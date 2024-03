Sparťan Laci: Na psychiku to bylo těžké. Pauza přichází ve správný čas

Sparťané v předchozích dvou ligových soubojích s největšími rivaly v boji o přední příčky neskórovali, v Plzně utrpěli potupnou prohru 0:4. Do toho dva debakly s Liverpoolem v osmifinále Evropské ligy, v součtu skóre 2:11.

Navíc když v neděli večer k zápasu proti Hradci nastupovali, věděli, že v průběžné tabulce klesli na druhou příčku za Slavii, která porazila Liberec (3:0). To byl další nápor na psychiku.

„Museli jsme už vyhrát. A to právě ze dvou pohledů. Chtěli jsme udržet první místo. A za druhé je reprezentační přestávka a do ní je vždycky lepší jít s vítězstvím,“ prohlásil osmadvacetiletý albánský středopolař. I on se chystá domů na přípravná utkání s Chile a Švédskem.

Jste za reprezentační pauzu rád?

Ano, jsem. Myslím si, že přichází v pravý čas. Od jarního startu ligy jsme odehráli hodně zápasů, hodně těžkých zápasů. V poslední době to bylo opravdu dost náročné. Měli jsme dvě derby, do toho Liverpool. To byly náročné zkoušky. Když se ohlédneme, tak jsme únor i březen zvládli celkem slušně. Myslím si, že reprezentační přestávku oceníme my hráči i trenéři.

Hradecký trenér Horejš říkal, že jste působili svěže, že jste dobře trénovaní a náročný program se na vás v tomto ohledu neprojevil. Souhlasíte?

Myslím si, že jsme měli dobré nohy. Já sám únavu z posledního období necítil. Věděli jsme, že musíme vyhrát a na hřišti proto necháme úplně všechno. Uvědomovali jsme si, že je před námi pauza, tak jsme mohli jít úplně nadoraz. Poslední výsledky nebyly ideální, ale já z mužstva cítil, že to zvládneme.

Byly tedy poslední dny a utkání s Hradcem pro vás těžší spíš po psychické stránce?

Samozřejmě, že to nebylo jednoduché. Nebyli jsme zvyklí dostávat tolik gólů, mít tyhle výsledky a hrát takové zápasy. Ale musíte si uvědomit, že všechno vyhrávat nejde. Že někdy přijde porážka. Ale těch gólů bylo opravdu hodně. Liverpool patří k nejlepším týmům na světě, ale Plzeň omluvit nejde, tam jsme hráli fakt špatně. Proti Hradci jsme ukázali správnou mentalitu, dostali ze sebe to nejlepší a to si musíme udržet do zbývající části sezony.