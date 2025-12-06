Chance Liga 2025/2026

Janotka před Spartou látá sestavu, Sigma zvolila vůči fanouškům nečekaný krok

Václav Havlíček
  12:25
Sobotní zápas mezi fotbalovou Olomoucí a Spartou bude v jednom aspektu jiný než ty předchozí. Sparťanští fanoušci neobsadí severní tribunu Androva stadionu. Po několika povedených výjezdech se Sigma s novými majiteli rozhodla: Nechceme poskytovat hostům domácí prostředí. A tak se sparťané musí vměstnat do nepopulárního hostujícího sektoru O.
Fotogalerie3

Olomoucký trenér Tomáš Janotka. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Prostor v rohu východní tribuny má kapacitu zhruba 650 míst, navíc je ohraničen nehezkou klecí. I to možná mnohé fanoušky Sparty odradilo, hostující sektor dosud není vyprodán, třebaže původně Pražané žádali o dva tisíce vstupenek.

Jenže Sigma nakonec od přání, které Spartě, Slavii i Baníku dříve plnila, tedy přenechat proslulou severní tribunu, ustoupila.

Je však možné, že si sparťanští fanoušci koupili lístky do domácích sektorů a budou se tak ze severní tribuny přece jen dívat.

„Nelze zakázat, aby si kdokoliv koupil lístek i jinam. Je ale na místě připomenout, že bude vyžadováno dodržování návštěvního řádu stadionu, tedy například to, aby fanoušci hostů nechodili do domácích sektorů s viditelnými klubovými symboly,“ upozornil mluvčí Sigmy Jiří Fišara.

Sigma se snaží na severní tribunu nahnat vlastní fanoušky a co nejvíce zaplnit stadion. Jaký zápas diváky v sobotu od 18 hodin čeká?

Severní tribuna stadionu Sigmy ve sparťanském obležení při pohárovém finále.

Mohl by být gólový, v posledních pěti vzájemných zápasech Sparty a Sigmy padlo dohromady patnáct gólů. Ovšem poslední duel skončil jen 1:0 pro Spartu.

Rozpoložení obou táborů by se dalo shrnout následovně: Trápící se Sparta proti rozbité Sigmě. Olomoučany potrápí citelné absence, chybí takřka celá obrana. Stopeři Huk a Sylla jsou vykartovaní, další stálý stoper Jan Král teprve minulé kolo naskočil po zranění na pár minut.

„Posledních pár dnů jsem v plném tréninku, takže v sobotu proti Spartě můžu nastoupit,“ řekl Král klubovému webu. Šance se tak rýsuje pro slovenského středního obránce Matúše Malého, jenž do Sigmy přestoupil v létě a dosud v lize odehrál jen 45 minut.

Nebo trenér Janotka sáhne po odchovanci Adamu Dohnálkovi, na něhož sázel zkraje minulé sezony?

Raimonds Krollis z Liberce brání Michala Berana (Sigma Olomouc).

„Minulý zápas v Liberci měl pro nás hodně následků, což nás vůbec netěší. Musíme být odolní a zvládnout utkání se Spartou s hráči, kteří jsou k dispozici. Někdo bude chybět kvůli zranění, další hráči kvůli kartám. Věřím, že se s tím popereme. Musíme být odolní a v domácím prostředí opět bodovat,“ řekl kouč Sigmy.

Dalším hráčem, jenž nenastoupí kvůli kartám, bude již uzdravený levý obránce Jiří Sláma. Na kraje se tak podle očekávání postaví dvojice Hadaš, Slavíček. Duo odchovanců ovšem v minulých týdnech odehrálo většinu herního času, a tak je otázka, jak na tom budou se silami.

Vepředu bude stále scházet kreativec Tkáč, vykartovaný křídelník Dolžnikov a pravděpodobně i další křídelník Ghali, jehož minulý týden trápilo zranění.

Naopak mrštný záložník Michez už se po téměř měsíc a půl dlouhém zranění objevil v zápasové nominaci. „Je stoprocentně připravený,“ řekl Janotka.

Kvalita soupeře bude velká

Sigma by potřebovala vyhrát, z posledních dvou zápasů vytěžila pouze jeden bod a opustila elitní šestku Chance Ligy. Proti Spartě ovšem Hanáky čeká těžká zkouška, navzdory tomu, že se Pražané v uplynulých týdnech herně trápí.

Minulé kolo překvapivě v domácím prostředí padli s tehdy předposledními Pardubicemi 2:4, ve středu se nadřeli na postup do čtvrtfinále MOL Cupu přes druholigový Artis Brno, když výhru 2:1 vystřelil až v závěru z penalty Rrahmani. V lize Sparta vyhrála jen dva zápasy z posledních pěti, což je na klub s jejími ambicemi málo.

V listopadu jediná ligová výhra, Sparta je znovu křehká. Jak zareaguje kouč Priske?

„Sparta je v tabulce druhá, má obrovskou sílu a v České republice patří mezi velkokluby. Je jasné, že ne všechno se jí vždy podaří podle představ, ale v týmu má velkou individuální kvalitu. Nemá cenu jmenovat hráče jako Haraslín, Rrahmani nebo Birmančevič – ta kvalita je zkrátka velká. My se ale zápasu nebojíme a uděláme maximum pro úspěch,“ vzkázal Janotka.

Sparta je nyní o pět bodů za první Slavií, sedmá Sigma zaostává o bod za šestou Karvinou. Čeká Olomouc ligový zápas podzimu?

