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Chance Liga 2026/2027

Pyro a další prohřešky. Disciplinární komise se zabývá chováním fandů v derby

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  18:13
Sparťanští fanoušci a jejich protest za pyrotechniku na stadionech.

Sparťanští fanoušci a jejich protest za pyrotechniku na stadionech. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Momentka ze závěru pražského derby a potyčka mezi slávistickým útočníkem...
Momentka ze závěru pražského derby a potyčka mezi slávistickým útočníkem...
Choreo sparťanských fanoušků namířené proti bezpečnostnímu poradci klubu Jiřímu...
Choreo sparťamských fanoušků namířené proti bezpečnostnímu poradci klubu Jiřímu...
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Disciplinární komise zahájila řízení s fotbalovou Spartou a Slavií kvůli výstřelkům fanoušků a použití pyrotechniky během víkendového ligového derby. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže. Za chování svých příznivců v duelu s Olomoucí se bude zodpovídat také ostravský Baník.

Větší pokuta hrozí Spartě, protože v jejím případě jde o pronesení a použití pyrotechniky vedoucí k pozdnímu zahájení utkání, nevhodné pokřiky fanoušků, vyvěšení nevhodného transparentu a vhazování předmětů na hrací plochu. Příznivci Slavie se provinili použitím pyrotechniky.

V sektoru fanoušků Sparty se během derby krátce objevil kontroverzní transparent připomínající Ratka Mladiče. Někdejší velitel bosenskosrbské armády zemřel ve vězení v nizozemském Haagu, kde si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, jichž se dopustil během války v Bosně v 90. letech minulého století.

Transparent v derby přál klidný odpočinek válečnému zločinci, Sparta se distancuje

„AC Sparta Praha se od obsahu transparentu, který se v rámci nedělního derby krátce objevil, distancuje. Šlo o aktivitu jednotlivců a bezprostředně poté došlo k jeho odstranění. Další kroky budeme vyhodnocovat v rámci klubu,“ uvedl ředitel komunikace Pavel Jína pro Sport.cz.

Fanoušci Baníku použitím pyrotechniky způsobili pozdržení navázání hry během utkání s Olomoucí.

Choreo sparťamských fanoušků namířené proti bezpečnostnímu poradci klubu Jiřímu Komorousovi a šéfovi Jaroslavu Tvrdíkovi.

Stop na jeden zápas kvůli červené kartě dostali Tomáš Hellebrand (Zlín), Tichomir Kostadinov (Slovácko) a František Čech (Hradec Králové), přičemž Čech si trest odpykal už ve středeční dohrávce.

Za použití pyrotechniky v minulých kolech zaplatí Slavia a druholigová Opava pokutu 30 tisíc a Olomouc 50 tisíc korun.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 6 4 1 1 10:5 13
3. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK JablonecJablonec 5 3 1 1 6:4 10
7. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
8. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 2 1 2 4:5 7
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 1 3 1 6:6 6
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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Pyro a další prohřešky. Disciplinární komise se zabývá chováním fandů v derby

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