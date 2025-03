Asi moje poslední sezona, říká liberecký Rabušic. Teď se ale těší na Spartu

„Před začátkem ročníku jsem o tom ještě nebyl úplně přesvědčený. Pak jsem udělal přípravu, kde to vypadalo dobře, ale koleno řeklo stop a musel jsem na operaci. Mám díru v chrupavce a nemůžu trénovat naplno,“ pravil pětatřicetiletý fotbalista v rozhovoru na klubové platformě Slovan+

Od dalšího pokračování v kariéře ho kromě pochroumaného kolena odrazuje i zimní příprava v libereckých podmínkách. „Strašně trpím v zimě na umělce. Fotbal si neužívám a je to pro mě utrpení,“ přiznal bývalý reprezentant.

„Teď jsme přešli na trávu a je to zase o něčem jiném. V létě, když je tráva hezky zelená a rovná, tak vás to baví daleko víc.“

Jihlavský odchovanec Rabušic patří k symbolům úspěšné liberecké éry. Pod Ještěd přišel v létě 2011 z Brna a hned v další sezoně slavil se Slovanem mistrovský titul, na němž se podílel 11 vstřelenými góly.

V lednu 2014 přestoupil do italského Hellasu Verona, v létě nadcházejícího roku už byl však zpět v Liberci, tentokrát na roční hostování. Po následném působení v Jihlavě, Maďarsku a Českých Budějovicích se v roce 2020 vrátil znovu do Liberce, kde je doteď.

V letošní sezoně odehrál po zranění sedm zápasů, vždy jako střídající hráč. V základní sestavě Slovanu nastoupil naposledy před více než rokem. Na kontě má celkem 297 ligových startů a rád by ještě letos stihl metu tří stovek.

I po skončení hráčské kariéry by měl Rabušic zůstat součástí libereckého klubu. S generálním ředitelem Janem Nezmarem a sportovním šéfem Theodorem Gebre Selassiem už začíná řešit, jaká pozice by pro něj byla nejlepší. „Musíme si sednout a domluvit se, jak by to mělo vypadat. Měl bych ale pokračovat v klubu,“ ujistil zkušený útočník.

Fotbalisty Liberce v sobotu čeká jeden z největších zápasů jara, ve 26. ligovém kole přivítají od 19 hodin U Nisy pražskou Spartu. „To jsou zápasy, které chcete hrát. Vždycky se na ně těším. Stadion je plný a je to něco jako derby,“ řekl Rabušic.

„Kovy (trenér Radoslav Kováč) ještě Spartu neporazil, a bylo by dobré něco uhrát. Navíc v Liberci jsme Spartu dříve poráželi častěji. Jenže už je to dlouho, co jsme ji U Nisy porazili.“