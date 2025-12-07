Triumf nad Spartou jako bič. Budeme se bít ze všech sil, zní z Pardubic před derby

„Nálada v kabině byla po celý týden velmi příjemná. Porazit Spartu na jejím hřišti se nepodaří každému a máme z toho radost,“ přisvědčil pardubický útočník Daniel Smékal.
Druhým faktem je, že před nedělním východočeským derby s Hradcem Králové, které začíná v 18.30 na Stadionu Arnošta Košťála, vytvořil skalp Sparty nad pardubickým mančaftem pořádný bič.
Když hráči prohrají, jako by tři body z Letné spláchli do záchodu.
„Jasně, že potřebujeme navázat další výhrou. Půjdeme se znovu na hřiště bít ze všech sil. Nesmíme vypustit jediný souboj a bude potřeba, aby každý individuálně plnil pokyny trenérů. Pak by to mohlo vyjít,“ apeloval Smékal.
Ten je v Pardubicích teprve pár měsíců a zápas tohoto typu ještě nezažil, pár soukmenovců mu však stihlo dost dobře popsat, o co půjde. „Vnímám to hlavně díky klukům, kteří jsou už v týmu nějaký čas. Moc se na derby těším,“ nezastíral Smékal.
Pod Zelenou bránu přišel v rozjeté sezoně ze slovenské Podbrezové, v jejímž dresu se radoval třikrát v šesti zápasech. V Pardubicích to v lize poprvé vyšlo až při osmém startu právě na Spartě, kde ve 34. minutě zvyšoval na 2:0.
„Už jsem to potřeboval, jsem rád, že jsem se konečně trefil. Posledních pár zápasů jsme se vepředu dost natrápili všichni. Trochu jsme změnili taktiku a pomohlo to,“ přemítal Smékal.
Úspěch v derby je pro pardubický klub důležitý i z pohledu fanouškovské základny. Má velké plány ohledně dostavby stadionu, k tomu však potřebuje na tribunách ustálit odpovídající počty svých příznivců. A jak jinak je přivábit než výhrou nad úhlavním rivalem?!
„Hodně lidí na stadionu, to pomáhá snad každému hráči. Ve chvíli, kdy potřebujete podporu a fanoušci to vycítí, je to jen plus. Budeme rádi, když přijdou. A nejen na derby,“ vzkázal Smékal.
S Pardubicemi drží 12. místo v tabulce, dvě kola před koncem podzimu je však velmi lákavá čtyřbodová ztráta na prostřední skupinu.