Puškáč dostal stopku na tři zápasy, komise potrestala za surovou hru také Kučeru

Puškáč v nedělním zápase 10. ligového kola v Liberci po necelé hodině hry u postranní čáry přišlápl Alexandru Bužkovi v souboji oblast nad kotníkem, soupeři se noha ošklivě prohnula.
Sudí Jakub Wulkan nejprve udělil žlutou kartu, po zásahu od videa a přezkoumání situace ale trest zpřísnil a třiatřicetiletého útočníka vyloučil. V zápise pak zákrok označil jako surovou hru.
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Slovácko i v deseti udrželo v Liberci náskok, v početní nevýhodě navíc dokázalo zvýšit vedení a zvítězilo 2:0. Puškáč bude celku z Uherského Hradiště chybět v ligových zápasech se Zbrojovkou Brno a na Spartě a v duelu domácího poháru proti Pardubicím, který je v plánu 28. října.
Podobného zákroku v prakticky stejný hrací čas se dopustil i Kučera. V domácím duelu s Artisem Brno kopl záložník Východočechů soupeře nad kotník a rozhodčí Tomáš Klíma ho bez většího váhání rovnou vyloučil. Zákrok rovněž popsal jako surovou hru.
Královéhradečtí za nepříznivého stavu 1:2 museli v 60. minutě do deseti a s brněnským nováčkem nejvyšší soutěže utrpěli nečekanou porážku 2:4. Kučera zmešká ligové duely na Slavii a s Jabloncem.
Pouze nejnižší možný, jednozápasový trest udělila komise za vyloučení v uplynulém kole olomouckému Louisi Lurvinkovi a zlínskému Jakubu Černínovi, který inkasoval druhou žlutou kartu až po závěrečném hvizdu utkání se Slavií.
Za nevhodné chování fanoušků při venkovním zápase v Uherském Hradišti dostal Baník Ostrava pokutu 70 tisíc korun, domácí Slovácko za nezvládnutí pořadatelské služby zaplatí 50 tisíc.
Za podobný prohřešek musí uhradit 70 tisíc Sigma Olomouc po utkání se Spartou. Viktoria Plzeň inkasovala pokutu 30 tisíc korun za nevhodné pokřiky fanoušků v duelu na Slavii.