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Chance Liga 2026/2027

Teplický hrdina Pulkrab: Já a Kane? Jako když motokárista kouká na formuli 1

Petr Bílek
  21:31
Matěj Pulkrab (Teplice) slaví se spoluhráčem Marcelem Čermákem gól proti...

Matěj Pulkrab (Teplice) slaví se spoluhráčem Marcelem Čermákem gól proti Bohemians. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Radost teplických fotbalistů po trefě Matěje Pulkraba v utkání proti Bohemians.
Teplický útočník Matěj Pulkrab střílí úvodní gól proti Bohemians.
Matěj Pulkrab slaví se spoluhráči z Teplic gól proti Bohemians.
Tepličtí fotbalisté slaví ve 20. minutě gól Matěje Pulkraba v utkání proti...
11 fotografií
Teplice 2.0, vylepšená verze! I díky gólům Matěje Pulkraba s pořadovým číslem 49 a 50 v první lize. Fotbaloví skláři bavili modernou, Bohemians 1905 potopili v sobotní premiéře 3:1 a na bývalého sparťana se hrnuly komplimenty. „Hrál jste jako Harry Kane, spojoval jste hru!“ uslyšel devětadvacetiletý útočník mezi novináři.

Lichotka mu udělala dobře, neboť zrovna kapitán Anglie a hvězda mnichovského Bayernu patří mezi jeho velké oblíbence. „Rád na něj koukám. Jenže to je asi jako, když jezdec motokár kouká na F1,“ křenil se hrdina rozpáleného podvečera.

Srovnání s bronzovým medailistou z letošního mistrovství světa, který na mundialu nasázel šest gólů, bylo na místě – Pulkrab se totiž zapojoval do mezihry, chodil si pro míče, sklepával je.

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„Je to něco, čím se chceme prezentovat. Ani mi ale úplně nevadí, když nejsem ve hře. Jsem zvyklý, že jsem nahoře a hrají jiní, co mají tyto úkoly a jsou na tom technicky líp,“ nebrání se ani pozici čekatele na přihrávky. „Ovšem když se otvírají prostory a dobře kooperujeme s kluky, co jsou pode mnou nebo vedle mě, tak proč ne?“

Teplický trenér Zdenko Frťala vnímá, že moderní doba po hráčích vyžaduje čím dál víc. „Fotbal spěje k tomu, aby si i hrotoví útočníci osahali míč, častokrát odskakují do hloubky. Bavili jsme se s ním, že jeho pohyb není až tolik oku líbivý, ale dnes ukázal, že je schopný napadat,“ ocenil rodáka z Prahy. „Hlavně má ale intuici dostat se do gólové šance. Že je v malém nebo velkém vápně nadstandardní, to jsme věděli. Minulou sezonu jsme nebyli schopní tolik využít jeho nejsilnější zbraň. Pro něj je důležité, aby měl servis. A ten se mu dostával.“

Chance Liga 2026/27

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Loni pětigólový Pulkrab proti Bohemians aktivoval svoji superschopnost stát ve správný čas na správném místě. Při prvním gólu doklepával mezi stopery vyražený balon brankářem, ve druhém případě na zadní tyči zavěsil, když se k němu dostal Fortelného sražený pas.

„Já z těch 50 gólů nedal ještě ani jeden zpoza vápna!“ zdvihl útočník Teplic obočí. „Pořád čekám… Bořek Dočkal mi kdysi řekl, že až dám gól za pokutovým územím, zve mě na cokoli kamkoli. A další ligista David Bartek mi říkal, že on by byl někde jinde a já jsem tam, kde se vykulí balon. Jenže to je dvousečné; když se tam míče najednou vykulovat přestanou, může se stát, že 10 zápasů gól nedám. Je to o kooperaci, kam mají přihrávky od kluků mířit.“

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A čím víc z nich přetaví v branky, tím víc ho budou i hledat. „Když mi budou věřit, budou to tam sypat.“

Skláři překvapili v 1. kole proměnou z ošklivky v krásku, jejich fotbal už nenudil, ale královsky bavil. I výkon Bohemians přispěl k fotbalovému karnevalu. „Přišel Marcel Čermák z Dukly, Fortelný hraje ve velké pohodě. A ve středu hřiště máme i Lukáše Marečka, to je skvělý fotbalista. Jak on si dokáže zpracovat balony a zachovat klid!“ žasne Pulkrab.

Z upgradu teplické hry je nadšený. „Trenér nám to vtloukal v přípravě do hlavy. Už v ní jsme viděli, že když budeme hrát ofenzivně, jsou z toho krásné akce. Pak fotbal všechny baví a hraje se líp. Už v přátelácích jsme o sobě věděli. Věřím, že to může být ještě daleko lepší,“ navnadil fanoušky Teplic. „Hlavně z toho nesmíme ustupovat. Jakmile jsme to udělali a vrátili se k loňské hře, Bohemka nás zatlačila a my měli problémy. A naopak, když jsme se zase k původnímu výkonu vrátili, byli jsme zase na koni my.“

Radost teplických fotbalistů po trefě Matěje Pulkraba v utkání proti Bohemians.
Matěj Pulkrab (Teplice) slaví se spoluhráčem Marcelem Čermákem gól proti Bohemians.
Teplický útočník Matěj Pulkrab střílí úvodní gól proti Bohemians.
Matěj Pulkrab slaví se spoluhráči z Teplic gól proti Bohemians.
11 fotografií

Přerod se podle Pulkraba budoval celou letní přípravu. A je rád, že hned napoprvé přinesl bodové ovoce. „Kdyby ne, mohl by někdo začít panikařit a vycouvat z toho. Jsme na dobré cestě a doufám, že to budeme potvrzovat dál.“

Pokud ano, Pulkrab bude vršit svou druhou brankovou padesátku. „Myslel jsem si, že mám k padesátce blízko, ale počítal jsem teprve tak 47 gólů. Padesát za 10 let, to je hezká meta. Ne že bych se k tomu upínal, ale občas se podívám, proti komu se mi daří. Povědomí mám.“

Zrovna proti Bohemians, kde strávil dvě ze svých 11 ligových sezon, se mu daří pravidelně. „Pamatuju proti Bohemce hattrick za Spartu a taky jednou dva góly někdy v prosinci.“

Teď přidal další dva červencové a ještě si možná vysloužil přezdívku teplický Kane.

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Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. FC Slovan LiberecLiberec 1 1 0 0 3:1 3
2. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 1 1 0 0 3:1 3
3. FK TepliceTeplice 1 1 0 0 3:1 3
4. FC Baník OstravaOstrava 1 1 0 0 1:0 3
5. SK Slavia PrahaSlavia 0 0 0 0 0:0 0
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0:0 0
7. FK JablonecJablonec 0 0 0 0 0:0 0
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0:0 0
9. FK PardubicePardubice 0 0 0 0 0:0 0
10. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0:0 0
11. 1. FC SlováckoSlovácko 0 0 0 0 0:0 0
12. SK Artis BrnoArtis Brno 0 0 0 0 0:0 0
13. FC ZlínZlín 1 0 0 1 0:1 0
14. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 1:3 0
15. AC Sparta PrahaSparta 1 0 0 1 1:3 0
16. Bohemians Praha 1905Bohemians 1 0 0 1 1:3 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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