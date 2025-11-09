Do závěru podzimu nahrnout maximum, nad pohárem nesmutnit, zní z Pardubic

„Hrneme do těchto duelů maximum energie. Věřím, že urveme co nejvyšší zisk,“ plánoval pardubický asistent trenéra Tomáš Polách.
Po poslední ligové remíze s Duklou Praha jsou aktuálně Pardubice na dvanáctém místě pouhé čtyři body od kontaktu s prostřední skupinou Chance ligy.
Každé další snížení ztráty pak Východočechům nedodá jen klid do boje o záchranu, ale taky silnější výchozí pozici do dalšího přestupního okna, které se otevírá 16. ledna a skončí zhruba v polovině italské zimní olympiády.
Nový majitel Pardubic se chystá být opět velmi aktivní. Jeden z hlavních úkolů? Sehnat stopera.
Typově třeba Karla Pojezného z Baníku, levonohý bek je dlouhodobě nedostatkové zboží a konkrétně tenhle hráč už navíc jednou v Pardubicích působil. V roce 2022 zde půl roku hostoval právě z Ostravy a tehdejší vedení Východočechů hodně stálo o jeho setrvání. Nemělo však nárok, zatímco teď je situace zcela opačná.
Zároveň bude také nutné citlivě zredukovat stávající kádr, jehož hráči se doslova nevejdou do kabiny a řada z nich nemá potřebné vytížení.
Sportovní ředitel Vít Zavřel bude muset sehnat hodně hostovaček, v uplynulém „přestupáku“ kvůli změnám ve vlastnické struktuře klubu zbývalo na všechno minimum času.
Ale zpátky na hřiště. V Olomouci budou Pardubice jistě těžit i z minulého utkání proti Baníku v MOL Cupu. Prohrály sice 3:4 po prodloužení, paradoxně se ale jednalo o jeden z jejich nejlepších zápasů za poslední roky.
„Říkali jsme hráčům, ať z té prohry nejsou vůbec smutní. To nejcennější, co si můžeme odnést, je naše vyrovnání,“ řekl Polách.
Východočeši totiž ztráceli 1:3, ale v posledních deseti minutách dokázali srovnat a poslat zápas právě do nadstavby.
„Všichni měli extrémní výdej energie a odměna v podobě vyrovnání byla pro hráče skvělá věc. Škoda, že se nešlo do penalt,“ litoval přece jen trochu Polách. Gólman Baníku Dominik Holec se totiž zranil a do brány by nejspíš musel zamířit někdo z pole.