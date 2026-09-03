Pyro a další prohřešky. Disciplinární komise se zabývá chováním fandů v derby

Větší pokuta hrozí Spartě, protože v jejím případě jde o pronesení a použití pyrotechniky vedoucí k pozdnímu zahájení utkání, nevhodné pokřiky fanoušků, vyvěšení nevhodného transparentu a vhazování předmětů na hrací plochu. Příznivci Slavie se provinili použitím pyrotechniky.
V sektoru fanoušků Sparty se během derby krátce objevil kontroverzní transparent připomínající Ratka Mladiče. Někdejší velitel bosenskosrbské armády zemřel ve vězení v nizozemském Haagu, kde si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, jichž se dopustil během války v Bosně v 90. letech minulého století.
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Transparent v derby přál klidný odpočinek válečnému zločinci, Sparta se distancuje
„AC Sparta Praha se od obsahu transparentu, který se v rámci nedělního derby krátce objevil, distancuje. Šlo o aktivitu jednotlivců a bezprostředně poté došlo k jeho odstranění. Další kroky budeme vyhodnocovat v rámci klubu,“ uvedl ředitel komunikace Pavel Jína pro Sport.cz.
Fanoušci Baníku použitím pyrotechniky způsobili pozdržení navázání hry během utkání s Olomoucí.
Stop na jeden zápas kvůli červené kartě dostali Tomáš Hellebrand (Zlín), Tichomir Kostadinov (Slovácko) a František Čech (Hradec Králové), přičemž Čech si trest odpykal už ve středeční dohrávce.
Za použití pyrotechniky v minulých kolech zaplatí Slavia a druholigová Opava pokutu 30 tisíc a Olomouc 50 tisíc korun.