsem si, že je to sport. Když nejde o život, nejde o nic. Člověk dělá chyby, mě ta z Opavy mrzí, byla to hrubka, která ovlivnila celý zápas. Proti Bohemce jsem se ji snažil napravit, bohužel to nestačilo.

Bohemians jste podlehli 1:2. Co podle vás rozhodlo?

Dostali jsem dva rychlé góly a zápas ovlivnila taky červená karta. V určitých pasážích zápasů jsme ukázali naši sílu a Bohemians přehrávali. Bohužel jsme nedokázali najít sílu aspoň na vyrovnání.

Dalo se s inkasovanými brankami něco dělat?

Při té první jsem se snažil co nejvíc roztáhnout, ale Pulkrab mě propálil. Kdybych měl víc štěstí, tak mě balon mohl klidně trefit do ruky. Druhý gól byl z pohledu brankáře těžký. Centr šel ze strany na přední tyč, kam si naběhl hráč, a při zakončení z malého vápna už se dá těžko reagovat.

V patnácté minutě jste prohrávali 0:2 a hráli v deseti. Co se vám v té době honilo hlavou?

Je to složité. Řekli jsme si, že nesmíme bláznit, chtěli jsme počkat na nějakou standardku, ale kromě jedné branky už nám tam nic jiného nespadlo.

Vinou porážky už není velká šance, abyste pronikli do nadstavbové skupiny o titul, v posledním zápase byste museli porazit Spartu a zároveň přeskočit Ostravu a České Budějovice. Jak to vypadá v kabině?

V kabině je smutek, ale musíme se co nejrychleji zmobilizovat a připravit na nedělní Spartu. Dát do zápasu síly, které ještě máme. Chceme bojovat i za fanoušky, kteří nás proti Bohemce celou dobu skvěle povzbuzovali.

Je elitní šestka velkou motivací? Nebo se stejně tak těšíte i na případné play off o Evropskou ligu?

Každý tým chce být v tabulce co nejvýš. My nejsme výjimka a budeme bojovat. Uvidíme, na co to bude i s dalšími výsledky stačit.