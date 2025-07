Střelec nevšedních gólů i nositel emocí. Sparťan Laci v Turecku jedná o přestupu

min Miloslav Novák Autor:

13:30

Když už skóroval, byl z toho většinou nádherný gól. Albánský reprezentační záložník Qazim Laci těsně před startem nové fotbalové sezony opustí Spartu. Odcestoval do Turecka, kde podstoupí lékařskou prohlídku a poté by měl dokončit přestup do tureckého Rize, klubu na pobřeží Černého moře.