„Nemyslím si to. Je to jeden z mnoha zápasů, které rozhodují o postavení v tabulce. Nemyslím si, že má speciální důležitost. Každý zápas je důležitý. Neřekl bych, že tento zápas je něco extra kvůli tomu, že přijede Sparta,“ míní Janotka.

Vstoupit do diskuse

18. kolo

19. kolo

Kompletní los

17. kolo

18. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 18 12 6 0 37:13 42
2. AC Sparta PrahaSparta 17 10 4 3 32:21 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 17 8 5 4 30:16 29
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 17 8 5 4 33:23 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 18 4 6 8 19:25 18
12. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
13. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
14. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 3 4 10 23:39 13
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Janotka před Spartou látá sestavu, Sigma zvolila vůči fanouškům nečekaný krok

Olomoucký trenér Tomáš Janotka.

Sobotní zápas mezi fotbalovou Olomoucí a Spartou bude v jednom aspektu jiný než ty předchozí. Sparťanští fanoušci neobsadí severní tribunu Androva stadionu. Po několika povedených výjezdech se Sigma...

6. prosince 2025  12:25

Frťala žhavil Teplice památnou výhrou i Arsenalem: Drželi jsme Slavii v napětí

Slávista Erik Prekop (vlevo) se snaží dostat k míči.

Když loni na podzim kouč Zdenko Frťala pustil svým fotbalistům záběry ze slavné výhry Teplic nad Slavií 3:1 z roku 1999, která znamenala historické stříbro v lize, nažhavil je tím k vítězství nad...

6. prosince 2025  11:40

Chytil vystřílel speciální Tvrdíkovu prémii. Svítí nejen jeho góly, básní kouč

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy....

Dva góly Slovácku, dva i Teplicím. Fotbalový útočník Mojmír Chytil chytil na závěr podzimu střeleckou slinu, v posledních dvou zápasech vytáhl svou Slavii k šesti bodům a trenér sešívaných Jindřich...

6. prosince 2025  10:05

I na fotbal se nakonec dostalo. Jak Gretzky navnadil Čechy na hratelnou skupinu

Selfie Gianniho Infantina, prezidenta USA Donalda Trumpa, mexické prezidentky...

Na olympiádě v Naganu mu před sedmadvaceti lety Češi zničili zlatý sen. V pátek jim Wayne Gretzky, hokejový pánbůh, znovu osudově zkřížil cestu. Ovšem v docela jiné roli. Legendární devětadevadesátka...

6. prosince 2025  9:30

Ambici vést reprezentaci nemám, řekl Trpišovský. Jedna věc to ale může změnit

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání s Teplicemi.

V posledních dnech se o tom velmi hlasitě spekuluje. Jindřich Trpišovský a česká fotbalová reprezentace? Přinejmenším na baráž o mistrovství světa? Slávistický trenér po páteční ligové výhře v...

5. prosince 2025  22:15

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

5. prosince 2025  17:40,  aktualizováno  21:16

Teplice - Slavia 1:2, Chytil dal opět dva góly, domácí v závěru jen snížili

Mojmír Chytil slaví gól do sítě Teplic.

Slávističtí fotbalisté zvládli páteční předehrávku 18. kola Chance Ligy a minimálně na několik hodin zvýšili svůj náskok v čele tabulky na osm bodů. Teplice porazili 2:1 díky dvěma gólům útočníka...

5. prosince 2025  17:04,  aktualizováno  20:20

Neobvyklé a originální. Losování Mol Cupu se konalo poprvé v historii na benzínce

Losování čtvrtfinále MOL Cupu se konalo na benzínové stanici MOL na pražském...

Byla to netradiční podívaná. Losování čtvrtfinále fotbalového poháru MOL Cup tentokrát neproběhlo v sídle FAČR na pražském Strahově, nýbrž na čerpací stanici MOL na Chodově. Šlo tak o symbolickou...

5. prosince 2025  17:06

Nový Diouf na obzoru? Slavia přivedla Kanteho z Artisu, který trápil Spartu

Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Ve středu se slušně předvedl v pohárovém utkání proti Spartě. O dva dny později už Hamidou Kante pózoval v dresu Slavie jako její nová posila. Dvacetiletý senegalský obránce přestupuje z...

5. prosince 2025  16:47

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Kdo už má jistou účast?

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. Jistých účastníků na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku je v čase losování už 42. Na závěrečný turnaj už se probojovali...

5. prosince 2025  16:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Podepsáno. FC Hradec Králové převzala skupina kolem Ulicha s Nedvědem

Hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK) a jednatel společnosti Fotbal HK...

Královéhradecký fotbalový klub má nové majitele. Město v pátek podepsalo smlouvu o prodeji 89 procent akcií skupině investorů v čele s miliardářem Ondřejem Tomkem a bývalými reprezentanty Ivo Ulichem...

5. prosince 2025  13:14,  aktualizováno  15:20

Chci střídající v šatně, na lavičce jim bude vedro, hlásí kouč Anglie před MS ve fotbale

Lavička náhradníků při MS klubů v Americe. Fukar rozprašuje vodu, která aspoň...

Už na letošním mistrovství světa klubů to bylo velké téma. Zápasy v Americe probíhaly v úmorném vedru a dost často je organizátoři museli přerušovat kvůli silným bouřkám v okolí. „Proto bych byl pro,...

5. prosince 2025  14:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.