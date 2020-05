Zádrhel pro fotbalovou ligu: první nakažený. Bude se hrát?

Pořád můžete počítat s tím, že se liga rozjede sobotní dohrávkou mezi Teplicemi a Libercem a že během příštího úterý a středy bude pokračovat dalšími osmi zápasy.



Ovšem pozor, první zádrhel je na světě: v pondělí vyšlo najevo, že koronavirová nákaza zasáhla jednoho z hráčů Mladé Boleslavi. Právě tam má pandemií roztříštěnou sezonu za týden restartovat Slavia, která ligu vede o osm bodů před druhou Plzní. Dočká se?

„Dojde k přetestování a věříme, že v případě negativních výsledků všech zúčastněných se Boleslav brzy vrátí do plné přípravy,“ vzkázal Štěpán Hanuš, mluvčí Ligové fotbalové asociace, která soutěž řídí.

Lukáš Masopust ze Slavie pálí v zápase proti Mladé Boleslavi.

Povinné testování už podstoupilo všech dvaatřicet profesionálních klubů první a druhé ligy, polovinu testů se povedlo vyhodnotit během víkendu. V pondělí nepříjemné stěry z nosní sliznice absolvoval zbytek týmů: kromě hráčů také trenéři, maséři, funkcionáři, fotografové, tiskoví mluvčí... kdokoli, kdo se v blízkosti týmu pravidelně pohybuje.

Zatímco na výsledky druhé várky se teprve čeká a měly by být známé během úterka, ta první odhalila, že ze 740 otestovaných vzorků byl jeden pozitivní.

Kapka v moři? Nebo vážný důvod se strachovat o osud už tak těžce poznamenané ligové sezony?

Odpověď se hledá těžko: nikdo nedokáže odhadnout, jestli boleslavský hráč, jehož identitu musí podle nařízení lékaři i klub držet v tajnosti, nemohl nakazit víc spoluhráčů.

Vyloučit to nelze, protože s parťáky přišel do styku ještě během soboty: tehdy se boleslavský tým rozdělil na dvě jedenáctky, které si proti sobě střihly přátelský zápas.

Krajská hygienická stanice, která rozhoduje o dalším postupu, zatím poslala do karantény pouze jeho: vzhledem k tomu, že se hrálo na čerstvém vzduchu, se má za to, že riziko nákazy během utkání bylo minimální. Nad stadionem s vlnitou střechou se ale i tak vznáší napjaté očekávání: opakované testy by měly odhalit, jestli se příznaky neobjevily i u dalších fotbalistů nebo členů týmu.

Pokud ne a pokud se nákaza neprojeví ani u nikoho dalšího z druhé vlny testovaných, může si fotbal v Česku prozatím oddechnout a připravovat se na restart.

Pokud ano, hrozí komplikace.

Dovedete si představit, jak těžko by se v natřískaném kalendáři hledaly náhradní termíny, kdyby na čtrnáct dní do karantény spadl celý boleslavský tým a jeho zápasy se musely odkládat? A kdyby se nedejbože virus rozšířil i v jiném týmu, v jízdním řádu by se škrtalo ještě víc.

Ondřej Petrák v dresu Dynama Drážďany

Nemluvě o tom, že by byly „infikované“ týmy po čtrnácti dnech nečinnosti znevýhodněné - jako německé Drážďany, které skončily komplet v karanténě poté, co se koronavirus objevil u tří hráčů. Druhá liga se o víkendu rozjela bez Dynama, jehož fotbalisté se mohou udržovat maximálně doma v obýváku.

Německo vykoplo jako první, jinde se čeká. V Itálii se kluby stále nedohodly s vládou a trénují individuálně, ve Španělsku chtějí začít hrát v polovině června, v Anglii se vpondělí hráči vrátili ke společným tréninkům.

Česko je restartu blízko, ale teď si ověřilo, že během testování se může objevit (ne)jeden zádrhel.