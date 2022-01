Látal se odpojil od Olomouce. Karviné má pomoci k záchraně

„Karviná o něj projevila zájem a my jsme si vyhodnotili, že to pro klub i pro něj může být přínosné. Chceme, aby měl pravidelné herní vytížení, a to by mu hostování mělo nabídnout,“ řekl sportovní ředitel Hanáků Ladislav Minář.

Slezané jako jediní v 19 podzimních kolech nevyhráli a jsou poslední. „Jsem rád, že se podařilo transfer uskutečnit ještě před odletem na soustředění. Radek má všechny předpoklady, aby se mu u nás dařilo a v jarních bojích o záchranu nám pomohl,“ prohlásil sportovní ředitel Karviné Lubomír Vlk.

Látal se ve čtvrtek ráno odpojil od Olomouce a odpoledne se už hlásil v Karviné.

„Byl to náročný den. Ale jsem rád, že moje hostování se podařilo dotáhnout ještě před odletem na soustředění. Budu mít dost času kluky poznat, těším se na to. Fyzicky se cítím dobře, se Sigmou jsme makali a i teď na Maltě jsem odtrénoval dvě fáze,“ uvedl čtyřiadvacetiletý hráč, jehož otec Radoslav, vicemistr Evropy z roku 1996, se minulý týden ujal polského klubu Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Látal mladší ve 44 zápasech nejvyšší soutěže vstřelil dvě branky. „Radek je pravý bek, výborně rychlostně vybavený. Jsem rád, že je tady a bude s námi na soustředění už od prvního dne,“ konstatoval trenér Karviné Bohumil Páník.