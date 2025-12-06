Prostor v rohu východní tribuny má kapacitu zhruba 650 míst, navíc je ohraničen nehezkou klecí. I to možná mnohé fanoušky Sparty odradilo, hostující sektor dosud není vyprodán, třebaže původně Pražané žádali o dva tisíce vstupenek.
Jenže Sigma nakonec od přání, které Spartě, Slavii i Baníku dříve plnila, tedy přenechat proslulou severní tribunu, ustoupila.
Je však možné, že si sparťanští fanoušci koupili lístky do domácích sektorů a budou se tak ze severní tribuny přece jen dívat.
„Nelze zakázat, aby si kdokoliv koupil lístek i jinam. Je ale na místě připomenout, že bude vyžadováno dodržování návštěvního řádu stadionu, tedy například to, aby fanoušci hostů nechodili do domácích sektorů s viditelnými klubovými symboly,“ upozornil mluvčí Sigmy Jiří Fišara.
Sigma se snaží na severní tribunu nahnat vlastní fanoušky a co nejvíce zaplnit stadion. Jaký zápas diváky v sobotu od 18 hodin čeká?
Mohl by být gólový, v posledních pěti vzájemných zápasech Sparty a Sigmy padlo dohromady patnáct gólů. Ovšem poslední duel skončil jen 1:0 pro Spartu.
Rozpoložení obou táborů by se dalo shrnout následovně: Trápící se Sparta proti rozbité Sigmě. Olomoučany potrápí citelné absence, chybí takřka celá obrana. Stopeři Huk a Sylla jsou vykartovaní, další stálý stoper Jan Král teprve minulé kolo naskočil po zranění na pár minut.
„Posledních pár dnů jsem v plném tréninku, takže v sobotu proti Spartě můžu nastoupit,“ řekl Král klubovému webu. Šance se tak rýsuje pro slovenského středního obránce Matúše Malého, jenž do Sigmy přestoupil v létě a dosud v lize odehrál jen 45 minut.
Nebo trenér Janotka sáhne po odchovanci Adamu Dohnálkovi, na něhož sázel zkraje minulé sezony?
„Minulý zápas v Liberci měl pro nás hodně následků, což nás vůbec netěší. Musíme být odolní a zvládnout utkání se Spartou s hráči, kteří jsou k dispozici. Někdo bude chybět kvůli zranění, další hráči kvůli kartám. Věřím, že se s tím popereme. Musíme být odolní a v domácím prostředí opět bodovat,“ řekl kouč Sigmy.
Dalším hráčem, jenž nenastoupí kvůli kartám, bude již uzdravený levý obránce Jiří Sláma. Na kraje se tak podle očekávání postaví dvojice Hadaš, Slavíček. Duo odchovanců ovšem v minulých týdnech odehrálo většinu herního času, a tak je otázka, jak na tom budou se silami.
Vepředu bude stále scházet kreativec Tkáč, vykartovaný křídelník Dolžnikov a pravděpodobně i další křídelník Ghali, jehož minulý týden trápilo zranění.
Naopak mrštný záložník Michez už se po téměř měsíc a půl dlouhém zranění objevil v zápasové nominaci. „Je stoprocentně připravený,“ řekl Janotka.
Kvalita soupeře bude velká
Sigma by potřebovala vyhrát, z posledních dvou zápasů vytěžila pouze jeden bod a opustila elitní šestku Chance Ligy. Proti Spartě ovšem Hanáky čeká těžká zkouška, navzdory tomu, že se Pražané v uplynulých týdnech herně trápí.
Minulé kolo překvapivě v domácím prostředí padli s tehdy předposledními Pardubicemi 2:4, ve středu se nadřeli na postup do čtvrtfinále MOL Cupu přes druholigový Artis Brno, když výhru 2:1 vystřelil až v závěru z penalty Rrahmani. V lize Sparta vyhrála jen dva zápasy z posledních pěti, což je na klub s jejími ambicemi málo.
|
V listopadu jediná ligová výhra, Sparta je znovu křehká. Jak zareaguje kouč Priske?
„Sparta je v tabulce druhá, má obrovskou sílu a v České republice patří mezi velkokluby. Je jasné, že ne všechno se jí vždy podaří podle představ, ale v týmu má velkou individuální kvalitu. Nemá cenu jmenovat hráče jako Haraslín, Rrahmani nebo Birmančevič – ta kvalita je zkrátka velká. My se ale zápasu nebojíme a uděláme maximum pro úspěch,“ vzkázal Janotka.
Sparta je nyní o pět bodů za první Slavií, sedmá Sigma zaostává o bod za šestou Karvinou. Čeká Olomouc ligový zápas podzimu?
„Nemyslím si to. Je to jeden z mnoha zápasů, které rozhodují o postavení v tabulce. Nemyslím si, že má speciální důležitost. Každý zápas je důležitý. Neřekl bych, že tento zápas je něco extra kvůli tomu, že přijede Sparta,“ míní Janotka.