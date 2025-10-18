Chance Liga 2025/2026

První půle bez zákroku? Říkal jsem si, co se to děje, smál se zlínský brankář Dostál

  22:01
Zažil zápasy s nulou, kde měl i víc práce. Přesto ale tohle čisté konto určitě patří k těm nejcennějším v jeho fotbalové kariéře. Jednak ho Stanislav Dostál udržel na Slavii a jednak se mu to v lize povedlo jako prvnímu brankáři po více než třech a půl letech. „Není jednoduché tady získávat body, natož s nulou, takže si toho moc vážím,“ usmíval se po zápase.
Zlínský brankář Stanislav Dostál vyráží míč před Erikem Prekopem ze Slavie.

Zlínský brankář Stanislav Dostál vyráží míč před Erikem Prekopem ze Slavie. | foto: ČTK

Slávistický kapitán Jan Bořil se drží za hlavu během utkání proti Zlínu.
Zlínský útočník Stanley Kanu hraje s míčem před Štěpánem Chaloupkem ze Slavie.
Slávista Lukáš Vorlický se snaží udržet míč v utkání proti Zlínu.
Slávistický útočník Tomáš Chorý si kryje míč před Jakubem Kolářem ze Zlína.
Posledním týmem, kterému Slavia doma v lize nedala gól, byla Karviná. Psal se pátý únor 2022 a slávisté prohráli 0:1. Od té doby vždy doma v nejvyšší soutěži vstřelili alespoň jednu branku.

Pětašedesát zápasů dlouhá série nicméně skončila v sobotu večer, když dorazil nováček ze Zlína, senzace letošního ročníku.

A možná překvapivě většinu času nebyl pod zvlášť velkým tlakem. „První poločas jsem si říkal, co se děje, když na mě nic nešlo, to bylo takové zvláštní,“ smál se Dostál „Tady vás to většinou zasype. Slavia má tlak, do toho ji ženou fanoušci.“

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Až ve druhé půli musel předvést svůj pověstný brankářský um. Nejprve zlikvidoval Chaloupkovu hlavičku zblízka a pak si poradil i se zakončením Bořila, jenž před ním po Chorého sklepnutí vyplaval úplně sám.

„Chytá se mi tady dobře, je tu krásné prostředí a skvělý trávník. Snažím se si podobné zápasy užívat a když k tomu přidáme ještě takovýhle výkon a výsledek, tak jsem hrozně rád,“ pokračoval 34letý brankářský matador.

Nejtěžší zákrok večera?

„Určitě ta Chaloupkova hlavička, protože to byl centr zpoza vápna, kde se mi ztratil balon. Měl jsem pro něj vyběhnout a pak jsem se jen modlil, ať to trefí někam v mém dosahu. Naštěstí trefil přímo mě, vyrazil jsem to a kluci to pak vykopli,“ popsal Dostál.

O čisté konto ho tak nakonec málem připravila v samotném závěru nešikovnost záložníka Nombila, jenž dlouhý balon hlavou málem nabil přímo Prekopovi. Před ním se ale k balonu dostal Dostál.

Slávistický kapitán Jan Bořil se drží za hlavu během utkání proti Zlínu.

„Nebyla to chyba v komunikaci. On mi míč měl dát hlavou, ale sjel mu do výšky. Já tam chtěl jít taky hlavou, ale běželi proti mně dva hráči, tak jsem to zahrál nohou, ale trefil jsem přímo Cletuse. Naštěstí pak balon letěl do strany a ne do branky,“ oddechl si Dostál.

Ale jinak nic. Slavia se ani v závěru nedokázala dostat k pořádnému tlaku.

„Měla míč, byla nepříjemná, pořád v pohybu, ale kluci ji skvěle napojovali, zdvojovali a uhrávali souboje. Až na tu patnáctiminutovku, kdy nám tam zatápěli, to zvládli,“ chválil svěřence trenér Bronislav Červenka.

„Měli problém se do nás dostat, navíc jsme dobře zavírali kraje, takže tam ani nebylo moc centrů. Celkově jsme je vůbec nepouštěli do prostorů, z nichž jsou nebezpeční,“ pokračoval Dostál.

Zlínský trenér Bronislav Červenka během utkání na Slavii

Ten nakonec slavil ceněné čisté konto. V kariéře proti Slavii už druhé – to první zapsal také v Edenu, v semifinále domácího poháru na jaře 2017 při výhře 1:0. Tentokrát z toho byla „pouze“ remíza, která ale potvrzuje, jak skvělý vstup do sezony Zlín prožívá. Vždyť jen před několika týdny zvítězil 1:0 v Plzni.

„Získali jsme body, se kterými jsme nepočítali. Jsme za to rádi, nálada v mužstvu je dobrá a myslím, že se to začalo projevovat i na hřišti,“ pochvaloval si Dostál.

Je pikantní, že se oba týmy ještě v říjnu utkají znovu – tentokrát ve Zlíně v rámci domácího poháru.

„Slavia má náročný program, ale víme, jaké jsou její možnosti. Mají hodně hráčů a naopak pro ni může být ku prospěchu, že třeba nastoupí ti odpočatí. Ale uvidíme, hrajeme doma a chtěli bychom fanouškům předvést fanouškům skvělým fotbal a dopřát fanouškům parádní zážitek,“ uzavřel Dostál.

Zazáří za pár dnů znovu?

12. kolo

6. kolo

13. kolo

Kompletní los

11. kolo

12. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 12 7 5 0 22:8 26
2. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 5 4 3 10:7 19
6. FC ZlínZlín 12 5 4 3 14:12 19
7. FC Slovan LiberecLiberec 12 4 5 3 16:14 17
8. MFK KarvináKarviná 12 5 1 6 18:17 16
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 3 4 9:11 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 12 2 4 6 13:19 10
13. FK PardubicePardubice 12 2 4 6 13:22 10
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 2 3 6 16:26 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
16. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
